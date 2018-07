Auch zum Golfsport gehört ein Aberglaube. Es ist der Aberglaube an seine Gesundheit. Selbst Ärzte empfahlen lange Zeit Golf als Motivation für Menschen, die anders nicht zum Spazierengehen an frischer Luft zu bewegen sind. Eine schöne Landschaft, wie sie unstreitig die meisten Plätze bieten, darin viel Raum und Zeit für den beruflich Gestressten, sich bei der behaglichen Weiterbeförderung eines kleinen weißen Balles von der erbarmungslosen Konkurrenz seines Arbeitsalltags zu erholen. Abschalten! Geduld, Stille, Konzentration. So ungefähr lautet die Mär, die sogar die Wahrheit auf ihrer Seite haben könnte, wenn sie nicht von einer wesentlichen menschlichen Eigenschaft absehen würde: dem Ehrgeiz.

Es ist absurd, zu glauben, dass Menschen, die ihren ganzen beruflichen Erfolg dem Ehrgeiz verdanken, ihn in der Freizeit mühelos abschalten können. Man muss nur einmal die kleinen elektrischen Übungsgeräte gesehen haben, die es möglich machen, selbst im Büro oder Hotelzimmer mit dem Putter oder sogar Driver zu trainieren, um zu verstehen, was mit dem golfspielenden Manager geschieht: Der Sport, weit davon entfernt, eine Welt der Entspannung zu eröffnen, ist einfach als neue Aufgabe und Herausforderung zu den bestehenden Aufgaben hinzugetreten. Nur keine Minute ungenutzt verstreichen lassen! In das schwierige Beziehungsverhältnis von Familie und Beruf ist eine neue eifersüchtige Geliebte eingetreten, die ebenfalls optimal bedient werden will. Kann man sich einen Manager denken, der bereit wäre, auf dem Platz eine beliebig verbummelte, verträumte und untüchtige Figur zu machen? Unbesorgt um die Zahl der verlorenen Bälle oder die Zahl der Schläge, die er brauchte, das Loch zu erreichen?

Die ganze Regelstruktur des Spieles ist darauf angelegt, sein Handicap unablässig zu verbessern, im Verhältnis zum eigenen Leistungsvermögen oder zu dem der Mitspieler stetig voranzukommen. Es sind ja keineswegs nur die Profispieler, die dabei nervöse Ticks entwickeln. Yips, das berühmte Angstzittern beim Putten, ist längst beim Amateur angekommen und gilt fast schon als Ausweis eines ernst zu nehmenden Engagements. Und in der Tat muss man sich den Erfolg beim Einlochen wirklich und verdammt ernsthaft zu Herzen nehmen, wenn man dabei den Zustand der nervlichen Zerrüttung erreichen will, in den zuletzt der zehnjährige Schüler vor dem Sprung vom Fünf-Meter-Brett geriet. Droben der blaue Sommerhimmel, aber drunten der Höllenpfuhl von Schwimmbecken, der aus der Höhe so winzig erschien, dass man ihn zu treffen kaum für möglich hielt. Wie winzig? Nun, ungefähr so winzig wie das Golfloch, vor dem derselbe Schüler, nunmehr vierzig Jahre älter, in das nämliche Zittern verfällt.

Jeder Sport trägt die Möglichkeit in sich, Menschen, die auf anderen Gebieten längst zum Könner geworden sind, noch einmal auf das Maß eines Schülers zu verkleinern, der vor seinem Lernziel zittert. Die Angst des Fechters vor seinem Fechtmeister ist legendär. Aber selten wagen sich Fünfzig-, Sechzigjährige noch einmal an den Kampf mit Degen oder Florett. Nur der Golfsport hat die Kraft, gestandene Männer oder Frauen auf ihrem Zenit oder weit jenseits der Lebensmitte noch einmal in die Rolle hilfloser Stümper zu zwingen. Wird die Demütigung am Ende sogar genossen? Ähnelt der Entschluss, das Golfen zu lernen, der Neigung mancher Manager, im Rotlichtmilieu eine Domina aufzusuchen?

Wie die Motivlage auch immer zu beurteilen ist, von der harmlosen Freude an Freilufterlebnissen ist sie weit entfernt. Dass Nervenkrisen des Ehrgeizes längst ein Breitenphänomen geworden sind, verrät die Golfgeräteindustrie. Ohne entsprechende Nachfrage wären nicht eigens Belly-Putter entwickelt worden, deren Schaft so lang ist, dass man ihn gegens Zittern an die Brust pressen kann, oder sogar die Broomstick-Putter, die sich unters Kinn klemmen lassen. Für Turniere sollen übrigens die überlangen Putter von 2016 an verboten sein, ein großes Thema, ein weites Feld für Diskussionen. Noch schöner (oder nervenzehrender) als der Golfsport selbst ist das Reden darüber – und über das geeignete oder zugelassene Gerät.

