Im Netz ist Europa nur einen Mausklick entfernt. "Wenn es jemanden in Libyen gibt, der nach Italien möchte, bitte melden", steht auf einer arabischsprachigen Facebook-Seite. Unter dem Bild eines voll besetzten Flüchtlingsschiffs ist eine Telefonnummer mit libyscher Vorwahl angegeben. Anruf bei einem Schlepper.

"Wann geht das nächste Schiff nach Italien?"

"Morgen, so Gott will."

"Was kostet es für mich und meine Frau?"

"Für jeden tausend Dollar."

Es gibt viele solcher Seiten im Internet. Angeboten werden Pässe, Geburtsurkunden, Führerscheine, Fluchtrouten. Die Preise reichen von einigen Hundert Dollar für einen Transport auf dem Landweg bis hin zum All-inclusive-Paket für mehrere Zehntausend Dollar. Die Anbieter sind Teil einer stetig wachsenden internationalen Reiseindustrie für Menschen, denen legale Wege versperrt sind.

Und deren Zahl steigt. Über 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht – so viele wie nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Umsatz der Schmuggler auf den wichtigsten Routen zwischen Afrika und Europa und Nordamerika und Südamerika beläuft sich nach Schätzungen der UN auf rund sieben Milliarden Dollar im Jahr.

Eines der Zentren der Schmuggler ist Libyen, wo nach Jahren des Bürgerkriegs die öffentliche Ordnung praktisch zusammengebrochen ist und sie ungestört operieren können. Von der Hafenstadt Zuwara im Westen des Landes aus legen fast täglich Boote nach Italien ab. Im Schnitt zwischen 1.000 und 4.000 Dollar kostet die Überfahrt, dazu kommt der Weitertransport innerhalb Europas. Für die Reise von Mailand nach München im Auto zum Beispiel sind rund 500 Dollar fällig.

Auch die Routen an die libysche Küste sind fest in der Hand von Schmugglerbanden. Die meisten Flüchtlinge aus dem südlichen Afrika erreichen das Mittelmeer über Agadez in Niger oder die sudanesische Hauptstadt Khartoum. Die entbehrungsreiche Fahrt im überfüllten Toyota-Geländewagen oder – für weniger Geld – im Lastwagencontainer kostet nach Schätzungen der Flüchtlingsinitiative Global Initiative Against Transnational Crime in Genf noch einmal rund 2.000 bis 3.000 Dollar. Regelmäßig verdurstet ein Teil der Passagiere auf der Reise.

Für zahlungskräftige Kunden haben die Schlepper aber auch Gesamtpakete im Programm. Rund 40.000 Dollar kostet etwa der Trip von Nigeria in die EU – inklusive gefälschter Dokumente. Ein solches Luxussegment gibt es auch in Syrien. Der Krieg treibt zunehmend die wohlhabende Oberschicht außer Landes, und die kann viel Geld für die Flucht nach Europa ausgeben.

Die große Mehrheit der Migranten kann sich einen solchen Service allerdings nicht leisten. Das Pro-Kopf-Einkommen in einem Land wie Mali liegt bei 670 Dollar – im Jahr. Oft legt die Familie zusammen, um die Reise zu finanzieren, in vielen Fällen wird die Flucht unterbrochen, um das Geld für den nächsten Abschnitt zu verdienen. Es gibt Flüchtlinge, die jahrelang unterwegs sind, bis sie ihr Ziel erreichen.

Für Schlepperkönige wie Abu Hamada sind sie eine einträgliche Geldquelle. Der 62-jährige Ingenieur aus Damaskus operiert von Kairo aus und hat – wie er dem britischen Guardian erläuterte – in den vergangenen sechs Monaten mehr als zwei Millionen Dollar verdient. Er verlangt für die Überfahrt nach Italien in einem Boot mit 200 Passagieren 1.900 Dollar. Etwa 330.000 Dollar gibt er pro Reise für Material, die Unterbringung der Flüchtlinge, die Crew und diverse Mittelsmänner aus. Damit bleibt ein Reingewinn von 50.000 Dollar.