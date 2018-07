Die Hamburger Universität ist eine Großstadt-Hochschule mit 42.000 Studenten und wenigen herausragenden Abteilungen. Das gewisse Mittelmaß teilt sie mit vielen Hochschulen, ungewöhnlich ist eher, dass das ihren Präsidenten, Dieter Lenzen, genauso wenig zu stören scheint wie die Politik.

Ein Jahr ist es nun her, dass drei namhafte frühere Politiker der Stadt – Ex-Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, der frühere Finanzminister Wolfgang Peiner und der grüne Wissenschaftsexperte Willfried Maier – ihre Sorge über die zweitklassige Universität zum Ausdruck brachten. Doch seit ihrem Aufruf "In Sorge um Hamburg" hat sich nichts geändert. Hamburg und Uni-Präsident Lenzen gefällt das meiste, wie es ist. "So viel Aufbruch war nie", war sein Kommentar zu dem Appell. Die Universität sei gar nicht so schlecht, wie immer getan werde.

In internationalen Rankings, was immer man von ihnen halten mag, findet man Hamburgs Universität mal auf Platz 192, mal zwischen 151 und 200 und mal überhaupt nicht. Zum Vergleich: Die Münchner Unis stehen meist auf Platz 50 und 53, Heidelberg hat sogar im Shanghai-Ranking den 49. Platz ergattert. Das ficht Präsident Lenzen nicht an. Zweitklassigkeit weist er von sich – schließlich stehe Hamburg im deutschen Vergleich gar nicht so schlecht da, Platz 13. Dass freilich ein Präsident, dessen Präsidium 2012 beschlossen hat, nicht mehr an internationalen und nationalen Vergleichen teilzunehmen, die Erstklassigkeit seiner Hochschule mit internationalen Rankings im dreistelligen Bereich belegen will, ist ein Kuriosum. International Platz 192? "Es gebe weltweit mehr als 17.000 Universitäten, betont Lenzen in Interviews, also sei Hamburg sehr wohl erstklassig. Mit wem vergleicht er da seine Hochschule? Mit der University of Ibadan, Nigeria, oder der Helwan University Kairo, Ägypten?

Vielleicht. Denn eben diese Universitäten lädt Lenzen zusammen mit der Körber-Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz im Sommer zum Hamburg Transnational University Leaders Council ein. Präsidenten der "Top-Universitäten" sind leider nicht Drew Faust aus Harvard, John Hennessy aus Stanford oder Sir Leszek Borysiewicz aus Cambridge. Dafür gibt es viele Präsidenten von Universitäten aus Ländern wie Ghana, Nigeria, Malaysia, Argentinien, Südafrika, Jordanien, Chile. Sie werden im schönen Hamburg gewiss eine angenehme Konferenz erleben, die, wie derlei Zusammenkünfte meist, nichts beschicken wird.

Lenzen träumt von einer "Hochschule der Welt", so lautet auch der Titel seines neuen Buches, in dem er für ein Welthochschulsystem plädiert. Es ist immer sehr überzeugend, wenn man die eigene Hochschule kaum vor der Zweitklassigkeit bewahren kann, auf ein Weltsystem zu setzen. Wenn es in Hamburg nicht gelingt, dann bestimmt in der Welt. In der Stadt steht Lenzen einer Hochschule vor, der seit Jahren die Mittel gekürzt werden, die das Desy und den Forschungscampus in Bahrenfeld stets als Alibi für Klasse hochhält und die sich stolz am Exzellenzwettbewerb Lehrerbildung beteiligt.

"Von Harvard kann man jedenfalls nicht träumen, denn die Budgets der amerikanischen Spitzenuniversitäten betragen etwa das Zwanzigfache dessen, was die Universität Hamburg bekommt bei der Hälfte der Studierenden", wiegelte der Präsident ab. Das hat nicht nur mit Harvard als Privathochschule zu tun. Hamburg könnte sich auch nach einer staatlichen Hochschule wie der University of Michigan oder der University of California ausrichten, zwei der besten öffentlichen Unis der Welt. Auch das englische Cambridge wäre ein Vorbild, wo zum 800. Geburtstag der Universität trotz Finanzkrise via Fundraising eine Milliarde Pfund eingesammelt wurden.

Die Hamburger könnten auch nach Zürich schauen, um herauszufinden, wie die eidgenössische (staatliche) ETH es schafft, unter die Top 20 zu kommen. Sie hat einen Etat von 1,5 Milliarden bei 17.000 Studenten, während Hamburg mit etwa 600 Millionen (inklusive Drittmitteln) bei 42.000 Studenten auskommen muss. Hamburg könnte sogar nach Bayern blicken, wo zwei öffentliche Hochschulen in derselben Stadt stets miteinander im Wettbewerb um Geld, auch Spenden, Studenten und Professoren stehen und sich das dann im Ranking mit den vordersten Plätzen auszahlt.

Wo bleibt der Hamburger Spendenaufruf? Das nächste Kreuzfahrtterminal, die Philharmonie, Busspuren und nun die Bewerbung um Olympia sind allemal wichtiger für die Stadt. Einen Wissenschaftsstandort kann man nicht herbeireden, der will gestemmt werden, unermüdlich. Und man muss willens sein, ständig dem Geld hinterherzujagen, manchmal auch mit Studiengebühren.

Ist es vielleicht doch der fehlende Wille zur Exzellenz? Die Stadt ist schön, hat weiße Fassaden, große Schiffe und einen hohen Freizeitwert. Ist es die hamburgische Selbstzufriedenheit, die schon die Gründung der Uni holpern und stolpern ließ? Studieren kann man auch woanders?

Die Uni begnügt sich derweil mit bunten Bannern. "Heimathafen Wissenschaft", "Juraflotte", "Lotsenstation" oder "Bildungsmuschel" steht darauf in Riesenlettern und verunstaltet Fakultätsgebäude. Auch ein "Buddelschiff" darf nicht fehlen, in ihm verbirgt sich die Mathematik. So soll den Bürgern der Wissenschaftsstandort Hamburg nähergebracht werden? Man stelle sich vor, an Berkeleys Moses Hall klebte der Schriftzug "Bildungsmuschel", an Harvards Widener Library die "Lotsenstation" oder an der Stanford Law School die "Juraflotte" – die Mitarbeiter und Studenten dieser "Mutterschiffe" fänden das wohl eher rätselhaft.

Weiß-rote Banner und Tagungen zur Welt-Universität können den mangelnden Ehrgeiz und die magere Finanzierung in Hamburg nicht ungeschehen machen. Die Stadt hat ihre Uni stets stiefmütterlich behandelt, und der Campus Von-Melle-Park ist dafür mit seinen niedergetrampelten Rasenflächen, seinen plakatierten und besprühten Mauern und vollgeklebten Geländern, Verkehrszeichen und Mülltonnen nur der äußerliche Beweis. Doch Präsident Dieter Lenzen setzt auf den Staat, egal, wie fantasielos und geizig er ist.

Christine Brinck studierte und promovierte an der Uni Hamburg – in vergleichender Hochschulforschung