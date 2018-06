Gastarbeiten VI: Heute geht’s ans Eingemachte! Was sich Dietmar Schönhoff hat einfallen lassen, ist schon ziemlich tough. Begleitend zur Grafik mit der hier abgebildeten Spielsituation schrieb mir der Düsseldorfer: "Angeregt durch Deine Erwähnung von Duplum in Heft Nr. 51/14, habe ich mir eine Aufgabe ausgedacht, in der ausschließlich Wörter lateinischen Ursprungs vorkommen, die aber natürlich im Duden stehen. Darüber hinaus ist die Zugreihenfolge absolut logisch, und ein Spiel mit 7 Bingos ist zwar außergewöhnlich, aber ich weiß, dass es das schon gegeben hat – wenn auch nicht mit 7 Bingos mit Wörtern lateinischen Ursprungs." Da hat er sicherlich recht.



Das gesuchte Lösungswort ist natürlich auch lateinischen Ursprungs, ergibt mehr als 70 Punkte – und war mir bis dahin unbekannt. Wie lautet es?

Lösung aus Nr. 18:

Die ÄSTHETIK auf L1–L8 brachte genau 100 Punkte. Der Hinweis zielte auf Schillers Abhandlung "Über die ästhetische Erziehung des Menschen"

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de