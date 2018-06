Der Theatermacher Robert Wilson unternimmt, so könnte man ihm vorwerfen, seit Jahrzehnten vor allem eins: die Austreibung des Lebens aus dem Theater.

Jetzt hat er am Berliner Ensemble Goethes Faust, beide Teile, inszeniert, und eine Urhäme gegen die Gestalten, die er vorführt, reitet die Inszenierung (die ich in einer Voraufführung sah). Wilson hat sie alle am Faden, Faust, Gretchen, Helena: Marionetten, von oben gezogen, zu schwer für die Himmelfahrt. Puppen, durch die das Zucken des Spielers geht. Womöglich ist das ganze Spiel Ausdruck eines Kontrollzwangs und Sicherheitswahns, ein Versuch der Züchtigung allen Willens. Und der Einzige, der, am anderen Ende der Fadenleitung, Widerstand und Eigensinn entgegensetzt, ist Mephisto, der Teufel. Prolog im Himmel: Mephisto kitzelt einen Engel des Herrn mit seinem spitzen Finger, der Engel kichert erregt, und ein Leuchtrahmen, welcher die Bühne umfängt, glüht auf: Alle Lust in Wilsons Welt kommt vom Teufel. Was er nicht berührt, das bleibt kalt.

Mehrere Fäuste, vier an der Zahl, treten zu Beginn auf, warum so viele? Die Faust-Ballung erlaubt es dem Regisseur, Schlüsselsätze des Dramas so oft sagen zu lassen, bis alle Fäuste sie gesagt haben. Wir sind im Studierzimmer, und wie aus Kuckucksuhren tönt der Spruch: "Habe nun ach, habe nun ach, habe nun ach, habe nun ach ..."

Wilsons Begeisterung für Echos, Schattenrisse und nachhallende Worte, also für alle von ihrem Ursprung getrennten Lebensspuren, seine Liebe zum wie führerlos dahingleitenden Schauspieler, zur Gespenstermechanik – sie ist auch hier zu spüren. Er stilisiert seine Figuren bis in die Fingerspitzen. Jede Gestalt ist ein wandelndes Sortiment der sprechenden Zeichen, ein Multifunktionsgliederbündel, das seine Finger, Arme und Beine bewegt, als wären es Klappmesserklingen.

Dieses Theater zehrt von der Ordnung allen Handelns, aber unter der Ordnung liegt das Grauen. Auf der Bühne herrscht ein ewiges Rokoko, aber immer ist der Leibhaftige im Spiel, der gleich ins Idyll hineinfahren wird. In der Erwartung des Teufels lebt Wilsons Kunst ohnehin – folgerichtig also, dass er nun den Faust inszeniert hat.

Man sieht Figuren, die sich auf die Ewigkeit eingerichtet haben und die plötzlich begreifen, wie vorbei sie sind. Ein Vaudeville des Horrors, eine Struwwelpeter-Fantasie. In diesem Drama ist der Regisseur selbst der Teufel. Über dem Berliner Faust scheint sich eine riesige Schere drohend zu öffnen und zu schließen im ewigen Schnipp-Schnapp des großen Bob: Euch schneide ich nicht die Daumen ab, euch kappe ich die Lebensfäden!

Diese Figuren lächeln, aber man hört, wie sie dabei mit den Zähnen knirschen

Der Schrecken dieses Theaters sitzt in den Gesichtern seiner Figuren. Es sind Porzellangesichter, Zuckergussgesichter, Pierrotgesichter, die an einen Satz von Robert Musil erinnern: Man möchte mit dem Löffelchen in ihnen herumrühren, um sie in Bewegung zu bringen. Oft starren sie ins Publikum wie lächelnde Porträtierte, sitter auf Englisch, die sich aus dem Bild stehlen wollen, das von ihnen gemacht wird. Sie lächeln, aber man hört das grauenhafte Zähneknirschen, das sie dabei produzieren.

Stummfilmhorror haust in den Gesichtern. In ihnen darf sich das Publikum wiedererkennen, denn die starren Harmoniefratzen sind auch die Masken unserer Hoffnung, heil durchs Leben zu kommen. Dass daraus nichts wird, dass Erstarrung nur eine frühe Form des Todes ist, verrät Wilson in jedem Augenblick. Sein Theater ist ein zierliches Spieluhren- und Schneekugeltheater, durch welches ein Angstblitz schießt. So gesehen, erinnert das erschrockene Gesicht seines Faust (im zweiten Teil spielt ihn Fabian Stromberger) an einen Vampir, über den der erste Morgensonnenstrahl hingleitet.

Herbert Grönemeyer schrieb die Musik zu diesem Faust, so wie er es schon 2003 am selben Theater für Wilsons Inszenierung von Büchners Lustspiel Leonce und Lena getan hat. Seine Musik hat lange Zeit an diesem Abend, vor allem im schwächeren ersten Teil, dienende Funktion. Da es kaum Requisiten und keine äußere Welt bei Wilson gibt, darf Grönemeyer Holz knarren, Blech kreischen, Sturmböen heulen lassen. Er liefert den akustischen Fugenkitt zwischen den Szenen, Überbrückungs-sound, aber wenig zwingend Eigenes. Er dient dem Fortgang der Sache. "Ich bin nur durch die Welt gerannt", sagt Faust, sein Leben auf ein Grabsteinmotto bringend, und Grönemeyer schreibt ihm die Akkorde, die er dazu summen könnte.

Allerdings: Das Orchester im Graben des BE ist großartig, und namentlich im zweiten Teil gibt es Lieder, die von speziellen Figuren inspiriert wurden und die in Erinnerung bleiben. Der Gesang des Homunculus etwa ("Allein, was ich bisher gesehn, / Hinein da möcht’ ich mich nicht wagen") hat den Zauber eines Einschlafliedes für ein freilich nie geborenes Kind, das Lied des Ikarus ist reizvoll, und Lynkeus, dem Türmer ("Zum Sehen geboren ..."), spendiert Grönemeyer ein Solo, das an ein wehmütiges und hochfliegendes irisches Volkslied erinnert.