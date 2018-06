Inhalt Seite 1 — Eine Waffe, die ihr gefährlich wird Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Sturmgewehr G36 ist Hauptdarsteller im jüngsten Rüstungsdrama der Bundeswehr – und eine Wunderwaffe der besonderen Art. Da stellt eine Expertengruppe des Verteidigungsministeriums fest, dass die Standardwaffe des Bundeswehrsoldaten, sein wichtigster Verbündeter im Überlebenskampf, im Einsatz ähnlich leidet wie ein Bluthochdruckpatient im Sommer: Sie macht bei schönem Wetter schlapp. Aber kaum ist das geschehen, verkünden hitzeerprobte Peschmerga im Irak: Das Gewehr ist super – wir wollen mehr davon.

Was gilt denn nun? Ist das G36 eine hervorragende Waffe? Oder trifft sie bei Sonnenschein und Dauerfeuer nicht? Oder ist sie ein für Kampfeinsätze vollkommen ungeeignetes Ding? In Deutschland hat das G36 auf jeden Fall zwei Wirkungstreffer erzielt: einen bei seinem Hersteller Heckler & Koch und den anderen bei Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die diese Affäre ihren Ruf als große Aufklärerin kosten könnte.

Seit Gründung der Bundeswehr vor 60 Jahren ist Heckler & Koch der Hoflieferant der deutschen Armee. Alle Feuerwaffen bis auf ganz wenige Ausnahmen werden in Oberndorf am Neckar produziert. Die Debatte um die Treffsicherheit des G36 beschädigt nun nicht nur den Ruf eines Traditionsunternehmens in einer Branche, die ohnehin ein Imageproblem hat. Sie zerrt auch das bizarre Sonderverhältnis ins Licht der Öffentlichkeit, das seit Jahrzehnten zwischen den Gewehrsleuten von Heckler & Koch und dem Verteidigungsministerium herrscht. Hier verläuft die erste Kritikfront. Die zweite führt direkt ins Machtzentrum des Berliner Bendlerblocks, den Dienstsitz von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Von ihrem ersten Tag an hat sie im Verteidigungsministerin nur jener Person vertraut, die sie für die beste und größte Aufklärerin in der deutschen Politik hält: sich selbst. Als Strategie im neuen Job wählte sie die aggressive Vorwärtsverteidigung. Vertuschen, verleugnen, vergessen – mit dieser dreifaltigen Wurstigkeit, mit der das Ministerium bis dahin seine Affären zu regeln versuchte, sollte endlich Schluss sein. Von der Leyen veröffentlichte für die Truppe nicht gerade rühmliche Studien über den Arbeitsplatz Bundeswehr und über sexuelle Belästigung von Soldatinnen. Ihr Vorgänger Thomas de Maizière hatte dies monatelang unter Verschluss gehalten. Sie ließ Unternehmensberater die 15 größten Rüstungsprojekte überprüfen und machte die Ergebnisse umgehend publik. Sie warf einen Staatssekretär raus, der trotz Ermahnung am bis dahin hausüblichen Umgang mit dem Chef ("Das wollen Sie gar nicht wissen") festhielt. Und sie postulierte ein vollkommen neues Transparenz-Gebot nach dem Motto: "Alle Fakten zu mir." Von der Leyen, so formuliert es einer ihrer Vertrauten, "will die zehn Dinge kennen, die sie umbringen können". Das führt direkt zu Heckler & Koch.

Militärs und zivile Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums wie nachgeordneter Behörden unterhalten traditionell enge Beziehungen auch zu anderen Rüstungsunternehmen, unter ihnen Airbus und Krauss-Maffei Wegmann. Zu Heckler & Koch waren sie aber stets besonders intensiv. Das innige Verhältnis begann, als das Unternehmen 1959 als Lieferant für ein neues Sturmgewehr ausgewählt wurde, obwohl es sich bis dahin vor allem als Hersteller von Fahrradteilen und Haushaltsmaschinen einen Namen gemacht hatte. Mit seinem G3 setzte sich Heckler & Koch überraschend gegen damals renommiertere Konkurrenten wie Mauser durch.

