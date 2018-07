DIE ZEIT: Ihre Spieler sind zusammen rund 600 Millionen Euro wert. Haben Sie manchmal das Gefühl, der Fußball könnte eine riesige Blase sein, die irgendwann mit einem großen Knall platzt?

Josep Maria Bartomeu: Nein. Fußball ist eine grenzenlos wachsende Bewegung. Wir erobern gerade den asiatischen Markt, soeben haben wir einen Vertrag mit einer der größten Telefongesellschaften Südamerikas, der Telefonica, abgeschlossen. Die setzen ein Marketingprogramm nur für ihren Kontinent um. Im Unterschied zu US-amerikanischen geschlossenen, regulierten Ligen wie der NBA oder NHL gibt es im Fußball kein Limit bei Gehältern oder Transfersummen. Nur eine Regel sollte unbedingt eingeführt werden ...

ZEIT: ... welche?

Bartomeu: Wir kämpfen gegen private Investoren, die ihr Vermögen in einen Fußballverein stecken. Das stört die Unabhängigkeit, bringt unser Geschäft aus der Balance. Ein Verein muss mit seinen Einnahmen auskommen. Wenn die zu gering sind, dann müssen die Betroffenen ihr Marketing und Sponsoring überdenken, sie müssen sich fragen, wie die Einnahmen aus Fernsehgeldern zu steigern sind?

ZEIT: Sie können das leicht sagen, Barcelona streicht in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro aus der TV-Vermarktung ein. Was ist mit den Vereinen, die mit einem kleineren Budget auskommen müssen, aber trotzdem mithalten wollen?

Bartomeu: Wir könnten uns auf unserem Erfolg ausruhen – das tun wir aber nicht, weil Langeweile eine große Gefahr für die Ligen ist, übrigens auch für die Bundesliga in Deutschland. Wir wollen nicht ewig allein mit Real Madrid um den Titel spielen.

ZEIT: Wie wollen Sie den Abstand verringern?

Bartomeu: Gerade wurde entschieden, dass die TV-Rechte in Spanien künftig zentral von der Liga vermarktet werden, die kleinen Vereine werden also mehr vom großen TV-Kuchen abkriegen. Ich verstehe, dass Ihnen die Summen, mit denen wir hier jonglieren, gigantisch vorkommen. Aber Sie dürfen nicht unterschätzen, wie schwierig es ist, eine Mannschaft wie Barcelona auf dem Top-Level zu halten. Dafür benötigen wir die besten Spieler der Welt, und die sind nun mal sehr teuer.

ZEIT: Bleibt da noch Platz für die Tradition, für einen über Jahrzehnte verinnerlichten Spielstil, den Barcelona ausmachte?

Bartomeu: Glauben Sie ernsthaft, jemand wie Lionel Messi bliebe uns so lange treu, wenn es hier nur ums Geld ginge? Ein Spieler wie er braucht Geborgenheit. Ein solches Gefühl müssen Sie leben, das können Sie nicht vorspielen. Ein Fußballverein muss, anders als ein herkömmliches Wirtschaftsunternehmen, von unten nach oben geführt werden. Sie müssen Talent und Qualität erkennen und ausschließlich mit diesem Wissen Ziele bestimmen.

ZEIT: Das heißt?

Bartomeu: Als uns Pep Guardiola verließ, hätten wir den berühmtesten Trainer der Welt verpflichten und von ihm große Titel fordern können. Haben wir aber nicht, denn sein Co-Trainer Tito Vilanova erschien uns aus Sicht der Spieler als bessere Lösung.

ZEIT: Wird der Einfluss des Trainers überschätzt?

Bartomeu: Ein Trainer ist immer nur so gut wie die Mannschaft. Guardiola hatte unheimlich viel Talent zur Verfügung, und seine außergewöhnliche Gabe bestand darin, dieses zu erkennen und so das Spiel mit dem Ball noch mal um ein Level zu perfektionieren. Es kommt immer auf die Wechselwirkung zwischen Spielern und Trainer an. Deshalb lässt sich Erfolg ja auch nicht kopieren. Ein Trainer muss jedoch trotz aller Perfektion im Detail noch eine Qualität besitzen: Er muss flexibel sein und von seiner Haltung Abstand nehmen können. Das wird manchmal unterschätzt.