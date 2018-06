Raus aus dem engen Tal der Kindheit und hoch hinaus, das war früh sein Ziel. Und dann: sich Schritt für Schritt die ganze Welt zu Füßen legen und beweisen, dass auch das bisher Unvorstellbare gelingen kann. "Meine Erfahrung beginnt knapp unterhalb des Limits, das ich erreichen kann. Und entschieden oberhalb der Langeweile", hat er mal gesagt.



Naturgemäß begleiten ihn Bewunderung, aber auch Kritik und Widerspruch. Solange die Sache nach Plan lief, schien alles gut; doch dann passierte eines Tages das Unglück, das sein Leben und das seiner Familie seither überschattet. Und die Frage taucht auf, was den Zweitältesten von neun Kindern, der ausgerechnet bei einem Bombenangriff geboren wurde, eigentlich wirklich antreibt, was ihn zum selbst ernannten Grenzgänger macht. Ist es nur die Sehnsucht nach Abenteuer und Freiheit? Oder doch ein bisschen Größenwahn? Er selbst hat manche Antwort gegeben, etwa: "Ich sehe mich als Renaissance-Menschen. Aber mein Leben ist kein Roman." Oder: "Das Glück ist immer dann da, wenn wir ganz bei unserer Sache sind." Oder so: "Am Lebensende kommt es nicht darauf an, was wir haben oder hinterlassen. Es kommt darauf an, was wir gemacht, was wir erlebt haben." Und er macht nach wie vor viel: In einem Alter, in dem andere sich zur Ruhe setzen, bastelt er in seiner Heimat am bleibenden Denkmal. Und unser Held wäre nicht er selbst, würde ihm ein einziges kleines genügen. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 17:

Sibel Kekilli, geboren 1980 in Heilbronn als Tochter türkischer Einwanderer, ermittelt seit 2010 als Kommissarin Sarah Brandt neben Axel Milberg (Kommissar Borowski) im Kieler Tatort . International bekannt wurde sie in der Rolle der rebellischen Türkin in Fatih Akins Drama Gegen die Wand