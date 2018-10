Man muss sich die Pointe, die sich der Politikwissenschaftler Herfried Münkler bis zum Ende seines Essays aufhebt, in ihrer Abgründigkeit vor Augen führen: Gerade weil Deutschland schwerste Verbrechen begangen hat, ist es zu einer Führungsrolle in Europa heute besonders befähigt. Es gilt als verletzlich, da es aufgrund seiner nationalsozialistischen Vergangenheit so misstrauisch beäugt wird, was aber letztlich eine beruhigende Wirkung auf die Peripherie des Kontinents hat: Man traut dem Land schlechterdings keine neue, irrationale Großmannssucht zu. Die Chancen stünden jedenfalls gut, glaubt der Politikwissenschaftler in seinem rasanten Essay Macht in der Mitte, dass Europa mit Deutschland endlich ein Zentrum gefunden habe, welches seine ökonomische, politische und kulturelle Macht besonnen ausüben könne: frei von Einkreisungsängsten, die in der Vergangenheit zu gefährlichen Abenteuern, ideologischen Überschüssen und Zweifrontenkriegen geführt hätten.

Dass Europa sich nach einer Macht in der Mitte sehnt, scheint dem Autor, der wie nebenher eine kleine Weltgeschichte skizziert, eine Naturtatsache. Seit jeher suche der geografisch nicht klar umrissene Kontinent nach einem Orientierungspunkt und meinte ihn mal in Rom, Athen oder Jerusalem gefunden zu haben, schon immer gebe es "das unabweisbare Bedürfnis nach einer Mitte. Offenbar ist das mentale Bedürfnis nach zentrierten Räumen eine anthropologische Konstante bei der imaginativen Vergegenwärtigung der Welt." In die Mitte Europas ist nunmehr, wenn auch wider Willen, Deutschland gerückt, das sich, wenn auch etwas begeisterungslos, als der maßgebliche Krisenmanager der Euro- und der Ukrainekrise entpuppt hat.

Die Gründe für Deutschlands Machtzuwachs werden von Münkler als zugleich vielfältig und epochal beschrieben. Die Osterweiterung der EU habe zu einer geografischen Mitte Deutschlands geführt. Die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der südlichen Länder (Frankreich eingeschlossen) zeigte sich im Angesicht der Euro-Krise schonungslos, was die geografische Mitte des wiedervereinigten Deutschlands auch zu einer wirtschaftlichen gemacht hat. Mit dem Rückzug der Amerikaner aus ihrer sicherheitspolitischen Verantwortung steigt Deutschland schließlich auch zu einer geopolitischen Regionalmacht auf.

Noch vor wenigen Jahren wäre schon ein Räsonieren über den wünschenswerten Führungsanspruch Deutschlands als böse Grenzüberschreitung gewertet worden, als gefährliches Gedankenexperiment. Man setzte bekanntlich auf einen voranschreitenden politischen Integrationsprozess Europas. Die Nationalstaaten sollten sich zu einem Bundesstaat, nach amerikanischem Vorbild zu den Vereinigten Staaten von Europa zusammentun. Dieser besonders den Deutschen lieb gewordenen Vorstellung attestiert Münkler völlige Realitätsferne: Bestenfalls könne man das bisher Erreichte stabilisieren, wenn so unterschiedliche Länder an der Peripherie wie Griechenland und Großbritannien sich gerade zu verabschieden drohten. Sich an der amerikanischen Entwicklung zu orientieren sei überdies problematisch, weil diese mit einer antikolonialen Revolution und Sezessionskriegen verknüpft sei. Und überhaupt: Weder Geografie noch Religion oder "die politische Kultur" gäben, so Münkler, Europa letztlich eine klare Kontur. Da sich aus dem "Europa der Sechs" der EWG, das aus Frankreich, Deutschland, Italien sowie den Beneluxstaaten bestand und mit dem Karolingerreich fast deckungsgleich war, zunehmend ein "wirtschaftlicher und politischer Großraum" entwickelte, habe sich "die Suche nach einer spezifischen europäischen Identität erledigt".

