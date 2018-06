DIE ZEIT: Überrascht es Sie, wie heftig das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP in Deutschland kritisiert wird?

Jason Furman: Die Sorgen in Deutschland ähneln den Sorgen, die Sie auch in Amerika hören. Transparenz, Einbeziehung der Zivilgesellschaft, Gesundheits- und Sicherheitsstandards – das sind wichtige Punkte. Mir wäre es lieb, in Deutschland würde man verstehen, dass sie den Amerikanern genauso am Herzen liegen. Wir nehmen unsere Vorschriften ernst, die Sicherheit unserer Nahrungsmittel besonders; nichts davon würden wir in einem Abkommen aufgeben, und das erwarten wir auch nicht von den Europäern.

ZEIT: Trotzdem lässt die Kritik nicht nach.

Furman: Sie beruht zum großen Teil auf Missverständnissen. Je mehr die Leute über das Abkommen erfahren, desto besser werden sie es verstehen. Deutschland ist eine der größten Exportnationen der Welt, die Vereinigten Staaten sind einer der wichtigsten Verbrauchermärkte. Die zwei miteinander zu verbinden wäre großartig für beide.

ZEIT: Vielen Menschen ist unwohl bei dem Gedanken, in Zukunft könnten private Schiedsgerichte die Konflikte zwischen Unternehmen und Staaten entscheiden – in Verfahren, bei denen es um Milliarden gehen kann. Können Sie das verstehen?

Furman: Das kann ich verstehen. Auch deshalb haben wir Vorkehrungen getroffen, um diese Schiedsgerichte namens ISDS transparenter zu machen. Aber wir sollten begreifen, dass es internationale Schiedsverfahren gibt, seitdem Deutschland dieses Konzept vor mehr als fünfzig Jahren erfunden hat. Weltweit sind 3.000 solcher Abkommen in Kraft. Keines davon hat je Deutschlands Schutzvorkehrungen unterlaufen oder die der USA. Das werden sie auch in Zukunft nicht.

ZEIT: Warum braucht man zwischen den USA und Deutschland unabhängige Schiedsgerichte – obwohl in beiden Ländern der Rechtsstaat funktioniert?

Furman: Zwischen Amerika und der EU!

ZEIT: Sie vertrauen den anderen europäischen Ländern nicht?

Furman: Es geht um Gegenseitigkeit. Deutschland hat solche Abkommen mit anderen europäischen Ländern geschlossen. Beide Seiten profitieren davon. Ausländische Direktinvestitionen steigen. Seit Jahrzehnten hat das funktioniert. Bei allen Sorgen: Gerade weil Deutschland ein Rechtsstaat ist, gibt es keinen vernünftigen Grund, unseren Vorschlägen zu misstrauen.

ZEIT: Vielleicht gibt es einfach den Verdacht, die Amerikaner hätten die besseren Rechtsanwälte!

Furman: Aber sie machen davon sehr wenig Gebrauch. Wenn Schiedsgerichte bisher überhaupt zum Einsatz kamen, dann ging es um Entschädigungen von Ländern, die ausländische Unternehmen einfach verstaatlicht hatten. So etwas geschieht in Deutschland nicht, deshalb muss man sich darum nicht sorgen.

ZEIT: Können Sie sich ein TTIP-Abkommen ohne Vereinbarung zu Schiedsgerichten vorstellen?

Furman: Wir sind sicherlich offen für Ideen, wie wir jeden Aspekt von TTIP besser machen können, und das ist ein wichtiger Aspekt.

ZEIT: Noch mal, können Sie sich TTIP ohne Schiedsgerichte vorstellen?

Furman: Sie sind wichtig für uns, und sie sollten auch wichtig für Europa sein.

ZEIT: Also nein.

Furman: Ich verhandle hier und heute nicht mit Ihnen über TTIP! Ich sage Ihnen, von wo wir Amerikaner kommen und wo wir hinwollen.

Obama und er 1970 kam Jason Furman zur Welt und wuchs in New York auf. 1988 begann er sein Studium in Harvard. Sein Zimmergenosse war Matt Damon. Dessen engster Freund hieß Ben Affleck, sodass die drei einige Zeit zusammen verbrachten. Schon 1996 arbeitete er erstmals für die Regierung. Bill Clinton war Präsident. Auch Al Gore unterstützte er bei dessen Kandidatur. 2003 schloss er seinen Doktor in Harvard ab – bei George Bushs Berater Gregory Mankiw. 2008 beriet er Barack Obama im Wahlkampf, später wurde er sein wichtigster Ökonom – seit 2013 als Chef des Rates der Wirtschaftsberater.

ZEIT: Der Streit ist groß, aber was würden wir dafür bekommen? Wie viele neue Jobs erwarten Sie, wie viel zusätzliches Wachstum?

Furman: Ich habe das mit Blick auf TTIP nicht abgeschätzt, aber es wird bessere Jobs und mehr Wachstum geben. Eine der größten strukturellen Herausforderungen ist es doch, die Produktivität zu erhöhen. Steht man technologisch an der Spitze, ist es schwerer, sich selbst voranzutreiben. Aber in einem größeren Markt zusammenzuarbeiten wird uns dabei helfen.

ZEIT: Sie können uns keine Zahlen nennen, welches Wachstum Ihre Regierung beim Handel erwartet?

Furman: Wir nehmen eine formelle Schätzung vor, nachdem ein Handelsabkommen geschlossen wurde. Noch gibt es aber kein Abkommen, sodass es auch nichts gibt, was sich genau in Zahlen fassen ließe. Und doch: Der transatlantische Handel ist ein Billionengeschäft. Da wäre es von Vorteil, einige Hindernisse abzubauen.

ZEIT: Erwarten Sie, dass die Vereinbarung noch in der Amtszeit von Barack Obama unterschrieben wird?

Furman: Der Präsident würde das Abkommen liebend gern unterschreiben. Die starke Unterstützung der Regierungen hier in Deutschland und überall in Europa hat ihn sehr ermutigt. Er würde sich freuen, wenn daraus Fortschritte am Verhandlungstisch erwüchsen. Denn von solchen Fortschritten haben wir bisher weniger gesehen.

ZEIT: Gegenwind gibt es auch in der Partei des Präsidenten.

Furman: Handel ist in den Vereinigten Staaten ein kontroverses Thema, genau wie in Deutschland. Und deshalb investiert die Regierung viel Kraft, den Amerikanern die Vorteile des Handels zu erklären und ihnen die Sorgen zu nehmen.