Wir zitieren aus dem Gründungspapier, das diesen Donnerstag in Berlin vorgestellt wird:

Auf Initiative der Konrad-Adenauer-Stiftung hat sich das Muslimische Forum Deutschland gegründet. Einzigartig ist die ethnische und religiöse Vielfalt des Forums. So zählen neben Sunniten und Schiiten auch Aleviten, Jesiden und christliche Unterstützer zu den Teilnehmern des Forums. Die Teilnehmer treten für Demokratie und Menschenrechte ein. Wir möchten der Mehrzahl der in Deutschland lebenden und bisher nicht vertretenen Muslime Gehör verschaffen. Hierzu wurde in Berlin folgende Gründungserklärung verabschiedet:

Wir sind Menschen, die sich als Bürger Deutschlands und als Muslime sehen. Wir engagieren uns für das friedliche Zusammenleben in einer pluraler werdenden Gesellschaft und sind der Auffassung, dass dies durch die Achtung der Menschenrechte, der Freiheit und der Demokratie gewährleistet werden kann. Wir sind offen für die Unterstützung aller, die unsere Werte teilen. Dabei gilt der Gleichheitsgrundsatz ungeachtet der Religionszugehörigkeit, des Migrationshintergrunds, der nationalen und ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts und der sexuellen Orientierung.

Wir haben das Ziel, den humanistisch orientierten Muslimen eine Stimme zu verleihen. Muslime werden oft nur auf ihre Religionszugehörigkeit reduziert. Sowohl im Kampf gegen Stigmatisierung als auch gegen menschenverachtende Handlungen wollen wir mitwirken. Der Islam weist vielfältige Ausprägungen auf, die von den bestehenden muslimischen Institutionen in Deutschland nicht in Gänze repräsentiert werden. Die Mehrheit der Muslime ist unterrepräsentiert. Deshalb wollen wir der Politik einen weiteren Ansprechpartner anbieten, der die Positionen von Muslimen wiedergibt.

Wir setzen uns ein für die Etablierung eines Islamverständnisses, das mit unseren Grundwerten und der deutschen Lebenswirklichkeit übereinstimmt. Dieses Islamverständnis soll theologisch fundiert sein und die Rechte und Freiheiten des Individuums wahren.

Wir treten gegen jede Form von Intoleranz und für den Schutz von Freiheit ein. Wir verurteilen entschieden jegliche Form der Diskriminierung, Hasspropaganda und menschenverachtenden Äußerungen, die sich gegen einen "Anderen" richten. Antimuslimische, antisemitische, rassistische, antideutsche und homophobe Stereotypen und andere menschenverachtende Hassideologien lehnen wir ab. Weiterhin sollen Klischees und Feindbilder aus den Herkunftsländern aufgearbeitet werden.

Gleichzeitig sollen Rede- und Meinungsfreiheit geschützt und gefördert werden. Offene Diskussionen über kulturelle Unterschiede, Unterschiede zwischen den Religionen und über die Rolle der Religion in der Gesellschaft sollten nicht aus falsch verstandener Toleranz im Keim erstickt werden. Wir verteidigen das Recht eines jeden Individuums, seinen eigenen Glauben zu haben und öffentlich zu zeigen.

Die allgemeinen Menschenrechte, die europäische Menschenrechtskonvention und das deutsche Grundgesetz bilden den Rahmen, innerhalb dessen sich jeder frei bewegen darf. Wir lehnen religiös begründete Traditionen und Gesetze ab, die im Widerspruch zu den Menschenrechten oder zum deutschen Gesetz stehen. Wir übernehmen Verantwortung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir rufen alle Menschen, vor allem Muslime, die unsere Auffassung teilen, auf, sich uns anzuschließen.

Wir rufen die politischen Entscheidungsträger auf, mit uns zusammenzuarbeiten. Angesichts der religiösen Spannungen ist es heute so wichtig wie nie, die Würde und Freiheit des Individuums zu bekräftigen.

Erstunterzeichner: Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie der Universität Münster; Jun.-Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, Direktor des Zentrums für Islamische Theologie der Universität Tübingen; Jun.-Prof. Dr. Handan Aksünger, Juniorprofessorin für Alevitentum, Akademie der Weltreligionen an der Universität Hamburg; Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin, Religionspädagogin; Dr. Marwan Abou Taam, Politikwissenschaftler; Dr. Ralph Ghadban, Islamwissenschaftler; Ahmad Mansour, Diplom-Psychologe; Abderrahmane Ammar, Islamwissenschaftler und Soziologe; Abdul-Ahmad Rashid, Journalist beim ZDF, kommissarischer Sprecher des Forums; Güner Yasemin Balci, Journalistin und Autorin; Aladdin Sarhan, Islamwissenschaftler; Cigdem Toprak, Journalistin; Ali Yildiz, Jurist, Christlich-Alevitischer Freundeskreis der CDU; Düzen Tekkal, Journalistin

Anmerkung der Redaktion, 26.5.2016: Gegenüber dem Originaltext wurde ein Name aus der Liste der Erstunterzeichner entfernt.