Das ist, man kann es nicht anders sagen, eine recht gewagte Sicht auf den Kontinent: Nicht auf Grundüberzeugungen wie Glaubensfreiheit, soziale Gerechtigkeit oder Rechtsstaatlichkeit kommt es hier an, sondern vor allem darauf, die EU als Machtgebilde zu erhalten, zu stabilisieren, wirtschaftlich zu stärken und konfliktarm auszugestalten. Nichts könnte Münkler ferner liegen als die werteorientierten Habermasschen Überlegungen zu einem supranationalen Gemeinwesen und einer gesamteuropäischen Demokratie und Öffentlichkeit – von diesen Perspektiven grenzt er sich deutlich ab. Die Macht in der Mitte hat aus Münklers Perspektive ja auch gar nicht das Interesse daran, in einem Bundesstaat aufzugehen. Sehr wohl hat sie aber als Nationalstaat das Interesse, das Gemeinwohl der gesamten EU zu befördern: und zwar, weil das gleichsam in ihrem Eigeninteresse liegt. Anders gesagt: Eine starke EU nützt Deutschland, also muss es die Führungsrolle in der EU möglichst aktiv ausfüllen. Deutschland müsse noch entschiedener "Zahlmeister" und "Zuchtmeister" zugleich sein, um seine "wichtigste Aufgabe" zu verfolgen: "ökonomisch in einer globalen Wirtschaft mithalten zu können und dabei die anderen Länder der EU mitzuziehen". Es müsse überdies als kulturelle Macht bedeutsamer werden, um akzeptiert zu werden. Hier sieht Münkler erheblichen Nachholbedarf: "Das beginnt bei der Attraktivität seiner Universitäten für ausländische Studenten ... und endet bei der Reputation von Orchestern und Opernhäusern." Schließlich hofft Münkler, dass sich die Macht in der Mitte nicht in Zukunft gezwungen sehen werde, verstärkt auf eine weitere "Machtsorte" zurückzugreifen, nämlich die militärische. Aber das hänge von den Umständen ab, man müsse das flexibel handhaben.

Die Provokation dieses Essays liegt auf der Hand: Nicht die demokratische Weiterentwicklung des europäischen Projekts, nicht die Zurückdämmung nationalstaatlicher Befugnisse und Identitäten wird angeraten, sondern die Stärkung der "Macht in der Mitte". Die "Macht in der Mitte" aber ist ein Nationalstaat, und der heißt Deutschland, das endlich, möglichst durch soft power, Führungsstärke beweisen soll, um die Einheit und Wirtschaftskraft der EU zu garantieren und zu fördern. Eigentümlicherweise möchte Münkler den Zucht- und Zahlmeister Deutschland damit nicht als Hegemon begriffen wissen, um die nicht repressive und friedliche Gesinnung und Grundstimmung der "Macht in der Mitte" hervorzuheben, der das Zuckerbrot besser zu Gesicht steht als die Peitsche. Gewiss, aber welcher Hegemon hätte sich je selbst als sonderlich boshaft gedacht?

Herfried Münklers Essay besticht durch zahlreiche historische Verweise, die den Kontinent als zugleich orientierungslos und orientierungsbedürftig zeigen, und er weist ihm eine hegemoniale Struktur als Überlebensstrategie zu. Wenn man Hegemonie im Sinne Gramscis als einen Herrschaftstypus begreift, der auf der Fähigkeit basiert, eigene Interessen als gesellschaftliche Allgemeininteressen zu definieren und durchzusetzen, dann wäre damit durchaus gut getroffen, wie sich Münkler Deutschlands Rolle in Europa vorstellt. Doch selbst wenn man den weiteren politischen Integrationsprozess in Europa für weder machbar noch wünschenswert hält, darf man daran zweifeln, ob die Aufgaben der EU sich in Wohlstandssteigerung und kluger Machtstrategie einer führenden Nation erschöpfen. Schon das beschworene Opernhaus von Rang, erst recht ein international konkurrenzfähiges Hochschulwesen setzen die von Münkler völlig vernachlässigte demokratische Verfasstheit und eine funktionierende Zivilgesellschaft innerhalb der EU voraus. So viel europäische Identität sollte dann vielleicht doch sein.