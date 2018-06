Klappern gehört zum Handwerk – und Klagen zum Mittelstand. Neben den immer gleichen Beschwerden über Politik, Politiker und zu viel Bürokratie im Land drücken der Konflikt in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland tatsächlich aufs Gemüt der mittelständischen Wirtschaft, die laut Statistischem Bundesamt 99,3 Prozent der deutschen Unternehmen stellt und etwa 60 Prozent der Deutschen beschäftigt. Auch die schwache Importnachfrage aus China, Brasilien und den europäischen Nachbarländern ist kein Quell der Freude. Da überrascht es schon, dass Ende vergangenen Jahres fast die Hälfte der Mittelständler mit einem Aufschwung rechneten, deutlich mehr als ein Jahr zuvor. So hat es der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in einer Umfrage erhoben.

Doch die Geschäfte laufen auch ohne das Wachstum einzelner Schwellenländer bestens, und gegen Unerwartetes aus fernen Märkten haben sich die meisten Firmen längst mit mehr Eigenkapital abgesichert. Die Eigenkapitalquoten sind auf Rekordniveau für deutsche Verhältnisse, unter den Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken liegen sie bei 23 Prozent – nach acht Prozent vor rund 15 Jahren. Und dann gibt es jederzeit auch noch billig Geld zu leihen, wenn man es denn braucht.

Kredite bei der Bank aufzunehmen ist trotz zunehmender Informationspflichten zurzeit für kaum eine Firma ein Problem. Bei den Banken herrsche eine "große Kreditwilligkeit", sagt Günter Tallner, Bereichsvorstand beim Mittelstandsinstitut der Commerzbank, was man auch an den Margen erkenne. Er meint damit: Die Banken verlangen so geringe Zinsen für ihre Kredite, dass sie kaum noch daran verdienen. Die Kredithürde des ifo Instituts, die die Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe aus Sicht der Unternehmen darstellt, ist im März auf 16,1 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Erhebung gefallen.

"Die Finanzierungsbedingungen in Deutschland sind weiterhin hervorragend", schreiben die Wissenschaftler. Bereits im Herbst 2014 hatte eine Analyse von WGZ Bank und anderen ergeben, dass die Unternehmen sich deshalb kaum Sorgen machen. Selbst unter den Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten, die sonst am meisten Grund zur Klage haben, sei dies nur für ein Viertel problematisch gewesen.

Kreditklemme war früher. Angesichts der geringen Investitionsneigung lautet die Frage zurzeit ganz anders: Wohin mit dem Geld? Den meisten Mittelständlern geht es da nicht anders als dem Kleinsparer oder dessen Lebensversicherung. Denn was beim Schuldenmachen Freude macht – die niedrigen Zinsen –, macht unglücklich, wenn es ans Anlegen des eigenen Geldes geht. Vor allem Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern Pensionen versprochen haben, möchten das zurückgelegte Geld gewinnbringend investieren. Sinkt die Rendite der Ruhegelder, müssen sie dafür höhere Rückstellungen in der Bilanz schaffen. Und das schmälert den Gewinn.

Die meisten Mittelständler haben ihre mittelfristige Finanzplanung zwar im Griff, parken ihre Liquidität aber traditionell auf Tages- oder Festgeldkonten. In Nullzinszeiten fangen sie an, diese Praxis zu überdenken. Und das veränderte Verhalten dürfte sich auch noch in der nächsten Hochzinsphase auswirken.

Unternehmer, die ihr Geld vermehren wollen, müssen heute jedenfalls mehr riskieren als gewohnt. Abwarten, bis die Zinsen wieder steigen, kann lange dauern, zu lange.

Wer höhere Renditen erzielen oder auch einfach nur den Wert seiner liquiden Mittel erhalten will, muss heute bereit sein, auch Verluste in Kauf zu nehmen. Und so werden grundsolide Mittelständler plötzlich zu Käufern gemischter Fonds mit Rohstoffen, Aktien, Immobilien und Anleihen. "Dafür hat sich vor zehn Jahren noch keiner interessiert", sagt Günter Tallner. Selbst Währungsanlagen schließt der Banker für Mittelständler nicht mehr aus, vor allem dann, wenn das Unternehmen im Zielland auch selbst Geschäfte macht: "Wenn Umsätze in Fremdwährungen anfallen und der Unternehmer eine positive Meinung zu der Währung hat, sind solche Anlagen interessant."

Möglicherweise sorgt also der aktuelle Zinsdruck heute bei kleinen und mittleren Unternehmen dafür, dass sie in ein paar Jahren nicht nur ihre mittelfristige Planung professionell angehen, sondern auch ihre liquiden Mittel gründlicher verwalten.

Anmerkung der Redaktion, 7.5.2015: In der gedruckten Version des Artikels stand missverständlich: "Laut Statistischem Bundesamt belastet es 99,3 Prozent der deutschen Unternehmen, die mehr als 60 Prozent der Beschäftigten Arbeit geben." Wir haben das korrigiert.