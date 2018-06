In der jüngsten bildungspolitischen Trendanalyse der OECD, dem Educational Policy Outlook 2015, heißt es mit jenem diplomatischen, elegant-ironischen Understatement, für das OECD-Dokumente berühmt sind: Was die Bereitschaft von Gewerkschaften zur Kooperation bei Bildungsreformen betreffe, gebe es Raum für Verbesserung.

Auf Österreich trifft das ganz besonders zu. Die Lehrergewerkschaft versteht sich als Schutzpatronin des schulischen Status quo, und dessen Allerheiligstes ist die Lehrverpflichtung. Es ist kein Zufall, dass das Handbuch der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst dicker ist als Dantes Göttliche Komödie . Wer es wagt, an diesem Hort von wohlerworbenen Rechten und über Jahrzehnte dem Arbeitgeber Bund abgerungenen Zulagen, Ausnahmen, Abstufungen und ruhegenussfähigen Sonderbestimmungen zu rühren, hat mit einem Inferno zu rechnen.

Die Frage ist, in welchem Ausmaße sich die Bundesregierung (die Bildungsministerin natürlich schon) im Klaren ist, in welch komplexes Wespennest sie mit ihrer Zumutung sticht, alle Lehrerinnen und Lehrer mögen zwecks Budgetsanierung zwei Wochenstunden mehr unterrichten. Wer nämlich glaubt, "zwei Stunden mehr in der Klasse" sei eine relativ einfache Forderung, der verkennt, dass eine Unterrichtsstunde für Sekundarschullehrer im Bundesdienst vielerlei bedeuten kann.

Die Lehrverpflichtung an höheren Schulen hängt von der Wertigkeit der Fächer ab. Korrekturintensive Gegenstände wie Deutsch oder Fremdsprachen werden stärker gewichtet als etwa Sport, Musik und Hauswirtschaft. Lehrer unterschiedlicher Fächer müssen demnach unterschiedlich lang unterrichten, um auf eine volle Lehrverpflichtung zu kommen, für die eine fiktive Norm von 20 Wochenstunden gilt.

Der Rechnungshof hat errechnet, dass Mathematik- oder Lateinlehrer wöchentlich 17,14 Stunden unterrichten, um diese fiktiven 20 Stunden zu erreichen. Lehrer von weniger gewichtigen Fächern jedoch 26,67 Stunden. AHS-Lehrergewerkschafter haben sicher schon ausgerechnet, dass nach dem Plan, dass künftig zwei Stunden mehr unterrichtet werden soll, manche künftig 2,66 Stunden zusätzlich unterrichten müssten, andere hingegen nur 1,71 Stunden.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 17 vom 23.4.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Unglücklicherweise ist die verordnete Mindestzahl von wöchentlichen Unterrichtsstunden eine ziemlich schlechte Maßeinheit für die Lehrerarbeit. Nicht selten wird behauptet, man könne die Arbeitszeit österreichischer Lehrerinnen und Lehrer nicht mit den internationalen Unterrichtskennzahlen der OECD vergleichen, weil es in vielen Ländern mehr entlastendes administratives und sozialpädagogisches Supportpersonal an den Schulen gebe. Da mag etwas dran sein, viel wichtiger sind jedoch drei Umstände, die häufig übersehen werden:

Zum einen herrscht in den meisten OECD-Ländern Ganztagesbetrieb. Die stundenmäßig fixierte Kernarbeitszeit ist eingebettet in eine als selbstverständlich vorausgesetzte Anwesenheit in der Schule, die für Vollbeschäftigte üblicherweise von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 16 Uhr dauert. Es wäre die Aufgabe der österreichischen Schulaufsicht, herauszufinden, wie verbreitet in der österreichischen Lehrerschaft die Tendenz ist, nach abgeleisteter Mindestlehrverpflichtung die Schule so rasch wie möglich zu verlassen – dass viele Schulgebäude und Lehrerzimmer eine kaum zum Verbleib animierende Umgebung bieten, ist hinlänglich bekannt.

Die tatsächliche wöchentliche Arbeitsbelastung variiert im Verlaufe des Schuljahres erheblich: stressiger Schulanfang und ruhige Lernphasen; Schul-Events, bei deren Vorbereitung man besser nicht auf die Uhr schaut, und Hektik des Schulschlusses. In vielen OECD-Schulsystemen wird die Verantwortung für die Flexibilität und Fairness des Zeitmanagements der Schulleitung übertragen. Zudem werden im Rahmen der überall stärker werdenden Schulautonomie Entscheidungen über Curricula und die Verteilung von Ressourcen von den Kollegien getroffen; solche Aushandlungsprozesse erfordern ein professionelles Bewusstsein und – unvermeidlich – mehr Anwesenheit an der Schule zusätzlich zum Unterricht.

Karl Heinz Gruber Der Autor ist Alt-Ordinarius für Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Universität Wien und Honorary Research Fellow der Universität Oxford.

Schließlich wandelt sich der Unterricht selbst. Der Akzent verlagert sich von der 50 Minuten langen "wissensvermittelnden Belehrung" durch Frontalunterricht zu unterschiedlich langen, individualisierten Lernprozessen der Schüler. Aus diesem neuen kreativen Mix von Lehrervortrag, Beratung von Schülergruppen und dem Monitoring individueller Schülerarbeit mit schülergerechter Lernsoftware sowie der Nutzung des Internets entsteht eine neue Unübersichtlichkeit der Lehrerarbeit, die immer weniger in die Zwangsjacke von 20 oder, horribile dictu, 22 Stunden Lehrverpflichtung passt.

Die Regierung wäre gut beraten, das Loch im Bildungsbudget mit einer anderen Notlösung zu stopfen und sich unverzüglich an eine radikale Neudefinition des Begriffs Lehrverpflichtung zu machen.