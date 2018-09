Die Druckgrafik nimmt einen besonderen Platz im Werk von Dürer ein: So erfindungsreich sind seine Kompositionen, so fantastisch die feinen Details der plastischen Schattierungen. Man kann sich daran kaum sattsehen.

Vor 500 Jahren stand Dürers Mutter auf dem Markt in Nürnberg, um seine Drucke zu verkaufen. Heute sind sie international gefragte Kostbarkeiten. Der Kupferstich Das Wappen mit dem Totenkopf aus dem Jahr 1503 wird nun am 8. Mai bei Karl & Faber in München versteigert, geschätzt auf 20.000 bis 30.000 Euro. Das Motiv gibt viele Rätsel auf: Im Vordergrund prangt ein Wappen mit einem deformierten Totenschädel. Ob Dürer ihn in einer fürstlichen Wunderkammer studiert hat? Zu dem Wappen gehört ein geflügelter Helm mit einer aufgewirbelten Helmdecke. Dahinter steht eine junge Nürnberger Patrizierin, die in prächtigem Tanzkleid und mit Brautkrone dargestellt ist. Ihr nähert sich von hinten ein vollkommen behaarter Kerl. Es ist ein sogenannter Wilder Mann, eine Gestalt, die im Mittelalter Stoff für Legenden war. Man stellte sich damals vor, dass es ganze Dörfer dieser Wilden Männer und Frauen gab, die – ohne Kleidung – eine Art Parallelgesellschaft bildeten.

Die junge Frau lässt sich seine Annäherung gefallen, ohne ihn anzusehen. Was hat das zu bedeuten? Erwartet sie einen Ritter hinter sich? Das Blatt lässt viel Spielraum für Interpretationen: Thematisiert es das Aufeinanderprallen von Kultur und Natur, von Zivilisation und Trieb? Oder ist es eine allgemeine Warnung, dass der Tod uns alle ereilt, ganz unabhängig von Rang und Namen?

Lisa Zeitz ist Chefredakteurin von "Weltkunst" und "Kunst und Auktionen".