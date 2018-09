Nun wusste es auch Washington. Henry Morgenthau senior, von 1913 bis 1916 amerikanischer Botschafter in Konstantinopel, telegrafierte am Abend des 31. Juli 1915 an das State Department: "Dr. Lepsius hat aus verlässlicher Quelle erfahren, dass Armenier, zumeist Frauen und Kinder, deportiert aus dem Erzurum-Gebiet, nahe Kemah zwischen Erzincan und Harput massakriert worden sind." Eine Woche zuvor war Johannes Lepsius, Vorsitzender der vom Auswärtigen Amt in Berlin unterstützten Deutsch-Armenischen Gesellschaft, in der Hauptstadt des Osmanischen Reiches eingetroffen. Seine eigene Reise hat Franz Werfel dann 1933 in den literarischen Welterfolg Die vierzig Tage des Musa Dagh verwandelt – eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht, wie Rolf Hosfeld direkt zu Beginn seiner Schilderung des Völkermordes an den Armeniern betont (Tod in der Wüste. Der Völkermord an den Armeniern; Verlag C. H. Beck, München 2015; 288 S., 22,95 €) . Dies zu betonen ist leider immer noch notwendig, gibt es doch bis heute Stimmen, nicht zuletzt in der Türkei, die hier Fakten in Fiktion verwandeln wollen.

Hosfeld nimmt sich nicht zum ersten Mal des Themas Aghet an – der "Katastrophe", wie die Armenier den Genozid nennen, dem über eine Million ihrer Angehörigen zum Opfer fielen. Bereits vor zehn Jahren hat der Kulturhistoriker und wissenschaftliche Leiter des Lepsiushauses in Potsdam in seinem viel beachteten Werk Operation Nemesis die Verstrickungen Deutschlands in den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts beleuchtet.

Nun beschreibt er nicht nur sehr eindringlich den grausamen Leidensweg der osmanischen Armenier, die im Frühjahr und Sommer 1915 von ihrer eigenen Regierung in Konstantinopel selektiert, zusammengetrieben und zum Verdursten in die syrische Wüste deportiert wurden. Hosfelds großes Verdienst ist es zugleich, diese Vernichtung einer kollektiv zum "inneren Feind" erklärten Bevölkerungsgruppe in die lange Geschichte von Verbrechen gegen Zivilisten einzuordnen, ohne dabei unfreiwillig zu relativieren. So erinnert er daran, dass Zivilisten im Ersten Weltkrieg von Beginn an Ziele der Kriegführung waren. Hier fand eine Fortsetzung, was bereits bei den Balkankriegen 1912/13 zu beobachten gewesen war: dass Krieg als ein ethnischer Feldzug geführt wurde, der in die Hunderttausende gehende Todesraten unter den Betroffenen aller Ethnien und Religionen verursachte, zur Zerstörung ganzer Regionen führte, große Flüchtlingsströme hervorbrachte und nicht zuletzt eine Kultur der unkontrollierten Gewalt gegen die Zivilbevölkerung zum akzeptierten Mittel der Politik werden ließ – angefangen 1914 auf den Kriegsschauplätzen in Belgien und dann vor allem im Osten und Südosten Europas.

Welche Rolle deutsche Offiziere und Diplomaten auch beim Völkermord an den Armeniern gespielt haben, untersucht Jürgen Gottschlich, der seit 1998 als Korrespondent der taz aus Istanbul berichtet. Dabei ist er sich bewusst, dass die deutsch-türkischen Beziehungen im kollektiven Gedächtnis der heutigen Deutschen erst mit den türkischen Gastarbeitern begannen, die in den sechziger Jahren in die Bundesrepublik kamen. Umso wichtiger ist, dass Gottschlich den Leser nun mit in eine Zeit nimmt, in der die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Kaiserreich und dem Osmanischen Reich so eng war, wie es heute kaum mehr vorstellbar ist: Im Ersten Weltkrieg versuchte Berlin nicht nur die Vorherrschaft in Europa, sondern auch im Orient zu erringen. Dazu zog es Konstantinopel in den Krieg hinein. Die Türken wurden zu den wichtigsten Verbündeten neben Österreich-Ungarn. Die "deutsch-türkische Waffenbrüderschaft" erlebte ihren Höhepunkt. Die Armee des Osmanischen Reiches wurde von deutschen Offizieren befehligt. Selbst der Generalstabschef des türkischen Heeres war ein Deutscher: General Bronsart von Schellendorf.

Entsprechend tief verstrickt in den Völkermord an den Armeniern war eine Gruppe deutscher Militärs und Diplomaten, die in den Armeniern Spione und Verräter sahen, die angeblich mit dem russischen Gegner kollaborierten. Gottschlich zeigt, dass diese Deutschen, unter ihnen Marineattaché Hans Humann, Berater von Kriegsminister Enver Pascha und bekannt geworden durch seine Bewertung des Massenmords an den Armeniern als "hart, aber nützlich", dabei keinesfalls autonom handelten, sondern in Absprache mit dem Reichskanzler, dem Chef des deutschen Generalstabes und letztlich mit Zustimmung des Kaisers.

Der Erste Weltkrieg ist für die Türkei bis heute ein zentraler historischer Bezugspunkt. Dennoch oder gerade deswegen weigert sich nicht nur die offizielle Türkei bis heute, den Völkermord an den Armeniern öffentlich anzuerkennen. Auch weite Teile der türkischen Gesellschaft haben immer noch Schwierigkeiten, sich mit diesem dunklen Kapitel ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Hier setzt Sibylle Thelen mit ihrer kompakten, pointierten Übersicht an (Die Armenierfrage in der Türkei. Wagenbach Verlag, Berlin 2015; 95 S., 9,90 €). In den letzten Jahren vernimmt Thelen zumindest ungewohnte Zwischentöne. So habe der kurdische Parlamentarier Ahmet Türk die Armenier öffentlich um Vergebung gebeten, als er 2013 dazu aufgerufen habe, die Realitäten der Vergangenheit zu akzeptieren. Und auch Recep Tayyip Erdoğan habe sich als Ministerpräsident 2014 mit Beileidsbekundungen an die "Enkel der 1915 getöteten Armenier" zu Wort gemeldet, verbunden freilich mit dem Hinweis auf die Umstände der Zeit, die für viele voller Schmerz gewesen sei, für "Türken, Kurden, Araber, Armenier und Millionen weitere osmanische Bürger".