Wenn auf YouTube unter einem Video 734.497 steht (in diesem Fall bei Herbert Grönemeyers Song Fang mich an), dann heißt das, dass das Video 734.497 Mal angeklickt wurde – gezählt werden die Zugriffe weltweit. Die Versicherungsgruppe Zurich, die vor dem Grönemeyer-Video einen Werbespot geschaltet hat, interessiert sich aber vor allem für die Zugriffe aus Deutschland. Deswegen hat YouTube für Werbekunden andere Zahlen parat, erhoben vom Marktforschungsunternehmen GfK. Sie sind so etwas wie die Zuschauerquote im Fernsehen. Allerdings war beides bislang nicht miteinander vergleichbar, weil die Fernsehquote anders ermittelt wurde. Das soll sich nun ändern.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), die seit 1963 die deutschen Fernsehquoten erhebt, schon bald andere Bewegtbildformate integrieren möchte. Die AGF spricht bewusst von Bewegtbild, weil YouTube nicht die einzige Video-Plattform ist (wenn auch mit Abstand die größte).

Die AGF, ein Zusammenschluss der Sender ARD, ZDF, der ProSiebenSat.1 Media AG und der Mediengruppe RTL, macht jetzt also gemeinsame Sache mit YouTube, hinter dem Google steht: Ihre beiden Erhebungsverfahren sollen in einem sogenannten Mega-Panel zusammenfließen. Das geschieht vor allem auf Wunsch der Organisation Werbungstreibende im Markenverband, kurz OWM. Die fordert schon seit einiger Zeit: Der Markt brauche eine einheitliche Bewegtbildwährung, der alle vertrauen können. Und die Aufschluss darüber gibt, wo man als Werbetreibender seine Zielgruppe am besten erreicht.

Wenn rund 9,4 Millionen Deutsche den Tatort am vergangenen Sonntag gesehen haben, dann ist das eine Hochrechnung, die auf dem Fernsehverhalten von 5.000 Haushalten basiert. Sie sind mit einem Messgerät ausgestattet, das speichert, welche Sendungen geschaut werden und wie lange. Das Problem: Fernsehen gucken vor allem ältere Menschen – viele jüngere schauen sich den Tatort in der Mediathek an. Vor zwei Jahren kündigte die AGF daher an, die Mediatheken-Zahlen in die Reichweite miteinzubeziehen. Geworden ist daraus nichts. Technisch und methodisch sehr anspruchsvoll sei das Konzept gewesen, heißt es dazu heute, "daher war eine raschere Umsetzung nicht möglich".

Nun aber soll es den großen Wurf geben: Erfasst werden sollen nicht nur die Mediatheken-Zahlen, sondern zugleich die Streaming-Daten von YouTube. Entstehen soll so ein echter Gradmesser für die Relevanz von Onlinevideos.

Erste Zahlen könnten bereits Ende des Jahres präsentiert werden. Auch YouTube profitiert dann von einer aussagekräftigen Reichweitenmessung. Je mehr Zuschauer ein Kanal hat, desto mehr Geld kann YouTube für die Werbung verlangen. Im vergangenen Jahr erzielten die Onlineplattformen in Deutschland Werbeeinnahmen von rund 289 Millionen Euro, hat die Medienagentur Goldmedia errechnet. Der Großteil davon entfiel auf YouTube. Für die nächsten vier Jahre prognostiziert die Agentur ein jährliches Wachstum von 25 Prozent, das wären dann rund 880 Millionen Euro im Jahr 2019. Zum Vergleich: Die TV-Nettowerbeeinnahmen lagen 2014 bei rund vier Milliarden Euro.

Man könnte denken, dass die Entscheidung zu einer gemeinsamen Reichweite spät kommt, immerhin wird YouTube jetzt im Mai zehn Jahre alt. "Der Schritt kommt zur richtigen Zeit", sagt aber Dimitrios Argirakos, Geschäftsführer der European Web Video Academy. Denn Unternehmen wie Mediakraft Networks, die sich um die Vermarktung auf Onlineplattformen wie YouTube kümmern, gebe es erst seit ein paar Jahren.

Das Mega-Panel wird also bald abbilden, wie und was die Deutschen fernsehen – vor allem die jüngeren. Die Zuschauer von ARD und ZDF sind im Durchschnitt über 60 Jahre alt, die von RTL 48. YouTube gibt zwar keinen Durchschnitt bekannt, lässt aber wissen, dass 15 Prozent jünger seien als 18 Jahre und mehr als 50 Prozent älter als 35.