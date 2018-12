Die intime Kenntnis der Materie ist seit eh und je essenziell für die Karriere im Labor. Chemiestudenten brachten das früher auf die Formel "Ohne Brom kein Diplom". Heute gilt der reformierte Kalauer "Ohne Chlor kein Bachelor". Damit haben wir schon zwei Halogene genannt. Welche gibt es noch, mit welchen Eigenschaften?

Dazu ergreift am Montag letzter Woche der Dozent Emanuel Ionescu das Wort. Der Keramikforscher aus Bukarest lehrt an der Universität zu Köln. Sein Vortrag ist frei und klar mit einer Lautverschiebung ins Östliche. Er spricht ein sehr melodisches Doitsch.

Was soll er den Zweitsemestern sagen? Sie müssen die Grundlagen kennen, können ja aber alles nachlesen. Nebenan in der luftigen Bibliothek steht der Holleman-Wiberg, Kosename HoWi, legendäres Lehrbuch der Anorganischen Chemie von 1898, inzwischen in der 102. Auflage, 2149 Seiten stark.

Ionescu nutzt die Stunde, um durch die Oberfläche des Allgemeinen ins Besondere vorzustoßen. Von violetten Dämpfen beim Veraschen von Nordseealgen 1811 erzählt er und zeigt den französischen Jod-Entdecker Bernard Courtois in einem Porträt, das weder gemalt noch gestochen ist, "schauen Sie, das ist wirklich ein Foto".

Noch mehr fasziniert ihn das radioaktive Astat, das seltenste natürlich vorkommende Element: "Wenn Sie die ganze Erdkruste betrachten und die ganze Menge an Astat schöpfen würden, das würde in ein kleines Gefäß passen." 25 Gramm! In den Worten Ionescus "ganz schön wännig", aber für seine Studenten genug, um es von nun an immer dabeizuhaben.

