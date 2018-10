Erinnern Sie sich an den Informationsminister von Saddam Hussein? An jenen Herrn, der im Irakkrieg die Erfolge der eigenen Truppen am Fernsehen verkündete, während die U. S. Marines bereits vor den Toren von Bagdad standen? An diesen Herrn musste ich unverhofft denken, als ich kürzlich eine offizielle Mitteilung aus Bundesbern las: Sie verkündete die Unterzeichnung eines neuen Steuerabkommens zwischen der Schweiz und Italien. Doch der Vertrag ist ein Musterbeispiel dafür, wie man Verhandlungen nicht zu führen hat – das behaupte nicht nur ich, sondern so zwitschert auch der Berner Flurfunk.

Was also ist passiert? Zuerst hatte Staatssekretär Michael Ambühl ein vollwertiges Abkommen verhandelt, dann aber gab er seinen Rücktritt. Eine Zeit lang übernahm ein Ersatz das Dossier, dem aber anscheinend die Kenntnisse und vielleicht auch die spezifische Sachkompetenz fehlten. Schließlich landete die Sache in den Hände von Staatssekretär Jacques de Watteville, der aber auch einige Monate brauchte, um sich einzuarbeiten.

Was wir Schweizer den Italienern zu bieten hatten, war der Informationsaustausch. Aber unsere Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf kam auf die Idee, urbi et orbi bekanntzugeben, dass wir diesen Datentausch sowieso und auf jeden Fall allen Staaten spontan und ohne Gegenleistung offerieren würden. Nicht sehr geschickt. Von diesem Moment an brauchten die Italiener nichts mehr von uns, sie konnten also die Bedingungen diktieren, unter denen sie die Schweiz von ihrer schwarzen Liste streichen würden.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Die bollettini della vittoria von Frau Widmer-Schlumpf verkünden nicht nur einen Pyrrhussieg, nein sie sind auch unvollständig. Die Roadmap benennt nicht ausdrücklich, von welchen schwarzen oder grauen Listen die Schweiz gestrichen wird. Man begnügt sich mit sehr allgemeinen Ausführungen – und alles ist wiederum bedingt vom Fortschritt in den Verhandlungen mit der EU und OECD. Nur: wenn wir also unser Abkommen mit internationalen Organisationen zu verhandeln haben, wieso können die Italiener darauf beharren, allein zu entscheiden?

Noch dazu ist die Roadmap nichts anderes als eine allgemeine Willenserklärung, über die noch diskutiert und verhandelt werden muss. Bis dann werden wir sehen, was die Italiener noch aus dem Hut zaubern werden.

Uns Tessiner wollte Staatssekretär de Watteville beruhigen: Wir würden vom Steuerabkommen profitieren. Nun, die hiesigen Steuerspezialisten kommen zu einem ganz anderen Schluss. Sie haben berechnet, dass am Ende die Eidgenossenschaft 3 Millionen Franken gewinnen wird – die Kantone und Gemeinden hingegen 3 Millionen verlieren werden. Bei Einnahmen von insgesamt 105 Millionen Franken. Ein großes Geschäft stelle ich mir anders vor!

Leider hatte es in der Schweizer Delegation keinen Platz für einen Tessiner Vertreter, nicht einmal als Beobachter. Dabei hätte ein italienischer Muttersprachler doch ganz nützlich sein können, auch wenn die zwei Staaten, auf Englisch (!) verhandelten. Wer spricht in Bern eigentlich noch die dritte Landessprache? Ungelöst ist auch das Problem der padroncini , der Handwerker, die über den Tag ins Tessin kommen, Arbeiten ausführen, bei uns aber keine Steuern zahlen – und vermutlich auch nicht in Italien. Und die höflichen Besuche aller Bundesräte, die uns Tessiner vor der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative geflissentlich ignorierten, können uns gestohlen bleiben, solange die Tessiner Interessen in den Verhandlungen mit Italien weiter vernachlässigt werden. Die Landesregierung, so scheint es, hat noch immer nicht verstanden: Am 9. Februar 2014 haben wir Südschweizer nicht gegen die Grenzgänger gestimmt, sondern gegen die Politik aus Bern.