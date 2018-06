Letzte Woche machte ich eine Exkursion nach Zwickau. Dort fand der Sächsische Literaturfrühling statt; fast, aber nur fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Nun findet wahrscheinlich das meiste, was in Zwickau so stattfindet, mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sieht man vom NSU mal ab, aber dessen Taten kamen ja auch erst im Nachhinein raus, als alles zu spät war, dank BND, BKA oder wem auch immer. Das NSU-Haus habe ich übrigens vergeblich gesucht. Steht ja nicht mehr.

Einige interessante Veranstaltungen waren aber dabei, also beim Sächsischen Literaturfrühling, etwa ein Gespräch mit dem im Zwickau geborenen Maler Hartwig Ebersbach, der in den Sechzigern bei Heisig in Leipzig studierte. Einer unserer großen Sachsen. Ecce!, heißt das Buch mit vielen seiner neuesten Arbeiten.

Clemens Meyer geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs. Zuletzt erschien sein Roman Im Stein.

Der Literaturfrühling war zu Gast beim Zwickauer Kunstverein. In dem früheren Kinderhort mit Garten hätten viele Gäste Platz gefunden. Einen schönen Gedichtband der Edition Azur aus Dresden habe ich mir gekauft, die machen etwa Bücher von Julia Schoch und Thomas Kunst. Es geht doch noch was in Sachsen, abseits der großen Verlage.

Und munter an der Zwickauer Mulde entlang marschierte ich, den Gedichtband unterm Arm. Im Stadtpark saßen die Freitagstrinker in der Nachmittagssonne, am Ufer der Mulde grasten Schafe, Hunderte Schafe, während hinter einer lang gezogenen Neubausiedlung das historische Zwickauer Zentrum aufragte. Ich erinnerte mich an meinen bislang letzten Besuch in Zwickau, ein Auswärtsspiel des FC Sachsen im legendären Westsachsen-Stadion, das damals schon halb im Erdreich versank, weil unweit die Stollen ins Erzgebirge führten. Vielleicht sollte ich mich hier ansiedeln, denke ich, und einen großen Zwickau- Roman schreiben, denn überall entfliehen die Schriftsteller den sogenannten Provinzen. Hier, denke ich, gibt es doch mehr zu entdecken als in Berlin!