Im Jahre 1952 passierte in der Würzburger Elefantengasse etwas, das die Esskultur der Deutschen dramatisch verändern sollte. Mitten im fränkischen Fleischfresserland, in den Räumen des vormaligen Bräustüble, eröffnete ein Restaurant, das Teigfladen anbot. Die erste Pizzeria Deutschlands fing mit einer überschaubaren Anzahl Belägen an. Doch war das Capri so erfolgreich, dass es bald anbauen musste (Blaue Grotte im Keller inklusive) und Nachahmer fand.

Und heute? "Wenn ich im Frankfurter Nordend aus meiner Wohnung trete, kann ich unter zehn italienischen Restaurants wählen", so Marin Trenk in seinem Buch Döner Hawaii . Daneben gebe es eine griechische Taverne, eine Tapas-Bar sowie diverse Döner-Imbisse und Asia-Bistros, aber kaum noch Apfelweinkneipen oder gutbürgerlich deutsche Küche, schreibt der Mann, der an der Frankfurter Uni Ethnologie lehrt. Und während man noch darüber nachsinnt, wie oft man selbst Pizza und Pasta isst und wie selten Kartoffelklöße, da hat einen der Professor schon erwischt. Die Kartoffel, Klassiker der sogenannten deutschen Küche, sei ja so wenig deutsch wie die Tomate italienisch, beide kamen vor gut 500 Jahren über den Atlantik zu uns. Die Globalisierung der Geschmäcker möge sich im 20. Jahrhundert beschleunigt haben, so Trenk, in Wirklichkeit sei Multikulti in der Küche eine uralte Angelegenheit.

Der Autor steigt ein mit Christoph Kolumbus, der 1492 das Land suchte, wo der Pfeffer wächst, und einen Kontinent fand, wo man Kartoffeln, Tomaten und Chili kultivierte. Die Entdecker brachten auch Zubereitungsmethoden (Schokolade!) zurück nach Hause, mit den Auswanderern gingen ganze Regionalküchen auf Weltreise.

Wobei manche Rezepte unterwegs entstanden. Merke: Chicken tikka masala ist kein urindisches Gericht, sondern eine Kreation aus Großbritannien, wo man alles tat, die heiße Kolonialkost mit Dosenmilch oder gar Mehlschwitze zu entschärfen. Chopsuey wurde nicht in China erfunden, sondern in Kalifornien. Die Geschichte von den Goldgräbern, die nachts betrunken bei einem chinesischen Coffeeshop einfallen und dort mit zaap seoi (kantonesisch für: vermischte Essensreste) beköstigt werden, gefällt dem Autor so gut, dass er sie gleich zweimal erzählt.

Der Ethnologe versteht sich aufs Entzaubern von Mythen und Entdämonisieren. Will man gerade den Verlust regionaler Vielfalt verfluchen, weil die US-Konzerne von Chili con Carne bis zu Caffè Latte alles mikrowellentauglich machen, lernt man, dass die Welt den Amerikanern auch Gutes verdankt. Die Pizza zum Beispiel! Die konnte ihren weltweiten Siegeszug erst antreten, als sich Pizza Hut 1958 zur Globalisierung entschloss. Aber war da nicht schon das Capri, in Würzburg?

Stimmt. Doch hätte der Wirt Nicolino di Camillo nicht nach dem Krieg als Küchengehilfe bei der US-Armee in Deutschland angeheuert und später die GIs als Gäste für sein Lokal gewonnen, wäre das wohl nie ein Erfolg geworden. In Italien, so gab er einst zu Protokoll, esse man Pizza allenfalls zu Hause.