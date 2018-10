Nicolas Sarkozy, der Vorgänger von François Hollande, möchte gern seinem Nachfolger nachfolgen und wieder Frankreichs Präsident werden. Womöglich lässt sich Sarkozy bei seinem Vorhaben von der vorsokratischen Weisheit Heraklits leiten, wonach man nicht zweimal in denselben Fluss steigen könne. Vielleicht orientiert er sich aber auch an Oscar Wildes Erkenntnis, dass man, um seine Jugend zurückzubekommen, nur seine Torheiten wiederholen müsse. Sicher ist jedenfalls, dass Sarkozy seine Partei umbenennen will, um sein Ziel zu erreichen. Aus UMP, der Union pour un mouvement populaire, soll Les Républicains werden: die Republikaner.

Nun ist die Erdengeschichte voll von Umbenennungen. Gondwana heißt heute Südamerika, Afrika und Indien, das Gabelfrühstück Brunch, ein plötzlicher Tod sozialverträgliches Frühableben und Amal Alamuddin Frau Clooney. Dass die UMP auch schon RPF, RPR und UDR hieß, bevor sie nun als Republikaner weiterexistieren darf, stört uns nicht. Schließlich hießen die Ehefrauen von Joschka Fischer auch schon Edeltraut, Inge, Claudia und Nicola, bevor er sich für Minu entschied. Ehrlicher wäre es aber, Sarkozy würde nicht die UMP umbenennen, sondern sich selbst: The Politician formerly known as Gallischer Gockel.