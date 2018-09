Unter den vielen Bildern, die der junge David Foster Wallace für die Depression findet, ist das schwarze Loch mit den kleinen Zähnen das eingängigste. Es ist ein alles verschlingendes Loch, wie das große kosmische. Und wir europäischen Katastrophenbeobachter haben es alle gerade gespürt, wir haben es so gut wie gesehen. Unser aktuelles schwarzes Loch ist ein Nichtwissen, eine Erklärungslücke, die sich plötzlich auftut und größer und größer wird, je mehr wir wissen, je mehr wir in sie hineinfüllen. Es ist der riesige kleine Rest an Unerklärbarkeit der Selbstmordtat des Germanwings-Piloten Andreas L. Nicht nur, dass es ihn und 149 weitere Insassen verschlungen hat, es hat unsere aufklärerische Verstandeskompetenz aufs Äußerste gefordert, ausgesaugt und wie eine leere Hülle zurückgelassen. Unser schwarzes Loch ist das schwarze Loch des Depressiven.

Man kann als Außenstehender kein Experte in Depression sein, weil man das kalte Herz der Krankheit nicht berührt. Als Betroffener kann man im strengen Sinn allerdings ebenfalls kein Experte in Depression sein, das lässt diese alles durchstreichende, vor allem ihre eigene Aufdeckung bösartig vereinnahmende Krankheit nicht zu. Aber man kann seine Erfahrungen haben, und man kann schreiben können. In diesem Sinn ist Wallace Experte. Er hat die Depression immer wieder explizit zum Thema gemacht, in Mischformen aus Essay und Erzählung, in Interviews. In Bezug auf dieses Loch in der Welt versteht man große Teile seiner Arbeit besser. Zum Beispiel das medusenhafte Fernsehvergnügen in seinem Hauptwerk Unendlicher Spaß, wobei das tödlich amüsierende Filmgucken die ausgesourcte Krankheit selbst wäre, wie Wallace das gelegentlich nahelegt: Fernsehspaß als Identifikation von leerem Genuss und Lebensentzug. Man kann aber auch, wie Wallace’ erster Biograf D.T. Max das nahelegt, die ironieverseuchte Fernseh- und Filmkultur der Amerikaner für ein Antidepressivum halten, also ein Betäubungsmittel, das einen von der wirklichen Welt unendlich weit entfernt.

Womit wir bei der 1984 für eine Collegezeitschrift verfassten ersten Erzählung von Wallace sind: Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur Üblen Sache. Und darum geht es: dass ein Trillaphon genanntes Antidepressivum den an der "Üblen Sache" Leidenden einhüllt, wärmt und von der Wirklichkeit distanziert. Wie es dazu kam, wie das ist, wohin es führt, trägt die Geschichte nach. Und sie tut es eher hemdsärmelig-locker, kumpelhaft, an den gedämpft-ironischen Salinger-Ton erinnernd. Der Selbstmordversuch des Erzählers, unternommen an Heiligabend mit "ungefähr dreitausend Elektrogeräten" in der lauwarmen Badewanne, der jener Therapie vorausgeht, wird erzählt im Tonfall des "Da ist nun wieder so eine riesig blöde lächerliche Kleinigkeit passiert". In der scheinbar lässigen Beschreibung des Geschehens poppt kurz ein Bild auf: das Geschlecht des Depressiven, aus dem Spaßmüll im Bad herausragend als leuchtende elektrische Strombrücke. Dann greifen die Eltern ein. Das Bild selbst leuchtet giftig weiter.

Das gilt auch für die ausgedachten Bilder der Krankheit, eher gebräuchliche Metaphorisierungen, die von Wallace mit Detailgenauigkeit erzählt werden: Untergetauchtsein in einem alles umfassenden Gewässer und in größter Atemnot realisieren, dass es keine Oberfläche mehr gibt, kein Außen, nirgends. Oder er zitiert zustimmend ein Bild, das durch die depressive Dichterin und Selbstmörderin Sylvia Plath bekannt wurde: die Glasglocke, der langsam der Sauerstoff entzogen wird.

Dies alles ist in seiner Verbindung von größtem Schrecken mit saloppem Ton leicht zu lesen, instruktiv und in gewisser Weise doch aufklärend. Und da ist auch noch jene geradezu sentenzenhafte und traurig entwaffnende Stelle, die besagt, dass der vor den Augen der Mitwelt begangene Selbstmord des Depressiven eigentlich keiner mehr ist, weil dieser sich zu diesem Zeitpunkt "schon eine kleine Ewigkeit lang umgebracht" habe. "Wenn sie ›Selbstmord begehen‹, schaffen sie nur noch Ordnung. Es ist eine reine Formsache, einen Sachverhalt herzustellen, dessen Substanz schon längst in ihnen existierte." So Wallace.

Doch eigentlich geht er schon in dieser frühen, formal so harmlos daherkommenden Geschichte einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung einer Selbstauflösung des Depressiven in der Reflexion ("das Selbst ist das schwarze Loch") und zugleich eines Innehaltens im Akt des Berichtens darüber. In seiner späteren umfangreichen Erzählung Die depressive Person (in: Kurze Interviews mit fiesen Männern) ist es die therapeutische Sitzung, die den sprechenden Kranken endlos davon erzählen lässt, wen alles er terrorisiert hat mit seinen Bekenntnissen und Entschuldigungen, bis die talking cure im Paradox zusammenbricht. Sie ist die Krankheit, die sie zu heilen vorgibt. Damit hat die Depression keine Basis mehr im realen Leben, sondern ist wesentlicher Teil einer boden- und endlosen Reflexion, die schließlich sogar uns Leser erfasst. Im Reden über die Verstrickungen pumpt sich das selbstverschlingende Depressionsmonster auf, im Verstehen zeigt es nur seine Fähigkeit, sich zu reproduzieren.

Ganz am Ende unserer frühen Geschichte fragt sich der Kranke, ob "weit weg" zu sein, also auf dem Planeten Trillaphon, nicht doch gegen die "Üble Sache" hilft. Die Antwort bildet den letzten Satz, der ohne Abschluss endet: "Nur ist dieser Gedanke einfach albern, wenn du daran denkst, was ich oben gesagt habe: Die Üble Sache ist" – zu groß für das Leben, will das heißen. Und doch hat der Erzähler mit seinen genuinen Mitteln die Depression schließlich doch vor sich gebracht, selbst als Allesverschlingende ist sie in der literarischen Gestaltung distanziert. Und für den Augenblick der Artikulation und für den Augenblick der Lektüre ist der Erzähler nicht identisch mit dem erzählten, vernichtenden Inhalt. Wallace ist sehr einfallsreich im Zerstören solch zaghafter Hoffnungen. Es scheint ihm sogar Spaß zu machen. Das ist doch schon was! Unendlicher Spaß wäre damit lebensrettend.