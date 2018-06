Seit einigen Jahren gibt es im Deutschen Schachbund die Prinzen, die zu großen Hoffnungen berechtigen. Das sind vier fast 18-Jährige, die bei aller immanenten und leistungsfördernden Konkurrenz eine gute Freundschaft verbindet. Und ungeachtet ihres Talents anscheinend ein gesunder Pragmatismus. So haben Matthias Blübaum und Dennis Wagner nach Überspringen einer Klasse jeweils schon mit 16 das Abitur mit der Note 1,0 abgelegt und nähern sich langsam dem Ende ihres "Schachjahres", bei dem sie ihre Möglichkeiten ausloten wollen, zumindest längerfristig zur Weltspitze vorzudringen; danach ist indes (vorerst) ein Studium geplant.



Doch dürfte es nicht leicht sein, der "Droge Schach" zu widerstehen, da sich der Erfolg hinzugesellt und mittlerweile beiden trotz ihrer Jugend schon der Großmeistertitel verliehen wurde. Dennis Wagner beispielsweise wurde zuerst Deutscher Vizemeister, dann gewann er ein Turnier in Frankreich und erhielt quasi seinen Ritterschlag beim äußerst starken Turnier in Gibraltar mit vielen Weltklassespielern, bei dem er mit der chinesischen Weltmeisterin Hou Yifan und dem bulgarischen Vize-Weltmeister Wesselin Topalow geteilter Dritter wurde. In der Bundesliga spielt er für den SV Hockenheim.



Wie stieß er als Schwarzer am Zug nach einem Läuferopfer den König von Großmeister Alexander Rustemow (Wuppertal) wie einen Spielball hin und her und setzte ihn schließlich in der Spielfeldmitte matt?

Lösung aus Nr. 17:



Mit welcher Opferkombination setzte Weiß am Zug in drei Zügen matt? Das Springeropfer 1.Sf6! drohte 2.Dxh7 matt, 1...gxf6 führt zu 2.Dxf6+ Lg7 3.Dxg7 matt. In der Partie folgte 1...h6 2.Dxh6+! (ein Damenopfer als Krönung) gxh6 3.Tg8 matt