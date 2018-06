Am liebsten würde er erst mal einen trinken. "Whiskey. Zur Beruhigung", sagt Bastian Faust. Es war viel los in den vergangenen Wochen. Der 35-Jährige leitet eine von sieben Hamburger Flüchtlingsaufnahmestellen des Betreibers fördern & wohnen. Jetzt sitzt er in einem kargen Konferenzraum in Hammerbrook – weiße Stühle, weiße Wände – und schaut verlegen auf seine verschwitzten Finger. Neben ihm: seine Chefin und eine Dame von der Presseabteilung – man ist nervös.

DIE ZEIT: Herr Faust, Sie haben die Erstaufnahme am Schwarzenberg in Harburg mit aufgebaut. Dort ist es zuletzt zu mehreren Massenschlägereien gekommen, Albaner und Eritreer gingen mit Knüppeln aufeinander los.

Bastian Faust: Natürlich hat mich das Ausmaß der Prügelei erschreckt. Gewalt können wir in einem Flüchtlingsheim nicht dulden. Deshalb haben meine Kollegen schnell reagiert.

ZEIT: Wie?

Faust: Schon am nächsten Tag wurden die beiden Gruppen aufgeteilt und über verschiedene Einrichtungen in Hamburg verteilt. Es war sehr wichtig, auch die jeweiligen Gruppen aufzulösen und die Männer zu trennen. Im Moment ist die Lage ruhig.

ZEIT: Woher kommt die Gewalt unter Flüchtlingen?

Bastian Faust leitet die Erstaufnahme für Flüchtlinge am Holstenhofweg in Wandsbek, eine von sieben in Hamburg. Seit September 2013 arbeitet der 35-Jährige für den Betreiber fördern & wohnen. Er wurde in Cuxhaven geboren und studierte Sozialökonomie in Hamburg.

Faust: Die Menschen haben häufig schlimme Dinge erlebt. Manche sind in Schiffen übers Mittelmeer gekommen. Hier in Hamburg leben sie dann auf engstem Raum mit unterschiedlichen Nationalitäten zusammen. Da kann es zu Problemen kommen.

ZEIT: Woran entzünden sich die Konflikte?

Faust: Meistens sind es Kleinigkeiten. In Harburg gibt es zum Beispiel nur einen Fernsehraum, da kann man sich schwer aus dem Weg gehen. In solchen Fällen sind die Mitarbeiter gefragt. Fast immer helfen Gespräche, um Konflikte zu verhindern.

ZEIT: Der Streit in Harburg begann wegen einer Waschmaschine. Es gab nur acht Geräte für 603 Bewohner.

Faust: Da wurde jetzt nachgebessert. Aber die Waschmaschinen sind nicht der Grund, sondern nur der Auslöser. Das Problem ist die lange Zeit, die die Menschen in der Erstaufnahme verbringen müssen. Viele sind frustriert.

ZEIT: Eigentlich ist die Erstaufnahme nur für die ersten drei Monate gedacht.

Faust: Ja, aber es gibt schlicht zu wenige Plätze in den Folgeunterkünften. Im Moment haben wir 1650 Menschen in Hamburg, die noch in der Erstaufnahme leben, obwohl sie schon länger als drei Monate dort sind. Die Menschen wissen von ihrem Recht, dass sie dort höchstens drei Monate bleiben sollen. Viele kommen zu uns und fragen, wie es weitergeht.

ZEIT: Was antworten Sie ihnen?

Faust: Dass wir alles tun, was in unserer Macht liegt. Aber dass sie sich gedulden müssen. Da ist viel Feingefühl gefragt. Die meisten Asylsuchenden wollen möglichst schnell in die Folgeunterkünfte. Dort können sie selbstständiger leben und haben mehr Privatsphäre.