Höchstens bei der Entwicklung neuer Ski wird ein vergleichbarer Aufwand an Ingenieursleistung und Marketingschläue getrieben. Neue Materialien, neuer Mix von Materialien, ja sogar völlig neue Typen und Zwischentypen von Hölzern und Eisen drängen ständig auf den Markt, haben große oder kleine oder gar keine Vorzüge, werden aber in jedem Fall von tollen Werbeformeln und Erfolgssprüchen begleitet. Es kann viel Geld ausgegeben werden, es kann viel geprahlt und auch viel gelacht werden. Golf ist ein sozialer Sport; er besteht mindestens ebenso aus Klatsch und Konsum wie aus Können. Wer hat die verrücktesten, teuersten, seltensten Schläger? Wer den luxuriösesten Trolley? Manche Golfspieler erinnern an die Sonntagsjäger, die mit ihrer sündteuren Merkel- oder Blaser-Doppelbüchse den Rehbock zuverlässig verfehlen, den der Bauer mit einem Schießprügel von anno dazumal ohne Wimpernzucken erlegt.

Wenn man Golf mit Sportarten vergleicht, in denen ebenfalls viel am Gerät liegt, tritt der Unterschied klar hervor. Seit der Erfindung des Pistolengriffs (belgischen Griffs) für Florett und Degen hat sich im Fechten nichts wesentlich Neues getan; es ist kaum möglich, für ein mechanisches Florett mehr als dreißig, für eines zur elektrischen Trefferanzeige mehr als hundert Euro auszugeben, nimmt man eine Glocke aus Edelstahl statt aus Aluminium, kommen ein paar Euro dazu, das war’s mit der Hochrüstung. Dies nur sei den passionierten Golfern gesagt, damit sie etwas zum Wundern haben. Was wäre mit den Fechtwaffen geschehen, wenn sie vergleichbares gesellschaftliches Prestige und beruflichen Nutzen versprächen?

Denn natürlich gehen die wenigsten Golfer ohne soziale Notwendigkeit auf den Platz – ohne Aussicht auf Beziehungspflege oder gar die Pflicht dazu. Es hat gar keinen Zweck, drumherum zu reden (die medizinische Ausrede haben wir ohnehin schon abgehakt), Golf ist weit eher eine Lebensart als ein Sport, verpflichtend in bestimmten Milieus und leitenden Positionen. Das ist etwas Großartiges – denn wie viele Berufe mag es geben, die ein Freizeitvergnügen zwingend enthalten? Aber es ist auch abermals eine Quelle des Stresses, insofern es den Sport von der sportlichen Begabung abkoppelt. Wer wird dauerhaft Tennis spielen, wenn er definitiv kein Ballgefühl hat oder die Achillessehnen rebellieren? Aber auf den Golfplatz zieht und drängt es Menschen, die für die hochkomplexen Bewegungsabläufe eines Abschlages, der den Ball immerhin mehrere Hundert Meter weit befördern soll, weder die physischen noch mentalen Voraussetzungen mitbringen. Das müssen sie auch gar nicht; sie haben sich meist auf anderen Feldern längst ausgezeichnet. Warum jetzt das Theater – die Mutprobe –, das Risiko der Lächerlichkeit?

Zum Glück der unbegabten Golfer (und ihrer Ärzte) gibt es den Humor. Humor ist tatsächlich, anders als ein Vorurteil es will, auf den Golfplätzen dieser Welt weitverbreitet. Anders wäre das Ringen der Blassen und Dicken, der Gebrechlichen und Alten oder stark verkopften Schreibtischmenschen um ein Handicap, das ihnen niemand an der Wiege versprach, auch gar nicht auszuhalten. Vielleicht ist das einer der tiefsten Gründe, warum selbst für die ganz großen Chefs, in deren Zeitbudget in Wahrheit Golf nur stört, der erzwungene Sport doch seinen Sinn hat: indem er lehrt, die Unfähigkeit mit Humor zu tragen.

Humor lehren auch die Ursprünge des Golfens, das zu seiner heutigen Gestalt von britischen Lebemännern entwickelt wurde, die beim besten Willen nicht wussten, womit sie sonst ihre Zeit totschlagen sollten. Für sie war ein Spiel, das noch ein Fünkchen Ehrgeiz aus den erschlafften Seelen kitzeln konnte, womöglich überlebenswichtig. Aus dem Herrensport aristokratischer Tagediebe so etwas wie eine soziale Verpflichtung hart arbeitender Angestellter oder Unternehmer von heute zu machen ist tatsächlich kurios – enthält aber auch eine luxuriöse Utopie: dass es möglich sein könnte, mit entsprechendem Opferwillen etwas vollständig Nutzloses in unsere Welt der Effizienz einzubringen.