Der Krieg ist in Deutschland am 8. Mai vor 70 Jahren wohl zu Ende gegangen, aber die deutsche Sprache und der Mord an der Seele begleiteten das Kind, das vor den Deutschen geflohen war, immer weiter. Es war gerettet, aber doch nicht befreit. Die Sprache, die Seele, die Qual des Kindes wurden bald die Themen des Schriftstellerlebens von Georges-Arthur Goldschmidt, der jetzt wie eine Verkörperung des Epochendatums des 8. Mai gleich zweifach in die Öffentlichkeit tritt: Gerettet, aber nicht befreit, so heißt in Frankfurt die Tagung zum Kriegsende, deren Hauptvortrag der 87-Jährige hält, der nun zudem in Berlin mit dem Sigmund-Freud-Kulturpreis 2015 ausgezeichnet wurde – der Pariser Übersetzer und Schriftsteller Goldschmidt, gebürtig in Reinbek bei Hamburg, für den Freud der große Übersetzer des Stummen ins Vernehmbare ist.

Die Goldschmidts sind eine ursprünglich jüdische und längst getaufte Familie, die Eltern setzen den zehnjährigen Jungen im Jahr 1938 in den Zug nach Florenz, der ihn in die Einsamkeit trägt. Es verschlägt ihn nach Frankreich, in ein Internat bei Annecy, in dem er die sadistischsten Züchtigungen als eine entsetzlich willkommene Strafe für sein Lebendigsein erleidet, wie er es in den autobiografischen Erzählungen Die Absonderung (1991), Über die Flüsse (2001) oder Der Ausweg (2014) berichtet.

Und doch, umso mehr, will er, als er selbst zum Übersetzer und Schriftsteller wird, mit jedem Wort sagen, dass man ihn aus dem Deutschen, der "sonnenklaren Sprache", nicht vertreiben könne, die Freud erst zum Reden gebracht habe, wie Goldschmidt es ausdrückt. Das Deutsche: die Sprache, in der "Trieb" etwas eher Passives ist, anders als die pulsion im Französischen, das sich mit dem Passiven ohnehin schwertut. Goldschmidt hat die einander fernen Sprachwelten der Nachbarn in seinen Büchern Als Freud das Meer sah (1999) und Freud wartet auf das Wort (2006) porträtiert.

Dass ein Krieg nicht endet, wenn die Gewalt aufhört, sondern erst, wenn zur Sprache kommen darf, was durch Gewalt unterdrückt war, und wenn eine Zivilisation die Lust am Töten wirksam ächtet, davon erzählt Georges-Arthur Goldschmidt. Er ist der Intellektuelle, der uns sagen kann, was das Kriegsende ist.