Von dem im Streit mit dem Trainer Pep Guardiola zurückgetretenen Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt war an diesem Abend nur vor dem Spiel die Rede. Auf die Frage des Reporters an die Spieler des FC Bayern München, ob sie denn den "Doc" konsultierten, antwortete Arjen Robben wohl stellvertretend für alle: "Ja, natürlich, ich gehe immer noch hin. Er bleibt der beste Arzt der Welt." Philipp Lahm ergänzte, dass sich das Verhältnis vielleicht wieder einrenken ließe. Damit schien der Abend einen melancholischen Verlauf zu nehmen. Dann begann in der Münchner Allianz-Arena das Champions-League-Viertelfinalrückspiel gegen den FC Porto, das in seiner überfallartigen Unerhörtheit vorübergehend an das 7 : 1 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Gastgeber Brasilien erinnerte.

Welch ein Abend für Pep Guardiola, über den viele, darunter auch die ZEIT, bereit waren, den Daumen zu senken. "Ich lebe für solche Spiele", hatte er am Tag zuvor versucht, seine Anspannung in Worte zu fassen. Man wollte das eigentlich nicht hören, zu oft hatte der Katalane mit solchen Worthülsen um sich geworfen. Aber dann stand es zur Pause plötzlich 5:0. Fünf Treffer, made bei Pep, aus dem Spiel heraus erzielt, als Ergebnis einer wieder einmal zwingenden taktischen Offensivformation.

Nicht wenige Experten, die Münchens Trainer eben noch vor der Entlassung sahen, würdigten jetzt sein Genie. Wenn jemals Spieler für ihren Trainer spielten, dann die Bayern an diesem Abend in München für Guardiola. Vielleicht bedurfte es des erschütternden 1 : 3 im Hinspiel in Porto, um wirklich Dankbarkeit zu zeigen. Dankbarkeit für eine abermalige Lektion ihres Lehrers, der seine Schüler auch gern unsentimental unterweist. "Nichts beeindruckt Weltklassespieler mehr, als wenn eintritt, was der Trainer vorhersagt", so hat der langjährige Welttorhüter und Bayern-Keeper Oliver Kahn einmal gesagt.

Mit einem derartigen Verlauf wird niemand ernsthaft gerechnet haben, trotzdem sezierten die Guardiola-Bayern den FC Porto in einer chirurgischen Präzision, die allen künftigen Gegnern mindestens Respekt einflößen wird. Und vielleicht liegt hier der Schlüssel zum Verständnis des Trainers Pep Guardiola und eines ungewöhnlichen Fußballabends. Nach den vielleicht wildesten Wochen in der jüngeren Geschichte des deutschen Fußballs, mit ihren Trainerentlassungen, all den Kabalen und Krisen, hat der deutsche Meister am Dienstagabend wieder für so etwas wie Verlässlichkeit gesorgt.

Vom besten Arzt der Welt sprach nach dem Spiel (Endstand 6 : 1) niemand. Die besten Spieler der Welt sitzen vermutlich morgen schon wieder in seiner Praxis. Der beste Trainer der Welt wird, nach dem heutigen Abend, nichts dagegen haben.