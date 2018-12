Inhalt circle_plus circle_minus 01 Wie ich mich einmal neu erfand 02 Polizistin mit Modeinteresse Auf einer Seite lesen

Drei Menschen erzählen, warum sie auch abends und an den Wochenenden nicht aufhören zu lernen.

"Zwischen zwei Welten"

Mit meiner Klarinette fing alles an. Zehn Jahre lang war ich professioneller Musiker, Dirigent und Komponist, mit verschiedenen Orchestern unterwegs. Rechtliche Fragen interessierten mich da wenig, Gesetzestexte waren für mich in einer Sprache verfasst, die ich nicht verstand. Das ändert sich gerade, ich absolviere einen Master in Business Law an einer Hochschule in Heilbronn. Mit meiner Leidenschaft für die Musik hat diese Weiterbildung wenig zu tun, aber mit meiner neuen Aufgabe als Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie schon.

Beat Fehlmann 41, studiert an der German Graduate School of Management and Law.

Ich leite ein Orchester mit 85 Musikern und Angestellten, gestalte unser Konzertprogramm, entscheide, was wir wann, wo und wie spielen, bin genauso aber auch für Arbeitsverträge, Urlaubs- und Finanzplanung zuständig. Meine Arbeitstage haben 12 bis 14 Stunden. Da schütteln manche Kollegen natürlich den Kopf, wenn sie hören, dass ich nun auch noch studiere. Ich brauche aber mehr Sicherheit in rechtlichen Fragen: Wie muss ich eine schwangere Musikerin vor Lärmbelastung schützen? Was sagt der Tarifvertrag zu den Arbeitszeiten meiner Mitarbeiter? Worauf muss ich bei Gastspielen und Tourneen achten?

Alle drei Wochen bin ich von Freitagnachmittag bis Sonntag an der Hochschule. Dazu kommt pro Semester ein Intensivseminar über eine ganze Woche. Gleichzeitig wird von mir erwartet, dass ich bei Konzerten das Orchester repräsentiere, dass ich für Gespräche mit den Gästen zur Verfügung stehe. Oft muss ich die Seminare früher verlassen, um am Wochenende noch rechtzeitig zu einem Auftritt zu erscheinen.

Ich bewege mich zwischen zwei Welten. Die Art des Denkens in der Rechtswissenschaft ist mir als Musiker fremd. Aber schon jetzt verstehe ich Gesetzestexte aus dem Kommunalrecht besser und traue mir zu, Analogien zu früheren Urteilen herzustellen, wenn sich bei uns konkrete Fragen stellen. In meiner Diplomarbeit werde ich mich mit Sponsoring beschäftigen, einem Bereich, der für ein Orchester überlebenswichtig ist, für den es aber immer kompliziertere Regelungen gibt. Ich würde mir wünschen, da einen juristisch einwandfreien Ansatz zu finden.

Beat Fehlmann

"Ich wollte unverwechselbar sein"

Mit zwölf Jahren habe ich meinen ersten Comic gezeichnet. Dass ich daraus mal meinen Beruf machen würde, konnte ich mir damals nicht vorstellen. Ich wurde Einzelhandelskaufmann, meine Lehre absolvierte ich in einem Supermarkt. Als ich mein Zeugnis in der Hand hielt, wusste ich, dass das nicht mein Leben sein kann. Ich hatte solche Lust zu zeichnen und habe fest daran geglaubt, damit auch Geld verdienen zu können. Also habe ich mich mit meinen Comics und Cartoons selbstständig gemacht. Neun Jahre ist das her. Mein Ziel war immer, mit meinem Stil eine möglichst unverwechselbare Marke zu entwickeln. Doch in vielem war ich unsicher, ich hatte die Techniken ja nie richtig gelernt: Worauf ist bei Gesichtern zu achten? Wie zeichne ich Bewegungen? Was unterscheidet Karikaturen von Cartoons? Ich entschied mich für einen Comic-Lehrgang an der Hamburger Fernschule "ils". Das hieß, ein Jahr lang mehrere Stunden in der Woche Übungsaufgaben zeichnen, aber auch kaufmännisches Wissen pauken: Preisgestaltung, rechtliche Hintergründe, Marketingstrategien für Selbstständige.

Mit Holzfiguren habe ich Bewegungsabläufe nachgestellt und diese dann gezeichnet. Ähnlich wie ein Bildhauer arbeitet ein Karikaturist die markanten Teile von Gesichtern heraus: Nase, Augenpartie, Mund – und überzeichnet diese. Was mir außerdem hilft, sind Kreativitätstechniken, die ich bisher nicht kannte. Ich notiere mir ständig Stichwörter, habe eine große Ideensammlung angelegt und bin damit viel produktiver.

Clemens Steinhauer 29, belegte den Fernlehrgang Karikatur- und Comiczeichnen.

Während des Lehrgangs habe ich beschlossen, mich auf Karikaturen zu spezialisieren. Dafür habe ich mir das Schnellzeichnen beigebracht. Dabei ist das Ziel, in wenigen Minuten eine gelungene Karikatur hinzubekommen. Mein Alleinstellungsmerkmal: Ich mache das mit beiden Händen gleichzeitig! Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber nun bin ich angekommen. Mein Terminkalender ist voll, ich brauche einen Mitarbeiter, um alle Anfragen zu koordinieren. Ich werde für Feiern, Firmenevents und Messen gebucht. Mit Stift und Papier arbeite ich aber nur noch bei Live-Auftritten, denn am Computer bin ich noch schneller.

Clemens Steinhauer