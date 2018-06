62, studierte Chemie und forschte bei den berühmten Biologen Edward O. Wilson und Bert Hölldobler zum Verhalten von Insekten. Heute ist er Professor an der Cornell University in Ithaca. Als Gast der Alexander-von-Humboldt-Stiftung forschte er im Jahr 2001 an der Universität Würzburg. Honigbienen faszinieren Seeley auch in der Freizeit: Er ist begeisterter Imker – und veröffentlichte ein populäres Sachbuch mit dem Titel Bienendemokratie.