Wie hoch fliegt eigentlich ein Golfball, so richtig satt geschlagen über dreihundert Meter hinweg – fliegt er 30 Meter hoch, oder eher 80? Eine Frage, die es schon zu klären galt, als der Golfplatz Haxterhöhe bloß auf dem Papier bestand. Das Luftfahrtbundesamt wünschte dringend Auskunft: Es könnte schließlich passieren, so meinten die Herren aus Braunschweig, dass eines dieser 45-Gramm-Geschosse die startenden Maschinen des Flugplatzes Paderborn-Haxterberg nebenan treffen könnte. Nicht auszudenken, was das gegeben hätte.

Es war nicht die einzige Frage, die sich stellte, als die katholische Bischofsstadt Paderborn endlich auf der Weltkarte des Golfspiels verortet werden sollte. In der Stadt tagten erst mal die Bedenkenträger: Da oben, auf diesem steinigen Acker, da sollten wohlhabende, verwöhnte Damen und Herren den Schläger schwingen? Viele schüttelten den Kopf.

Der Platz ist zu rau, zu windig, zu kahl

Heute pilgern Golffreunde hierher, um etwas zu erleben, was es anderswo nicht gibt, und jeder Widerstand ist vergessen. Ganz im Gegenteil, wie wir sehen werden.

Da kommt Maria. Maria ist deutlich über 80, trägt eine grüne Hose und eine coole Brille, die sie ins windzerzauste Haar zurückgeschoben hat. Maria spielt fast jeden Tag, immer voran, gern mit Eisen 7, ohne viel Schnickschnack, zack! Prüfender Blick dem Ball hinterher, wie war der Schlag? Und ab zum Green. Bei Bahn 13, ein deutliches Stück höher gelegen, kann die Dame erst mal richtig durchatmen. Prompt gibt sie noch mal Gas. "Ich liebe diesen Platz", sagt sie, leicht, nur ganz leicht auf den Cart gestützt. Bis zum Alter von 79 Jahren habe sie Tennis gespielt, dann erst war Golf dran. Es wurde eine große Leidenschaft. "Am liebsten wäre ich jeden Tag hier. Es ist der schönste Platz der Welt, denn er ist urig, ein Stück Leben!", ruft sie. Mit den gestylten, manikürten Plätzen der spanischen Golf-Hochburgen braucht man Maria gar nicht zu kommen. "Darauf habe ich keine Lust."

Stichwort urig: Da ist etwas dran. Tatsächlich, einen Preis für alteingewachsene Eleganz wird dieser Platz nicht bekommen. Dazu ist er zu rau, zu windig, zu kahl. Wer sattgrüne Greens sucht, wer Bunker mit perlweißem Sand erwartet, wer alte Eichen oder blühende Gehölze zwischen den Fairways liebt, wer im Clubhaus nur Vorstände und Gattinnen mit hohem Snobfaktor erwartet, der ist hier falsch. Hier wird ökologisch gewirtschaftet, hier zielt man auf sportliche Spieler, aber auch solche mit besonderen Handicaps, etwa Schlaganfallpatienten oder Gehbehinderte, denen sogar spezielle Rollstühle mit Aufrichtfunktion zur Verfügung stehen. Alles ist ein bisschen anders als anderswo.

Der Universitäts-Golfclub Paderborn verfügt über zwei Plätze: den 9-Loch-Kurs Universität und den von Achim Reinmuth entworfenen, 2012 eröffneten 18-Loch-Platz Haxterhöhe Links, Par 71. 5396 m (Gelb), 4604 m (Rot). Geschäftsführer ist Helmut Böhmer, der Club zählt 1200 Mitglieder. Basismitgliedschaft: 490 Euro, Vollmitgliedschaft: 870 Euro. Tages-Greenfee: 40 Euro (wochentags), 50 Euro (Wochenende). Für Querschnittsgelähmte stehen zwei Paragolfer (E-Rollstühle mit Aufrichtefunktion) bereit. Die 121 Bunker sind ebenfalls behindertengerecht ausgestattet. E-Mail: info@haxterpark.de

Die Idee für die Gestaltung des Platzes stammt aus Schottland, wo man solche Anlagen seit Langem kennt, sogenannte Links-Plätze. Was nichts mit der Linkshändern zu tun hat, auch nicht mit Websites, sondern mit der Topografie. Link bedeutet im Englischen "Verbindung", und daher verstand man zunächst darunter Plätze auf dem schmalen Streifen zwischen Meeresstrand und Binnenland, der Dünenlandschaft angeglichen, meistens völlig baumlos.

Aber Dünen, mitten in Westfalen? Das muss er erklären, Helmut Böhmer, der rührige, gut gelaunte Geschäftsführer des Universitäts-Golfclubs Paderborn. In Personalunion ist der Mann Animateur, Arbeitgeber, Golfspieler (Handicap 16,8), Psychologe, Landschaftspfleger und Experte für Subventionen. Mit ausholender Geste weist der 48-jährige Diplom-Pädagoge und Sportlehrer über die 58 Hektar der tatsächlich ziemlich baumfreien Haxterhöhe: Hier pfeift es, der Wind spielt so gut wie immer mit, und es ist ein rauer Wind. Nach Westen begrenzt eine Baumallee den Platz, im Osten eine Bundesstraße. Höhenunterschied immerhin 48 Meter auf 1,5 Kilometern, breite Fairways, jede Menge Bunker, helle Steinflächen, die hier als Wasserlöcher gezählt werden, dazu ein fantastischer Fernblick nach Norden und – Ohren auf: hundertfaches Zwitschern in der Luft, das sind Dutzende von Lerchen, die den Platz als Erste entdeckt haben.

Anders als anderswo hielt man es schon in der Planungsphase. Als es an die Finanzierung für den Bau ging, bediente sich der Club über das "Sportstätten-Förderprogramm" einer Landesbürgschaft. Es dürfte der einzige Golfplatz in Deutschland sein, der sich auf diese Weise Liquidität verschafft hat. Zwei Millionen Euro hat die Anlage gekostet, was im internationalen Vergleich geradezu lächerlich günstig ist. "Wir haben schlimm gefeilscht, und wir hatten keine Möglichkeit, das Budget zu sprengen", erinnert sich Böhmer. Er lacht. Denn Glück hat er obendrein gehabt: 2010, als der erste Spatenstich gemacht wurde, herrschte aufgrund der Finanzkrise in ganz Europa Flaute im Platzbau; internationale Firmen bemühten sich um den Auftrag – solche, die Paderborn zu anderen Zeiten gewiss links liegen gelassen hätten.

Ein Gelände, platt wie ein Pumpernickel

Anfangs sah es seltsam aus – das Gelände, platt wie ein Pumpernickel, musste erst einmal künstlich zurechtgeschoben werden. Über die ganze Fläche wurde Mutterboden zwei Meter tief abgetragen und auf eine Halde geschüttet. Darunter kamen Steine ans Licht, helle Kalkscherben, Massen davon. Wohin damit? Man beschloss, das Beste draus zu machen und sie als Ersatz für fehlende Wasserlöcher mit einzubeziehen. Und dann lockte man sogar einen schottischen "Shaper" herbei, einen Spezialisten von weltweitem Renommee, der nach erfolgtem Rohbau das Auf und Ab des Geländes herrichtete. Der schob und formte, glättete und stapelte, dass sich die Kalkscherben unter seiner Raupe am Ende geschlagen gaben und alles wunderbar natürlich wirkte. "Links"-mäßig eben.