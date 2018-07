Inhalt Seite 1 — Auf dem Weg ins Paradies Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Mann, der in dem auf 16 Grad heruntergekühlten Presseraum auf dem Trainingsgelände des FC Barcelona sitzt, ist nicht Pep Guardiola. Er trägt kein maßgeschneidertes Sakko mit zwei Schlitzen, sondern ein lilafarbenes Sportshirt. Wenn der Mann zu reden beginnt, dann klingt seine Stimme weich und mindestens eine Oktave zu hoch, er räuspert sich dann ein paar Mal, bis er die richtige Tonlage getroffen hat. Hat er sich erst mal warm geredet, dann ähnelt sein Sprechen eher einem Bellen. Dies hat nichts gemein mit dem distinguierten Auftritt Pep Guardiolas.

Luis Enrique Martínez García wird an diesem Donnerstag 45 Jahre alt. Seit zehn Monaten trainiert er den FC Barcelona, zuvor war er für die zweite Mannschaft des Traditionsclubs verantwortlich. Er ist kein Hüne, gerade mal 1,80 Meter ist er groß. Das dies nicht viel ist, wurde ihm bewusst, als er zusammen mit dem großen Ronaldo für Barcelona spielte. "Ronaldo war so stark, der war ein Biest", sagt Enrique. Und was war er? "Ich war nicht groß genug für einen Knipser." Enrique spielte trotzdem am liebsten vorne, er wollte Fußballschlachten entscheiden. Und so kämpfte er sich auf seine eigene Art zu über hundert Toren in der spanischen Liga.

Nun ist er also Cheftrainer bei Barcelona. Die Lust am Kämpfen wohnt auch heute noch in seinen Augen. Enrique schaut Besucher nicht einfach an, er fixiert sein Gegenüber mit einem fast starren Blick. Worauf es in diesen Schicksalswochen am Ende der Saison ankommt? "Auf die Ergebnisse", sagt der Mann, der leidenschaftlich gerne Marathon läuft. Das Finale einer Saison sei "ein emotionaler Kraftakt", den man nicht unterschätzen dürfe. "Meine Konzentration gilt den Spielern." Mit seinen braunen Löckchen und dem Dreitagebart wirkt er freundlich, fast milde. Wenn die Gegenwart so wenig Spielraum für Interpretation lässt, dann vielleicht die Zukunft: "Wie geht es weiter mit ihm und dem FC Barcelona?" Viele Spielerverträge laufen aus, unter anderem der des Argentiniers Lionel Messi, seiner ist auch nur auf knappe zwei Jahre fixiert. Enrique presst die Augen zusammen, springt unter dem verblüfften Blick des Pressesprechers auf und spurtet aus dem Raum hinaus in die drückende Schwüle. Die Zukunft ist offenbar das Letzte, worüber er jetzt sprechen mag.

Die Gegenwart ist schwierig genug. Es sind die Tage der Halbfinalpartien in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Bayern München – von vielen Beobachtern zum Duell Pep Guardiolas gegen sich selbst aufgeblasen, führte der doch erst Barcelona zum größten Erfolg und siedelte dann nach München über, um die Bayern auf den Gipfel zu führen.

Begleitet man den FC Barcelona in diesen Wochen, dann erstaunt, wie selten der Name Guardiola noch fällt. Erst gewinnt Luis Enriques Team mit 5 : 0 gegen Liga-Konkurrenten Getafe, wenige Tage später schießen sie Córdoba bei 37 Grad Nachmittagshitze mit 8 : 0 in die Zweitklassigkeit. Drei Wochen vor Saisonende hat Barça eine Sicherheit und Qualität erreicht wie schon lange nicht mehr. Das Team führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Real Madrid an.

Die vier Treppenstufen hinter dem Medienzentrum nimmt Enrique in einem Sprung, er läuft über den Asphalt, links von ihm türmt sich ein gläsernes Hochhaus, die Jugendakademie des Vereins, La Masía. Rechts parken die Autos der Spieler: ein italienischer Sportwagen und viele Geländewagen aus Deutschland. Sein Lauf endet in einem Gebäude mit dunklen Scheiben. Von innen kann er herausschauen, von außen ist der Blick in die Trainerbüros und Spielerkabinen tabu.

Aus deutscher Perspektive ist es naheliegend, den Erfolg des FC Barcelona und die Mentalität dieser Region über die Eleganz Guardiolas zu definieren. Man setzt sich eben am liebsten mit dem Gewohnten auseinander, und der Katalane scheint den Deutschen seit seiner Ankunft in München immer vertrauter zu werden. Hier in Barcelona wird jedoch deutlich: Die Suche nach etwas "Guardiolaleskem" hilft nicht, um den Halbfinalgegner der Bayern zu verstehen. Guardiola lebt zwar noch in einer schönen, respektvollen Erinnerung, nicht weniger – und nicht mehr.

Sollte sich die Vorhersage vieler Experten bewahrheiten und der FC Barcelona tatsächlich nach erfolgreichem Hin- und Rückspiel gegen Bayern als Favorit auf den Titel ins Champions-League-Finale einziehen, dann wäre dies das glückliche Ende einer Geschichte, die als Drama begonnen hat. Es wäre die letzte Etappe einer Geschichte, die mehr über den FC Barcelona aussagt als jeder gewonnene Titel oder all die großen Namen ehemaliger Trainer. Die vergangenen drei Jahre waren für Barça ein Ritt durch die Hölle.

Alles hätte so schön werden können, als Co-Trainer Tito Vilanova das Amt Guardiolas im Sommer 2012 übernahm. Doch dann dieser Befund der Ärzte. Vilanovas Ohrspeicheldrüsenkrebs brach wieder aus, er ließ ihm kaum Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Der Verein wollte den Trainer nicht aufgeben, hielt solange an ihm fest, bis dieser kaum noch sprechen und laufen konnte. Das Drama, das sich da vor den Augen der Mannschaft abspielte, ließ auch Weltmeister nicht unbeeindruckt. In dieser Zeit kam es zur vorläufig letzten Begegnung zwischen Barcelona und Bayern im Halbfinale der Champions League, zwei Jahre ist das her, das Spiel geriet zu einem 0 : 7-Debakel für Barça. Wenn in diesen Tagen in Barcelona noch Angst vor einem Wiedersehen mit den Bayern zu spüren ist, dann durch die Erinnerung an dieses Spiel.

Es gibt zwei entscheidende Säulen, die einen Fußballverein tragen, die sowohl zusammen als auch unabhängig voneinander funktionieren müssen: Die eine besteht aus der Vereinsführung, sie muss geschlossen ein gemeinsames Ziel verfolgen – unabhängig von Vertragslaufzeiten der Trainer und Spieler. Die andere Säule bildet der Trainer im Einklang mit dem Team. Beide Seiten benötigen Freiraum in der Gestaltung und die bestmöglichen Voraussetzungen, um das übergeordnete Ziel – und im besten Fall eine Philosophie – umzusetzen. In Barcelona brachen beide Säulen weg. Vilanova starb im April 2014. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass sich die Vereinsführung bei der Verpflichtung des Brasilianers Neymar strafbar gemacht hatte. Der Präsident trat zurück, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Unterschlagung eröffnet. Das Verfahren läuft noch. Vizepräsident Josep Maria Bartomeu übernahm. Auch ihm droht eine Haftstrafe.