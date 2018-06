Prof. em. Alain Badiou spricht im Théâtre de la Commune in Aubervilliers über seine Philosophie.

Da sitzt der große Philosoph am billigsten Ikea-Tisch. Rundherum die große, leere Bühne des Théâtre de la Commune in der Pariser Arbeitervorstadt Aubervilliers. Alain Badiou trägt einen grünen Pullover, eine blaue Hose und Turnschuhe, als wäre er im Urlaub. Von wegen! Das ist, im Alter von 77, nur sein Rentenkostüm. Denn schon ein Satz reicht, und man betritt mit ihm die bereits verloren geglaubte Gedankenwelt von Revolte, Revolution und Utopie. "Egal, ob wir von der revolutionären Politik oder der Liebe sprechen", umgarnt Badious weiche, aber klar verständliche Stimme seine zu Hunderten erschienenen Fans jeden Erwachsenenalters, "es geht um das Ersinnen eines Abenteuers und eben nicht um ein im Voraus festgelegtes Denken."

Wie gut es tut, alles zu hinterfragen! Kein Tabu. Null Pragmatismus. Nur ein alter, fitter Mann, der wunderbare Geistesschlösser bauen kann: "Alles Glück ist eine endliche Freude der Unendlichkeit." Damit offenbart Badiou seine Altersbotschaft, der er hier, inmitten der linken Pariser Vorstadtkultur, sein neunmonatiges Seminar "Die Immanenz der Wahrheiten" widmet. Badiou sagt: Ihr dürft träumen, toben, torpedieren. Auch wenn es eigentlich schlecht aussieht: "Zwei zum Scheitern verurteilte Denkweisen bestimmen unsere Öffentlichkeit: auf der einen Seite marktwirtschaftlicher Konsens und universelle Kommerzialisierung, auf der anderen Seite eine verkrampfte Rückbesinnung auf Identität und Nation, die gegen diese Globalisierung einen reaktionären Damm errichten will." Das sagte Badiou zwar schon vor Jahren. Aber statt wie damals zu nörgeln, macht er heute lieber Mut.

