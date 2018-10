Das Prinzip

Das CHE-Hochschulranking bewertet die Hochschulen in einzelnen Fächern nach verschiedenen Kriterien. Dabei werden sie jeweils einer Spitzengruppe (grüner Punkt), einer Mittelgruppe (gelber Punkt) oder einer Schlussgruppe (blauer Punkt) zugeordnet. Ein grauer Strich bedeutet, dass es für eine Bewertung nicht genügend Informationen gab. Statt eines wenig aussagekräftigen Gesamtergebnisses zeigt das Ranking so, wie die Hochschulen unter verschiedenen Gesichtspunkten abschneiden. Pro Fach wurden Daten für bis zu 23 Merkmale erfasst. Die nebenstehenden Tabellen bilden einige der wichtigsten ab. Wie die einzelnen Hochschulen bei allen Kriterien abschneiden, steht online unter www.zeit.de/ranking. Dort finden sich auch die Ergebnisse für weitere Fächer.

Die Kriterien

Es gibt drei Arten von Kriterien: Urteile von Studenten, Bewertungen durch Professoren und Fakten. Die Studenten äußern sich zum Beispiel dazu, ob ihre Dozenten engagiert und gut erreichbar sind ("Betreuung durch Lehrende"). Bei den Studentenkriterien bildet das Ranking relative Aussagen ab: Ob eine Hochschule es in die Spitzengruppe schafft, hängt davon ab, wie gut die anderen in diesem Punkt abschneiden. Die Professoren werden unter anderem gebeten, Hochschulen zu empfehlen, die in ihrem Fach führend in der Forschung sind ("Forschungsreputation"). Zu den Kriterien, die auf Fakten beruhen, zählt etwa der Bezug zur Berufspraxis. Genaueres zu den Kriterien finden Sie unter www.che-ranking.de.

Ein Lesebeispiel

Die Universität Münster schafft es im Fach Medizin bei den Kriterien "Studiensituation insgesamt", "Betreuung durch Lehrende" und "Abschluss in angemessener Zeit" in die Spitzengruppe. Bei "Wissenschaftliche Veröffentlichungen" landet sie im Mittelfeld.

Viele weitere Rankings ...

Physik

Exzellenz im Ruhrgebiet: Die Universität Duisburg-Essen ist die einzige Hochschule, die in jeder der drei abgebildeten Kategorien "Internationale Ausrichtung", "Abschluss in angemessener Zeit" und "Betreuung durch Lehrende" Teil der Spitzengruppe ist. Festkörper- und Materialphysik sowie Oberflächen- und Nanostrukturen bilden ihre wesentlichen Forschungsschwerpunkte. Eben weil es in der Physik so unterschiedliche Forschungsbereiche gibt, zeigt das Ranking erstmals auch die Schwerpunkte, die von den einzelnen Universitäten angeboten werden. Physiker-Hauptstadt ist München: An der LMU und TU studieren 4.260 Studenten das Fach.

Politikwissenschaft

Herausragend abgeschnitten haben die Universität Mannheim und die private Jacobs Universität in Bremen. Sie erreichen in den hier ausgewählten vier Kategorien die Spitzengruppe. Mit drei grünen Punkten ebenfalls stark bewertet werden die Unis in Bamberg und Tübingen, die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt sowie die private Zeppelin Universität in Friedrichshafen. An einer Reihe politikwissenschaftlicher Fakultäten haben sich nicht genügend Studenten an der Befragung beteiligt, um deren Urteile ausweisen zu können. Es konnten daher nur die von den Fakultäten gelieferten Fakten, wie etwa die "Internationale Ausrichtung", gerankt werden.

Medizin

Rund 86.000 Studenten in Deutschland studieren Humanmedizin, damit ist es nach BWL, Maschinenbau, Jura, Wirtschaftswissenschaften und Informatik das sechstgrößte Studienfach (Zahlen aus 2013/14). Einen Platz zu bekommen ist schwierig: Um 9.000 Plätze für Erstsemester bewarben sich im vergangenen Wintersemester 43.000 Interessenten. Mit Blick auf das Ranking schneiden die Universitäten Heidelberg und Tübingen am besten ab: Sie landen in allen vier hier ausgewählten Kategorien in der Spitzengruppe. Die RWTH Aachen, die Universität Münster und die private Universität Witten/Herdecke schließen in drei Kategorien ganz vorne ab. Sie landen lediglich bei der Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen in der Mittelgruppe.