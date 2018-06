Tesafilm. Klar. Kennt jeder, benutzt jeder. Funktioniert einfach, gehört einfach dazu.

Falsch.

Tesafilm ist ein Paradox. Eine Utopie. Eine Finte des Weltgeschehens. Tesafilm ist didaktisch, provokant, vertrackt. Tesafilm ist der Scherzbold unter den Büroutensilien, ein misanthropischer Lümmel, ein optimistischer Spaßmacher. Ohne Tesafilm kein Surrealismus, kein Slapstick, kein Zen-Buddhismus.

Um ein paar Fakten gleich mal aus dem Weg zu räumen, weil sie den Blick verstellen auf diese unglaubliche Sache, die sich quasi unter den Händen der Hamburger ergeben hat: Tesafilm existiert seit 1936, aber erst seit dem 24. April 1940 kann man offiziell sagen: "Gib mir mal das Tesa, bitte." (Das Tesa? Der Tesa? Schon bei Nutella hat diese Frage Paare entzweit, Freundschaften zerrüttet.) Damals, vor genau 75 Jahren, wurde die Marke registriert und trat ihren Siegeszug an als eines jener Produkte, die nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Kultur- und Sozialgeschichte schreiben.

Tesa, das ist, wie Uhu oder Tempo, heute eine Gattungsbezeichnung, unabhängig von Herkunft oder Qualität. Schatz, wo ist das Tesa? Seit 75 Jahren hat diese Formulierung auch den Segen des Markenregisters. Registriernummer: 520622.

Und eigentlich wäre diese Geschichte dann auch schon am Ende, abgesehen von ein paar hübschen Anekdoten:

Tesa Volle Haftung Tesa ist eine Beiersdorf-Tochter. Der Name Tesa wurde am 24. April 1940 ins Markenregister eingetragen. Der heutige Tesafilm hieß einst »Beiersdorf-Kautschuk-Klebefilm«. Doch dieser Name floppte, 1941 erfand dann Vertriebsleiter Hugo Kirchberg die Bezeichnung »tesa-film«. Heute gibt es 600 verschiedene Klebebänder, rund 50 Milliarden Meter Klebefilm wurden bislang verkauft. Damit ließe sich der Erdball fast 1300 Mal umwickeln. 2014 machte der Konzern 1,07 Milliarden Euro Umsatz, er beschäftigt 4100 Mitarbeiter. 1500 davon arbeiten in Hamburg. Der Zukunftsmarkt der Firma ist die Pharmazie: Wer keine Tabletten schlucken will, kann sich demnächst einen Tesa-Medikamentenfilm auf die Zunge legen.

Wie der Hamburger Apotheker Oscar Troplowitz ein Wundpflaster herstellen wollte, aber, weil die Dinger nicht mehr abzukriegen waren von der Haut und Waxing erst 50 Jahre später in Brasilien entdeckt werden sollte, die Pflaster als Flicken für Fahrradschläuche verkaufte.

Wie 1935 die Beiersdorf-Sekretärin Elsa Tesmer in Ermangelung von Facebook oder anderen Möglichkeiten der kreativen Selbstablenkung so lange mit ihrem Namen spielte, bis aus den Silben "sa" und "te" das Wort "Tesa" wurde, was irgendeinen zuständigen Herrn in der Firma (ein Verehrer? ein Kabbalist?) animierte, das Wort vorsorglich als Markennamen registrieren zu lassen.

Wie Hugo Kirchberg, der entscheidende Mann bei Beiersdorf in allen Belangen des Klebens und Kittens, so begeistert war von den Haltekräften seiner Produkte, dass er 1948 sein Musterköfferchen schnappte und runter zum Hamburger Hafen sauste. Kollegen hatten ihm erzählt, es gebe aufgrund einer Sprengung Risse im Elbtunnel. Es war ein Aprilscherz, aber Kirchberg, so heißt es, sei enttäuscht gewesen wie ein kleiner Junge, dem man sagt, Weihnachten falle dieses Jahr aus. Heutzutage würde einer wie Kirchberg wohl glauben, auch die Konflikte der Stadt seien mit Tesa zu kitten. Die Risse zwischen Arm und Reich, zwischen Fahrrad- und Autofahrern, zwischen HSV und St. Pauli. Und Olaf Scholz ließe sich doch ein bisschen Charisma anheften, oder?

Schöne Reminiszenzen. Aber dann schaut man sich eine Rolle Tesafilm genauer an. Verflixt, irgendjemand hat die Abrissstelle nicht richtig umgeknickt. Jetzt hat sich das Band wieder geschlossen, und man muss den Anfang abfriemeln. Mit den Fingernägeln, als wäre man ein Hirnchirurg, wird die feine Folie hochgezupft. Jetzt bloß nicht zittern.