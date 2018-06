Klaus hatte schon befürchtet, dass diese Werber etwas überdreht sein könnten. Aber so? "Des is a völlig crazy Branche", sagt der obdachlose Österreicher und lehnt den Kopf zurück, lacht laut. Allein diese Sprache! "Art-Director, was a schräger Name." Und überhaupt: Auf der Straße sage man über solche Leute normalerweise, "die sann sowieso komplett abgehoben".

Aber Klaus gab den Werbern trotzdem eine Chance. Vielleicht merkte er, dass sie es ernst meinten mit ihrem Anliegen. Deshalb steht er jetzt mit Rucksack, Schirmmütze und schwerer Jacke in der Redaktion der Straßenzeitung Hinz & Kunzt und schaut sich an, wie Herren und Damen mit Hornbrillen und Slim-Fit-Hemden ihre Arbeit präsentieren.

Der Anlass, sagt Klaus, sei ihm eigentlich nicht so wichtig, aber den Werbern schon, das könne er gut verstehen. Der Art Directors Club, ein Berufsverband von Werbemenschen, feiert vom 21. bis 23. Mai sein jährliches Festival auf St. Pauli: einen Kongress von Hunderten Medienleuten. Den Kiez und seine Bewohner wollten die Werber dabei jedoch nicht außen vor lassen.

Also kaperten sie Hamburgs größtes Straßenmagazin und gestalteten eine Ausgabe: die Hinz & Kunzt des Überlebens. Es ist ein Heft geworden voller Ideen, die Obdachlosen das Leben erleichtern sollen. Die Werber präsentieren ihre Vorschläge in kurzen Texten – und hoffen, dass Mäzene, Idealisten oder Unternehmen sie aufgreifen und verwirklichen. Dass jemand die Produkte "auf die Straße bringt". Eine Agenturfloskel bekommt so eine völlig neue Bedeutung.

Dass es dort jedenfalls an der Nachfrage nicht scheitern dürfte, ist eine traurige Gewissheit. Erst vorige Woche meldete das Diakonische Werk, die Zahl der Obdachlosen habe sich in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt. Mindestens 2000 Menschen lebten in Hamburg auf der Straße, fast 8000 seien ohne Wohnung. Klaus kann das bestätigen: Zwischen Hauptbahnhof und Karstadt sei früher jede Menge Platz zum Betteln gewesen. "Heute stehen wir uns da auf den Füßen."

Ideen, die ihm das Leben vereinfachen könnten, sind deshalb willkommen. Damit die aber nicht an der Realität vorbeigehen, setzte Hinz & Kunzt- Chefredakteurin Birgit Müller eine Obdachlosen-Jury ein, die die Vorschläge der Kreativen bewertete. "Des fand ich scho geil", sagt Klaus und grinst breit ob seiner neuen Macht – mit der er und die anderen Mitglieder dann auch einige Vorschläge gleich in die Tonne beförderten.

Zum Beispiel die Sache mit den Wasserbeuteln. Obdachlose haben keine Wohnung, sagten sich die Werber, klar, also haben sie auch keine Dusche. Sich waschen aber muss der Mensch. Gäbe es da nicht eine smarte Innovation? Wasserbeutel! Die Stadt sollte die Dinger an Bäumen aufhängen, jeder Obdachlose könnte sich bedienen. "Naa", urteilte Klaus. "Das is doch Vermüllung, wie sieht das denn aus, die Bäume voller Plastik?"

"Natürlich hatten wir ein paar Wissenslücken, was das Leben auf der Straße betrifft", sagt Oliver Ramm von der Agentur Kolle Rebbe. Die Zusammenarbeit mit den Wohnungslosen sei deshalb wichtig gewesen. Einige Vorschläge waren dann auch so gut, dass sie den Realitätscheck der Straße meisterten und es ins Heft schafften.

Zum Beispiel die Gratisschließfächer für Obdachlose. Schließlich werden auch Menschen ohne Wohnung immer wieder beklaut. "Liebe Schließfachbetreiber und/oder Schlüsseldienste", schreiben die Werber, "könnt ihr dafür nicht mal euer Herz aufmachen?"

Aber natürlich geht es auch verrückter, etwa mit dem "Homeless Honey": Auch die Bienen hätten in Städten kaum noch Platz, die Tiere seien quasi obdachlos, argumentieren die Werber. Warum keine Allianz der Obdachlosen? Menschen ohne Wohnung könnten zu Imkern ausgebildet werden und eigenen Honig verkaufen. So hätten die "Bienen wieder einen Platz zum Leben und die Obdachlosen eine Aufgabe, die sie mit Stolz erfüllt – und ihnen ein zusätzliches Einkommen beschert".

Klingt etwas abgehoben?

Findet Klaus auch. Aber einen Versuch sei es wert, meint er: "Manchmal muss man a bissl crazy sein, sonst tut sich ja nichts."