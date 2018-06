Robert von Weizsäcker, der älteste Sohn des kürzlich verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, ist auch Fernschachgroßmeister und war etliche Jahre Präsident des Deutschen Schachbunds. Als vor vielen Jahren einmal in Bonn die Parlamentarier um Bundeskanzler Helmut Schmidt und seinen Vater einen Wettkampf gegen Journalisten bestritten, fuhr er als Gastparlamentarier wie ein Wolf in die Herde der schreibenden Zunft, unter den Augen seines stolzen Vaters als Kiebitz trotzte er Schachweltmeister Garri Kasparow ein Remis im Simultan ab. Nicht überraschend, liegt dem Professor für Finanzökonomie besonders das methodische Denken und Vorgehen, Frucht dessen ist sein gemeinsames Buch Königsplan mit Schachgroßmeister Stefan Kindermann, dem Direktor der Münchner Schachschule. Natürlich ist das Buch auch Grundlage für deren Seminare.



Bei der Offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaft in Bad Wiessee, bei der Spieler unterschiedlichster Spielstärke aufeinandertreffen, saß nun der Amateur Ludwig Deglmann dem bulgarischen Großmeister und Vorjahressieger Alexandar Deltschew gegenüber – in ihrer Elo-Bewertungszahl unterscheiden sie Welten. Nach einem wilden Hauen und Stechen kam es zu dieser Stellung, im Wesen eines der Lehrbeispiele der "Königsplan-Seminare". Mit welcher herrlichen Opferkombination setzte Deglmann als Weißer am Zug den schwarzen König matt? Seminar gefällig, Herr Großmeister?



Lösung aus Nr. 18:

Wie wurde der weiße König von Schwarz am Zug herumgezerrt und in der Brettmitte mattgesetzt? Nach 1...Df4+ 2.Kg2 Dxh2+ 3.Kf3 (3.Kf1 Dh1 matt) Dh3+ 4.Ke4 Tfe8+ gab Weiß wegen des Matts 5.Kd5 De6 auf – ein trauriger "Königssturm"