Das G3, Vorläufer des so heftig umstrittenen G36, begründete den Aufstieg der Firma aus dem Badischen zum Global Player. Heute ist das G3 nach der Kalaschnikow die weltweit am meisten verbreitete Waffe. Mit der Nebenwirkung, dass sich die Oberndorfer längst nicht mehr als schnöder Waffenhersteller sehen, sie verstehen sich als Akteur in der großen Politik. "Heckler & Koch ist ein wichtiger Teil der deutschen und westlichen Sicherheitsarchitektur", heißt es überaus selbstbewusst in einer offiziellen Selbstbeschreibung.

Das Sturmgewehr G36 wurde von Heckler & Koch entwickelt. Am 3. Dezember 1997 wurde das erste Exemplar an Soldaten übergeben. Bis heute lieferte Heckler & Koch 178.000 Stück an die Bundeswehr und Tausende weitere an ausländische Kunden. In Spanien und Saudi-Arabien bauen Firmen das Sturmgewehr in Lizenz nach. 2014 lieferte Deutschland 8.000 G36 an die kurdischen Peschmerga, um deren Kampf gegen die Terroristen vom "Islamischen Staat" zu unterstützen.

Bei großen Folgeaufträgen der Bundeswehr, etwa für Maschinenpistolen und Maschinengewehre, machte fast immer Heckler & Koch das Rennen – obwohl es in Deutschland mit Walther, Sig Sauer, Mauser und Rheinmetall stets hoch qualifizierte Konkurrenten gab. Sie kamen aber fast nie zum Zuge. Im Kalten Krieg stieg Heckler & Koch endgültig zum Grundausrüster der Armee auf.

Wie – um es vorsichtig zu sagen – kumpelhaft sich das Verhältnis zwischen den Industrievertretern und den Beamten des Ministeriums entwickelte, zeigt die Geschichte des G36. 1994/95 gewann Heckler & Koch die Ausschreibungen sowohl für das neue Sturmgewehr als auch für die Pistole 8 – heute sind sie die Standardwaffen aller Soldaten. Bei einem "Beschusstest" stellten Prüfer der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition in Meppen bereits 1994 erhebliche Mängel beim G36 fest. Auf 500 Meter Entfernung habe das Gewehr bei Dauerfeuer einen Streukreis von zweieinhalb Metern aufgewiesen – ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Waffe bei Hitze nicht mehr genau feuern kann. Die Bundeswehr orderte trotzdem 178.000 Exemplare.

Der Spiegel berichtete am vergangenen Wochenende zudem von einem ungeheuren Vorgang. Demnach soll Heckler & Koch über eine eigene Lasermarkierungsmaschine verfügt haben, mit der das Unternehmen bis zum Jahr 2007 seine Waffen als amtlich geprüft markieren konnte. Die Anwesenheit eines Mitarbeiters der zuständigen Güterprüfstelle sei "aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit" mit Heckler & Koch "entbehrlich" gewesen, wird der Leiter der Prüfstelle zitiert. Im Klartext hieße das: Heckler & Koch konnte sich jahrelang selbst amtlich bescheinigen, tolle Gewehre und Pistolen herzustellen. Das Unternehmen widerspricht dieser Darstellung allerdings. Es entspreche zwar "den Tatsachen, dass Heckler & Koch das Gütesiegel auf die Waffen lasert. Diese hoheitliche Maßnahme geschieht aber nur auf Weisung."

Ein weiterer bemerkenswerter Vorgang: Als die Bundeswehr im Sommer 2013 ein neues Maschinengewehr brauchte, fiel die Wahl – welch Überraschung – auf das Angebot von Heckler & Koch, das MG5. Der Bundesrechnungshof prüft derzeit das Beschaffungsprojekt und die Erprobung der Waffe durch die Bundeswehr.