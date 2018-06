Erinnerungen an den ersten Tag: "Mein Name ist Asma. Ich bin 14 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit einem Jahr und zwei Monaten in Deutschland. Meine Schwester sagt immer: 14 Monate. Ich finde, ›ein Jahr und zwei Monate‹ klingt nach mehr. Seit September gehe ich in die Schule, in eine internationale Vorbereitungsklasse. Da gibt es keine deutschen Kinder. Ich glaube, dass die deutschen Jugendlichen nett sind, aber ich kenne keine. Außer Sophie. Als ich Sophie das erste Mal sah, wusste ich gleich, dass sie deutsch ist."

Was Asma an Sophie deutsch findet: Sie trägt enge Jeans. Sie ist sehr dünn. Sie ist pünktlich. Sie schaut Fremden direkt ins Gesicht. Sie spricht gut Deutsch.

"Ich wohne mit dem Rest meiner Familie in drei Containern in Rahlstedt. Vier meiner Geschwister konnten nicht mitkommen. Sie würden gerne, aber das Geld fehlt. Ich vermisse sie. Ich wünsche mir so sehr, dass sie nachkommen können. Ich habe so viel verloren. Die Container sind gelb, das ist eine fröhliche Farbe, sagt der Mann aus der Fahrradwerkstatt. Deshalb nennen die Leute diesen Ort Das Gelbe Dorf."

Was Asma am meisten vermisst: die Cousinen. Die Freundinnen. Die Kirschbäume im Garten. Wanderungen in den Bergen. Ein eigenes Zimmer.

"Vor ein paar Wochen kam Sophie ins Gelbe Dorf. Sie ist sehr gut in der Schule, deshalb hilft sie einem Jungen bei den Hausaufgaben. Wir sind gleich alle zu ihr gelaufen, denn wir hatten noch nie mit einem deutschen Mädchen gesprochen. Sophie wurde ganz ernst. Ein paar Tage später kam sie wieder und fragte meine Eltern, ob ich bei einer Sache mitmachen dürfe, die sie KulturTeam nennt. Dafür muss man nichts tun außer zu einem Picknick kommen. Und sich mit einem Deutschen anfreunden. Mein Vater hat gesagt, ich soll selbst entscheiden, ob ich das will. Er war Richter in Syrien. Sophie ließ uns eine Nummer da. Bald habe ich ihr eine WhatsApp geschrieben."

Erste WhatsApp: "Hey Sophie. Kultur Projekt für Flüchtlinge. Kann man neu finden Freunde und es macht so viel Spaß und z.b. zwei Personen treffen und machen was die wollen. Und es hilft zu sprechen für die neu in Deutschland sind."

Hilfsprojekt für jugendliche Flüchtlinge KulturTeam KulturTeam ist eines der wenigen Hilfsprojekte in Hamburg, die sich explizit an jugendliche Flüchtlinge richten. Es wurde Anfang des Jahres von den Schülern Sophie Hall und Robin Groth ins Leben gerufen, um den Kontakt zwischen jungen Bewohnern des Rahlstedter Flüchtlingsheims Gelbes Dorf und deutschen Jugendlichen zu verbessern. Programm KulturTeam organisiert an den Wochenenden Treffen, Picknicks und Ausflüge für Jugendliche verschiedener Kulturen. Dabei sollen sich Tandems zwischen einem deutschen Jugendlichen und einem Bewohner des Gelben Dorfs bilden, die regelmäßig Nachmittage zusammen verbringen. Unterstützer gesucht KulturTeam ist immer auf der Suche nach neuen Teilnehmern und Spenden. Informationen unter kulturteam-hamburg.de oder per Mail an info@kulturteam-hamburg.de.

"Am Anfang habe ich in der Schule kein Wort verstanden. Ich habe eine Liste mit Vokabeln bekommen und langsam Deutsch gelernt. Ich muss jeden Tag an meinem Deutsch arbeiten. Dann kann ich im Sommer an eine richtige Schule wechseln. Ich arbeite hart."

WhatsApp-Wechsel: "Hallo Asma. Was hast du in der Woche gemacht? Wie waren deine tests?" – "Hallo Sophie. Ich weiß noch nicht meine Punkte, aber ich glaube in deutsch 1 und englisch 2"

"Ich möchte Architektin werden. Ich weiß, dass man dafür Abitur braucht. So wie Sophie. Sie macht gerade Prüfungen. Am Mittwoch schreibt sie Physik-Abitur. Am Freitag hat sie Zeit für ein Treffen."

WhatsApp-Wechsel: "Hey Sophie. Ich habe eine Frage. Was sool ich machen wegen Freitag?" – "Du musst nichts machen." – "soll" – "Du musst nichts vorbereiten. Du musst nur Zeit haben."

"Am Freitag um drei klopft Sophie an unseren Container. Meine Mutter bittet alle rein. Sie kann kein Deutsch, nur ›Guten Tag‹ und ›Tschüss‹. Es fällt ihr schwer, die Sprache zu lernen, weil sie nicht lesen und nicht schreiben kann. Ihr fallen noch zwei Worte ein: ›Tee, Cola?‹ Aber wir wollen gleich los. Als wir gehen, fragt meine Mutter, ob Sophie uns helfen kann, eine richtige Wohnung zu finden. In einem richtigen Haus. Ich übersetze, denn ich weiß, dass es das gibt: Ganz wenige Flüchtlinge dürfen in private Häuser ziehen. Sie haben Platz und richtige Mauern und richtigen Teppich. Im Gelben Dorf wohnen 18 Familien. Heute sitzen viele draußen. Sie haben nichts zu tun. Wir schon. Wir laufen zum Bus. Nummer 9."

Pläne für den Nachmittag: in ein Eiscafé nach Wandsbek fahren. Sophies Freundin Dena treffen. Zum Sport gehen. Eine Überraschung.

"Ein Mann im Bus trinkt Bier. Das mag ich nicht an Deutschland: dass Männer auf der Straße trinken. Das ist nicht höflich. Sophie fragt, wie es in der Schule war. Es war gut. In Syrien war ich die Beste in der Klasse. Wir haben dort keine Noten wie hier, man sammelt Punkte. Die höchste Punktzahl in einem Schuljahr ist 100. Ich hatte in den letzten beiden Jahren 100. Seit ich verstehe, was die Lehrerin sagt, bin ich auch in Hamburg sehr gut. Am besten kann ich rechnen. Aber ich weiß, dass ich leichtere Aufgaben kriege als deutsche Schüler, weil ich die Worte nicht kann. Sophie kann auch gut rechnen. Nach der Schule will sie in Oxford studieren, deshalb braucht sie ein gutes Abitur. Sie sagt, das sei in den Rankings eine der besten Universitäten der Welt. In Wandsbek steigen wir aus. Dort wartet Sophies Freundin Dena. Sie kann Arabisch. Sie übersetzt, was ich bis jetzt nicht verstanden habe."