Ein Briefkopf hat vor allem eine Funktion: Er muss beeindrucken. Ein prächtiges Wappen, ein langes, zusammengesetztes Hauptwort, eine edle Schrift, feines Papier. Das sind die notwendigen Zutaten, um Briefen Nachdruck zu verleihen und sie mit Autorität auf den Weg zu bringen.

In diesem Sinne haben die Bösewichte, die in Hamburg seit einigen Monaten Unheil anrichten, recht geschickt agiert, als sie einen der prestigeträchtigsten Briefköpfe der Stadt für ihre Zwecke missbrauchten. "Generalstaatsanwaltschaft Hamburg" prangt auf dem Papier, das sie an unbescholtene Mitbürger verschicken. Vor allem an ältere Mitbürger. Die bislang unbekannten Täter wollen auf diese Weise ihre potenziellen Opfer zum Telefonat verleiten, in dem sie davon überzeugt werden, eine nennenswerte Summe auf ein Konto zu überweisen. Die Staatsanwaltschaft warnt eindringlich vor diesen Schreiben. Sie seien "Totalfälschungen".

Wir von der ZEIT:Hamburg sind natürlich empört. Man bedenke nur, wie es uns erginge, wenn mit unserem prächtigen Seitenkopf derart Schindluder getrieben würde!

Wenn im Namen der ZEIT Pizzas bestellt würden oder Hundewelpen aus Rumänien oder Nachhilfelehrer, die dann am Speersort umherirrten auf der Suche nach Redakteuren, die angeblich das Latinum nachholen wollen.

Zur Verhinderung solchen Schabernacks muss ein Zeichen gesetzt werden. Deshalb rufen wir alle Hamburgerinnen und Hamburger zu einer Gemeinschaftsaktion auf: Verfassen Sie auf Ihrem Computer einen Brief, der aussieht wie ein Schreiben entweder a) der AfD, b) der Hooligan-Vereinigung FresseNord oder c) des Golden-Retriever-Hasser-Vereins Harburg. Drucken Sie den mit süßen Lockungen gespickten Brief ("Stiefel für alle!", "Nie wieder Demokratie!") in mehrfacher Ausführung aus, und senden Sie ihn möglichst vielen älteren Mitbürgern zu.

Mit diesem brieflichen Flashmob tun Sie nicht nur der Post einen Gefallen. Sie retten auch all die Menschen, die früher zum Hörer griffen und ein Überweisungsformular ausfüllten. Wer einmal auf diese Weise belästigt wurde, der bricht alle Kommunikation fürs Erste ab. Hey, das Telefon klingelt. Danke, ohne mich.