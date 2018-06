Es ist das vorletzte Mal, dass der Regierungschef mit seinem Herausforderer im Unterhaus debattiert, und sie streiten über Küchen. Nicht über die Suppenküchen, die in der Wirtschaftskrise überall in Großbritannien entstanden sind. Sondern über die karge Küche, in der sich der Labour-Chef bei einem Fernsehinterview filmen ließ und die sich später als seine Zweitküche herausstellte. Die Nanny richtet in dieser Küche das Essen für die vierköpfige Familie her. "Er weiß nicht mal, woher seine nächste Mahlzeit kommt!", ruft David Cameron unter dem Lachen seiner Parteifreunde. Es ist ein Mittwoch im März, und die parlamentarische Fragestunde "Prime Minister’s Question Time" bietet mal wieder ganz großes politisches Theater.

Der Mann, der Cameron beerben will, heißt Ed Miliband. Ein schlanker Mittvierziger mit buschigem Haar und runden Augen, dem viele eine Ähnlichkeit mit einer Knetfigur aus dem Animationsfilm Wallace und Gromit nachsagen. Bis vor Kurzem konnten sich nicht mal Parteifreunde vorstellen, dass er eine Chance gegen den Premierminister haben könnte. Doch in den Wahlkampfwochen nach dieser Parlamentsdebatte ist etwas mit Miliband geschehen. In Fernsehdebatten hat er sich gut geschlagen. Auf Parteiveranstaltungen hat er kluge Ideen präsentiert. Im kleinen Kreis ist er warmherzig und witzig aufgetreten. Je näher der Wahltermin vom 7. Mai rückt, desto wahrscheinlicher wird ein unerhörter Gedanke: Ed Miliband könnte Großbritanniens neuer Premierminister werden.

Wie tickt dieser Mann? Und wohin will er dieses Land führen, das seine Partner mit seiner Europaskepsis so oft irritiert hat?

Ed Miliband wurde 1969 in London geboren. Er studierte in Oxford und arbeitete für Gordon Brown im Finanzministerium, später wurde er Energieminister. 2010 besiegte er seinen Bruder David im Kampf um den Vorsitz der Labour-Partei. Er setzte sich für einen linkeren Kurs der Partei ein.

Für Großbritannien bringt diese Wahl einen epochalen Wandel vom Zweiparteien- zum Mehrparteiensystem. Die Umfragen sagen den Konservativen und Labour etwa gleich viele Sitze voraus. Die kleinen Parteien werden darum den Ausschlag geben. Besonders wichtig wird eine Partei sein, die Miliband Unterstützung versprochen hat, obwohl er offiziell nichts mit ihr zu tun haben will – die Schottischen Nationalisten (SNP). Sie könnten die drittgrößte Fraktion im nächsten Parlament stellen. Sie behaupten, sich in Westminster für eine linke Politik einsetzen zu wollen. Doch viele Engländer befürchten, dass die SNP in Wahrheit das Land auseinanderreißen will.

Die SNP könnte so zu Ed Milibands größtem Triumph beitragen. Sie erinnert aber auch an seine größte Schwäche.

In einer Fernsehdebatte wird sein Dilemma deutlich. Die SNP-Chefin Nicola Sturgeon bietet Miliband vor laufender Kamera an, ihn zum Premierminister zu machen. "Oder wollen Sie lieber, dass David Cameron nach Downing Street zurückkehrt?" Miliband wirkt not amused. "Vielen Dank, aber meine Antwort lautet Nein. Ich will keine Koalition mit Ihnen!" Was er wohlweislich nicht ausschließt: sich als Chef einer Minderheitenregierung von der SNP tolerieren zu lassen.

Das angespannte Verhältnis zwischen England und Schottland ist eine der wichtigsten Fragen für die Zukunft des Landes, doch sie wird derzeit genauso wenig diskutiert wie die Frage, ob Großbritannien in der EU bleibt oder nicht. Es wird nicht darüber gestritten, wofür das Land steht und wohin es will; was die britische Antwort auf Globalisierung und Einwanderung ist.

Stattdessen ist der Wahlkampf von Taktik und PR dominiert, von persönlichen Attacken und von den Pressebriefings der Spin-Doktoren. Sie nennen es den "Luftkrieg": den Kampf um Sendezeit und Schlachtparolen. So entsteht kein nationales Gespräch, und es bestätigt sich das Gefühl vieler Menschen, dass es keinerlei Unterschied macht, ob oder wen sie wählen.

Am vergangenen Freitag versucht Ed Miliband dann doch, aus diesem Spiel auszubrechen. Er hält eine Rede zur Außenpolitik, im Chatham House, einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert im Herzen von London. Der renommierte Thinktank ist der prominenteste Ort, um über Großbritanniens Rolle in der Welt zu diskutieren. Am Wochenende zuvor ist im Mittelmeer ein Boot mit 800 Flüchtlingen gekentert, fast alle starben. Diese Tragödie wurde von Labour und den Tories im Wahlkampf geflissentlich ignoriert – in der Meinung, das Thema Einwanderung bringe nur den Rechtspopulisten der Ukip Stimmen. Miliband wirft Cameron in seiner Rede schwere außenpolitische Fehler bei der politisch nicht flankierten militärische Intervention in Libyen 2011 vor. Er arbeitet sich aber auch am großen Trauma der Labour-Außenpolitik ab – am Irakkrieg von 2003, in den Tony Blair an der Seite von George Bush gezogen war.