Ist es etwa leicht, der Sohn des mindestens zweitberühmtesten Malers in Deutschland zu sein? Für einen, der im Oktober 1515 in Wittenberg geboren wird, Kind von Reformation und Bürgerstolz, stellt sich diese Frage nicht. Lucas Cranach der Jüngere übernimmt mit größter Selbstverständlichkeit die Arbeit und die Geschäfte des Vaters und setzt ein zentrales Werkstück fort: das Bildnis des Reformators Martin Luther als work in progress.

Der ältere Cranach hatte das erste Bild Luthers gemalt und verbreitete mit seinen Porträts und Drucken das Ideal eines kraftvollen Menschen, der eine Lehre nicht bloß verkündigt, sondern vollständig lebt. Im Werk des jüngeren Cranach bleibt dieses Ideal bestehen, aber nun geht es nicht mehr so sehr um Überzeugung und, nun ja, Propaganda. Es geht um einen Menschen.

Lucas Cranach der Jüngere malt das letzte Bild des Reformators, das Totenbildnis. Milder Schatten umgibt die massige Gestalt eines Mannes, der offensichtlich in großem Frieden mit sich und seinem Gott gestorben ist. Immer noch dieser Ausdruck der Entschlossenheit, aber keine Verklärung. Ein Mann, der gelebt hat. Ein Individuum. Ein Bürger.

Im Jahr 1537, da hat der Vater noch viele Lebensjahre vor sich, übernimmt Lucas der Jüngere die Werkstatt. Diese Werkstatt erfüllt einerseits die Wünsche adeliger Auftraggeber, sie bedient aber auch, sozusagen in serieller Produktion, den steigenden ikonografischen Bedarf des Bürgertums. Es ist eine Bilderfabrikation, bei der es oft eines sehr genauen Blicks bedarf, um herauszufinden, ob es sich um ein Werk des Älteren, des Jüngeren oder eines Mitglieds der Werkstatt handelt. Den Zeitgenossen dürfte das auch weitgehend gleichgültig gewesen sein. Denn alle diese Werke hatten ihren Anteil an dem großen Projekt, das der eine Cranach begann und der andere Cranach, dessen 500. Geburtstag in diesem Sommer mit einer Fülle von Ausstellungen gefeiert wird, vollendete: die Reformation der Bilder.

Kontinuität also ist zunächst das Ziel des Jüngeren. Das hat nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen ökonomischen Aspekt, gewiss. In der Kunstgeschichte handelt man sich mit so etwas leicht den Vorwurf von Stillstand, wenn nicht gar des Verfalls ein. Es sei "etwas Mattes und Verkrampftes" in seinen Bildern (so stand es seinerzeit im schönsten Bildungsbürgermagazin, in Westermanns Monatsheften). Die große Arbeit einer wahren Bildrevolution habe der Vater erledigt, hieß es. Der Sohn habe nur noch das ikonografische Erbe verwaltet. Doch nichts von diesen Vorbehalten und Vorwürfen bleibt bei näherem Hinsehen. Die Reformation der Bilder wäre ohne den Jüngeren unvollendet geblieben. Das "Matte und Verkrampfte" war nichts anderes als die genaue Beobachtung der nächsten Etappe der Subjektivierung des Menschen im 16. Jahrhundert.

Um das Verhältnis von Vater und Sohn besser zu verstehen, um wirklich zu begreifen, was die Kunst des Jüngeren ausmacht, muss man sich zunächst noch einmal das Wollen und Wirken des Älteren vor Augen halten. Sein Werk verdankt sich einer Zeit, in der sich nicht nur die Verhältnisse in Politik und Religion drastisch veränderten, sondern in der es auch einen Bruch in der Geschichte des Wahrnehmens gab.

Wer Gottes Wort hören kann, muss keine Bilder mehr anschauen, sagten die radikaleren unter den Reformatoren; manche propagierten den Bildersturm, einen Ikonoklasmus. Die anderen, die weniger radikalen, blickten hingegen gen Italien und schwärmten für eine neue sinnliche Freiheit, einen malerischen Eros. Cranach der Ältere gehörte zu diesen. Er hatte von seiner Italienreise und einem wichtigen Abstecher nach Wien eine große Lust an den neuen Freiheiten der Malerei mitgebracht. Es waren Freiheiten in der Komposition, Farbe und Dimension, nicht zuletzt auch eine Freiheit in der Darstellung des Körpers, des weiblichen vor allem, um genau zu sein. Lucas Cranach malte nackte Frauen, wie sie nie zuvor nördlich der Alpen gemalt worden waren. Und in Wittenberg, wo er als Hofmaler sein Glück gemacht hatte, stellte er die neuen Freiheiten in den Dienst dreier großer Transformationen der Malerei: der Reformation, des Humanismus und – der Bürgerlichkeit.

Dass Lucas Cranach der Ältere zum großen Künstler des Protestantismus in Deutschland wurde, lag nicht nur an seiner Freundschaft zu Martin Luther (wir können uns diesen resoluten Mönch gar nicht anders vorstellen als so, wie ihn Cranach gesehen hat). Es lag auch nicht nur an seinen drastischen Propagandabildern (die immer wieder deutlich machen sollten, dass der Papst in Rom alles andere tat, als dem Vorbild Christi zu folgen). Vielmehr wurde Cranach auch deshalb ein Bildreformator, weil er wohl erkannt hatte, dass die Bildhaltigkeit der Welt vor den Bilderstürmern gerettet werden musste. Und er wusste, dass dies nur geschehen konnte, wenn das Bild sich im selben Maße reformierte wie die religiöse Kosmologie. Was aber kann das sein, ein "protestantisches Bild"?