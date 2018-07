Inhalt Seite 1 — Stütze für die Fleißigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manchmal mault Jason Harris über seinen Job. Vor allem im Winter, wenn er früh aufstehen muss, um den Tag bei Eiseskälte auf einem Baugerüst zu verbringen. "Das ist die Hölle", sagt der 19-jährige Maurerlehrling. Aber eigentlich macht ihm seine Arbeit Spaß. "Besser als nichts tun", sagt er. In seiner Familie ist Jason Harris der Einzige, der einen Job hat. Seine Großeltern sind seit dreißig Jahren arbeitslos, seine Eltern haben nie Geld verdient. Von Sozialhilfe zu leben, mit Alkoholsucht zu kämpfen wie die Mutter oder mit schweren Depressionen wie der Vater – für Jason war das normal.

Wäre die Labour Party an der Macht, wäre Jasons Leben vielleicht ähnlich verlaufen wie das seiner Eltern. Vielleicht würde auch er heute von Sozialhilfe leben, vielleicht würde auch er zu trinken beginnen und den Mut verlieren. Jason aber hat einen Job gefunden – und es sieht so aus, als hätten ihm ausgerechnet die Tories dabei geholfen, die Konservativen unter dem Premierminister David Cameron.

Die Tories haben zwei Hebel in Bewegung gesetzt, um Leute wie Jason Harris in Arbeit zu bringen. Der eine Hebel setzt bei den Unternehmern an: Sie erhalten eine Prämie vom Staat, wenn sie neue Ausbildungsplätze schaffen. 156 Millionen Pfund gibt die britische Regierung für diese Prämien aus, auch der Chef von Jason Harris hat davon etwas abbekommen.

Der andere Hebel setzt bei den Arbeitslosen selbst an. Er soll sie dazu bewegen, sich anzustrengen. Und verhindern, dass sich Leute wie Jason Harris auf staatliche Unterstützung verlassen. Als Jason Harris vor drei Jahren mit der Schule fertig war, war er ein Teenager ohne Ausbildung und ohne Arbeit, er war ein "neet": not in education, employment or training. Harris lebte von Sozialhilfe. Die aber bekam er nur, solange er sich um einen Job oder eine Lehrstelle bemühte. Er musste Bewerbungen schreiben, zu Vorstellungsgesprächen gehen. Und er musste ein Jobangebot auch dann annehmen, wenn es ihm nicht zusagte. So wollten es die Tories. So wurde Jason Harris zum Maurerlehrling, mit der Aussicht auf einen festen Job.

Fleiß und harte Arbeit als Voraussetzung für staatliche Unterstützung – das ist das Modell der Tories. In zwei Wochen wird in Großbritannien gewählt. Dann steht auch dieses Modell zur Wiederwahl.

Bislang ist David Cameron auf seiner Wahlkampftour noch nicht in St. Ann’s gewesen. Sollte er bis zum Wahltag am 7. Mai noch hier vorbeikommen und sollte er dann die Geschichte von Jason Harris hören, dann würde der Premierminister den jungen Mann wahrscheinlich für die Entschlossenheit loben, mit der er seinen Weg verfolgt.

Cameron würde sicher auch darauf hinweisen, wie erfolgreich seine Regierungskoalition das Land in den vergangenen fünf Jahren aus der schweren Wirtschaftskrise geführt hat. Tatsächlich wächst die britische Wirtschaft wieder deutlich: mit einem Plus von drei Prozent im vergangenen Jahr.

Cameron zieht daraus den Schluss, dass seine Mischung aus hartem Sparen und ein bisschen Fördern richtig war und fortgeführt werden muss, um den Staatshaushalt endgültig ins Gleichgewicht zu bringen.

Als David Cameron und sein liberaler Stellvertreter Nick Clegg vor fünf Jahren die Regierung übernahmen, herrschte Ausnahmezustand. Nach der Finanzkrise war die Wirtschaftsleistung um nahezu sieben Prozent eingebrochen. Das Haushaltsdefizit lag bei 10,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der Staat nahm zu wenig ein, gemessen an seinen Ausgaben. Und an den Verpflichtungen, die er eingegangen war, als die Wirtschaft und die Londoner Finanzwelt boomten.

So schlecht wie Großbritannien standen vor fünf Jahren nur Irland und die Pleiteländer im Süden der Euro-Zone da. Um den Bankrott zu verhindern, begann der britische Finanzminister George Osborne ein radikales Sparprogramm. Er verordnete den Ressorts seiner Kabinettskollegen Kürzungen von durchschnittlich 21 Prozent. Wirtschaftlichkeit und Effizienz wurden zur Regierungsmaxime. Mehr denn je bediente sich die Politik des Vokabulars von Managern.

30 Milliarden Pfund Um diese Summe hat die liberal-konservative Koalition in den vergangenen fünf Jahren den Staatshaushalt gekürzt. Wegen der Nachwirkungen der Finanzkrise ist der Haushalt trotzdem noch nicht ausgeglichen.

Der Sozialminister Iain Duncan Smith erklärte dem Verwaltungsaufwand in seinem Ressort den Krieg und kündigte an, unterschiedliche Sozialmaßnahmen in einer einzigen Hilfeleistung zu bündeln: Arbeitslosengeld I und II, Wohngeld, Kinderfreibetrag und die Beihilfe zur Rentenversicherung. Dieser neue universal credit wird weitgehend online abgewickelt. Das soll Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst einsparen und den Empfängern die Möglichkeit geben, mit ihrem Sozialgeld selbstständiger zu haushalten.

Die Einführung dieser Sozialreform – der umfangreichsten seit Kriegsende – kommt später als geplant und ist teurer als erwartet. Aber wenn die Tories an der Macht bleiben und das System in zwei oder drei Jahren schließlich laufen sollte, verspricht Minister Duncan Smith Einsparungen von mehreren Hundert Millionen Pfund im Jahr.

Die Sozialreformen der Tories könnten aber nicht nur Geld einsparen. Sie würden das Land nachhaltig verändern. Manche sagen: radikal.

Einen Eindruck davon kann man sich wiederum in St. Ann’s bei Nottingham verschaffen, jenem Problemviertel, in dem auch Jason Harris wohnt.

Ganz in der Nähe von Jason Harris’ Familie wohnt Zoe Flexman, eine 48-jährige Putzfrau. Seit die Tories das Sozialsystem reformierten, fühlt sie sich von der Regierung "bestraft". Seit mehr als zwanzig Jahren arbeitet Zoe Flexman als Putzfrau und Hausmeisterin in einem Busdepot – für umgerechnet neun Euro die Stunde, das ist der Mindestlohn. Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern hatte Flexman immerhin Anspruch auf eine Sozialwohnung. "Ferien oder so was waren nicht drin, aber das Leben war okay", sagt sie.

Doch seit ihre Söhne ausgezogen sind, wurde Zoe Flexman das Wohngeld gekürzt. So sieht es ein Gesetz vor, das die konservativen Sozialreformer eingeführt haben. Die sogenannte Schlafzimmersteuer soll rund 500.000 Mieter von Sozialwohnungen mit einem ungenutzten Zimmer dazu bewegen, in kleinere Wohnungen zu ziehen.

"Das sind Sparmaßnahmen, die auf dem Rücken der kleinen Leute ausgetragen werden", sagt Zoe Flexman. "Die Millionäre in der Regierung kümmern sich nur um ihresgleichen."