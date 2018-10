Zum Gespräch bittet Dietmar Hopp in sein Büro gleich vorne links im Clubhaus. Im Sommer verdunkelt das dichte Laub der Bäume draußen den Raum, den ein ovaler Konferenztisch aus Edelholz dominiert. Als Hopp das Fenster öffnet, endet die Grabesstille, die Stimmen fröhlicher Golfer dringen herein, die draußen in kleinen Karawanen zum ersten Abschlag wandern.

ZEIT: Herr Hopp, gab es eigentlich ein Erweckungserlebnis, das Sie zu einem so passionierten, ja fast fanatischen Golfer hat werden lassen?

Dietmar Hopp: Früher habe ich begeistert Fußball gespielt. Bei der SAP war Fußball als Teamsport gesetzt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass die Schmerzen gewaltig sein können, die man sich beim Fußball holt. Also habe ich damit begonnen, Tennis zu spielen, mit dem gleichen Ehrgeiz. Ich war damals vielleicht 45 Jahre alt. Als ich mir ein Ferienhaus in Spanien kaufen wollte, habe ich darauf geachtet, dass auf jeden Fall eine schöne Tennisanlage dabei ist. Daraus ist dann der La-Manga-Club geworden, eine Anlage, zu der auch drei Golfplätze gehörten. Irgendwann, bei meinem zweiten Aufenthalt dort – wir haben beobachtet, wie unser Haus entsteht –, dachte ich, ich müsste Golf mal probieren. Damit hatte mich der Bazillus befallen.

ZEIT: Hat Golf Sie, Ihren Charakter verändert?

Hopp: Nein. Den Charakter sicher nicht. Ich bin im Golf genauso ehrgeizig, wie ich es im Fußball oder Tennis war. Die wollten mich dieses Jahr eins hochsetzen im Handicap, auf 14. Ich wollte mich erst dagegen wehren, weil ich Gründe nennen konnte, warum ich im vergangenen Jahr nicht gut gespielt habe. Wie gesagt, ich bin ehrgeizig im Sport und auch in anderen Disziplinen. Aber ich hoffe, dass sich das noch im Rahmen hält, ich damit nicht unangenehm auffalle.

Dietmar Hopp Dietmar Hopp – Gründer, Investor, Mäzen, Golfspieler Dietmar Hopp, 1940 in Heidelberg geboren und in Hoffenheim aufgewachsen, studiert nach dem Abitur Nachrichtentechnik in Karlsruhe. Als 26-Jähriger beginnt er beim Computerkonzern IBM. 1972 macht er sich selbstständig und gründet mit vier anderen IBM-Mitarbeitern in Walldorf die Softwarefirma SAP. Als das Unternehmen 1988 an die Börse geht, wird Hopp Vorstandsvorsitzender. Zehn Jahre später wechselt er in den Aufsichtsrat, dem er bis 2005 angehört. Als Investor beteiligt sich Hopp vor allem an Biotech-Firmen. Schon 1995 gründet er die Dietmar-Hopp-Stiftung, die medizinische Forschung, verschiedene soziale Einrichtungen und den Jugendsport unterstützt. Hopps Engagement kommt auch dem Fußballverein TSG 1899 Hoffenheim zugute, der 2008 in die Erste Bundesliga aufstieg. Hopps Vermögen wird auf rund vier Milliarden Euro geschätzt.

ZEIT: Wie reagieren Sie auf Fehlschläge?

Hopp: Es kam nur selten dazu, dass ich beim Tennis den Schläger weggeworfen habe. Im Golf kann man das an fünf Fingern abzählen, ich bin dann halt sauer.

ZEIT: Sind Sie sauer auf sich oder auf andere?

Hopp: Auf mich – keiner kann doch etwas dafür, wenn ich einen Fehlschlag mache. Ich bitte Sie!

ZEIT: Es gibt einen Platzwart, es gibt einen Schlägerfabrikanten – für viele sind immer die anderen schuld.

Hopp: Bei mir nicht.

ZEIT: St. Leon-Rot ist demnächst Austragungsort des Solheim-Cups. Ein sportliches Großereignis mit vielen Zuschauern kann der Golfsport in Deutschland gut gebrauchen. Die Mitgliederzahlen in den Vereinen sinken, die Green-Fee-Einnahmen auch. Ist Golf zu elitär?

Hopp: Es werden sicherlich Fehler gemacht. Lassen Sie mich kurz zu den Anfängen des Clubs hier in St. Leon-Rot zurückkehren. Als ich mich vor 18 Jahren entschlossen hatte, hier eine Golfanlage zu bauen, gab es erbitterten Widerstand, es wurden Flugblätter verteilt. Die Demonstranten befürchteten ein Ghetto für Reiche, das hier entstehen sollte. Wir haben dann mit Mühe und Not ein ganz knappes Votum für den Golfplatz erreicht. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich schon einen guten Namen hatte in der Region – meine Stiftung war gerade gegründet worden. Vielleicht hat das den Ausschlag gegeben.