Eine junge Blondine kauert vor meinem Sessel. Sie trägt ein hellblaues Kostüm und ein Pillboxhütchen. In ihrer Hand schimmert ein schlankes Messer. Come Fly With me singt Frank Sinatra leise im Hintergrund. "Chicken or beef ?", säuselt sie und lächelt.

Ich schaue auf die Speisekarte und bestelle das "Chateaubriand, am Servierwagen tranchiert", also Beef. Weil ich vielleicht nie wieder Gelegenheit haben werde, eine Stewardess mit Fleischermesser agieren zu sehen. Oder besser gesagt, eine Schauspielerin in Pan-Am-Uniform.

Die Blondine heißt Betsy und gehört zur "Pan Am Experience": zu einer Veranstaltung, bei der man laut Website "die Magie des Fliegens" erlebt, ohne je abzuheben. In einer originalen Erste-Klasse-Kabine der Fluggesellschaft Pan Am geht es vier Stunden lang zu wie im Jahr 1971. So ein Event würde mit keiner anderen Linie funktionieren. Doch Pan Am und der blaue Globus, das Markenzeichen der Gesellschaft, sind auch 24 Jahre nach der Insolvenz noch Kult. Die erste internationale Airline der Vereinigten Staaten flog schon in den dreißiger Jahren um die Welt, in Länder, von denen die meisten Amerikaner nicht einmal gehört hatten. Sie stand für Pioniergeist und Fortschritt. Aber auch für Glamour: Pan Am brachte die Beatles nach New York, Liz Taylor nach Paris – und hatte Stewardessen, die schön wie Filmstars und gebildet wie höhere Töchter waren. Die Pan Am Experience ist daher eine Erfahrung, die ich mir als Stammkundin moderner Billiglinien nicht entgehen lassen kann.

Ort des Geschehens sind die Air-Hollywood-Studios im kalifornischen San Fernando Valley, die sich auf Flugzeugszenen spezialisiert haben. Jeden zweiten Samstag wird Halle 1 zum Abflugbereich umdekoriert: mit historischen Werbeplakaten, Pan-Am-Devotionalien und Uniformen an den Wänden, Abfertigungsschalter und Bar. Über eine Gangway gelangen wir in die Kabine der Clipper Juan T. Trippe. Dort ist alles echt: die 32 Sleeperette-Sitze, die enge Wendeltreppe, die zur Lounge im Oberdeck führt, die Bordküche mit den pastellfarbenen Schränkchen, der Käsewagen. Auch die Kleiderordnung ist wie damals: keine Jeans, Abendgarderobe willkommen.

Ich bereue, auf das Signal der Chefstewardess zur freien Platzwahl sofort in die erste Reihe gestürzt zu sein. Jahrelange Billigflugerziehung hinterlässt eben ihre Spuren. Jetzt muss ich mir den Hals verrenken, um mit meinem Gin Tonic dem Paar hinter mir zuprosten zu können: sie stilecht mit Netzstrümpfen und Bienenkorbfrisur, er mit Fliege und kompliziertem Backenbart. Janet und Tim. Janets Mutter verkaufte in den Siebzigern Pan-Am-Tickets am Flughafen von Los Angeles. "Sie hatte nicht die richtigen Maße, um Stewardess zu werden", lacht Janet, "aber sie liebte diese Airline." Die Mutter hat den beiden die Bordkarten zum ersten Hochzeitstag geschenkt – rund 300 Dollar pro Ticket.

Der Captain hält Hof an der Spindeltreppe zum Oberdeck

Für so viel Geld könnte man sich hemmungslos im Nobellokal Spago den Bauch vollschlagen oder von Los Angeles nach Hawaii fliegen. Wir bekommen stattdessen ein Menü serviert, das vom berühmten Pariser Restaurant Maxim’s kreiert wurde. So verheißt es die Originalspeisekarte mit Goldkordel. Shrimpscocktail, Huhn in Pfefferrahm oder Chateaubriand-Steak, gefolgt von Käse und Mandeltarte mit Früchten, dazu Champagner, Wein und Cocktails. Geliefert wird das Essen heute von einem Flugzeug-Caterer des Los Angeles International Airport. Und so schmeckt es auch. Nicht dass das irgendwen kümmerte.

Nach der Mandeltarte haben die Passagiere ihre spaßeshalber angelegten Sitzgurte gelöst und stehen in Grüppchen zusammen. Gläser klirren, Blitzlichter flammen auf, Frank Sinatra singt Fly me to the moon. Ein Pan-Am-Dokumentarfilm läuft, niemand schaut hin. Es gibt weder Spezialeffekte noch simulierte Turbulenzen: Die Utopie einer angenehmen Flugreise, so scheint es, ist aufregend genug.

Barbara Norberg, hochgewachsen, elegant, im grauen Etuikleid, findet das gar nicht so absurd. Als Stewardess flog sie 22 Jahre für Pan Am. Wannabes nennt sie die sechs Schauspielerinnen und Models, die heute Abend den Rest der Crew spielen. Die 68-jährige hat Betsy und den anderen jungen Frauen das Tranchieren beigebracht, und wie man einen Mann im Anzug zärtlich zudeckt. "Ein paar meiner Schülerinnen hier tragen meine alten Uniformen", lächelt sie. Darunter hatte die weibliche Crew zu Barbaras Zeiten oberschenkellange Miederhosen zu tragen; die Einhaltung dieser Vorschrift wurde von der Kabinenchefin gern mal per Kneiftest überprüft. "Es war eine andere Ära."