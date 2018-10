"Ich sehe mich nicht als Wachstumsbremse"

Johannes Montag, 29, streikender Lokführer

Lokführer zu sein, davon träume ich seit meiner Kindheit. Mein Opa war bei der Bahn, ebenso mein Vater und Onkel. 2007 habe ich die Ausbildung zum Lokrangierführer gemacht, heute arbeite ich im Personenfernverkehr. Als klar wurde, dass wir wieder streiken, stand mein Telefon nicht mehr still. Das ist jedes Mal so: Freunde rufen mich an und wollen wissen, welche Züge fahren.

Klar tut mir der Streik für die Kunden leid, aber ich meine, dass er richtig ist. Mir geht es nicht nur um einen höheren Lohn und den Abbau von Überstunden. Mich stört vor allem, dass die Bahn Lokrangierführer, die bisher nur im Güterverkehr gearbeitet haben, nun auch im Personenverkehr einsetzen will, allerdings zu schlechteren Konditionen. Lokrangierführer würden weiterhin weniger verdienen als wir im Personenverkehr. Das kommt für mich nicht infrage. Ich kenne noch viele Kollegen von früher, aus meiner Zeit als Lokrangierführer. Für die setze ich mich ein. In diesen Tagen werden wir oft als Wachstumsbremse bezeichnet, aber ich sehe mich nicht als solche. Deutschland wird das aushalten, zumal hier im Vergleich mit anderen Ländern sehr wenig gestreikt wird.

In den kommenden Tagen arbeite ich nicht, jeden Tag werde ich mich aber mit den Kollegen am Hamburger Hauptbahnhof versammeln. Wie immer wollen wir mit den Fahrgästen ins Gespräch kommen. Die können dann ihren Frust bei uns loswerden. Und wir erklären ihnen, warum wir das tun.

"Wir Beamte leben noch einmal auf"

Johannes Delhaes, 54, verbeamteter Lokführer

Ich bin seit 35 Jahren bei der Bahn – als Beamter. Ich darf also nicht streiken. Die Bahn setzt mich deshalb in ihrem Notfahrplan ein. Am Montagnachmittag habe ich einen Anruf von der Zentrale bekommen. Eigentlich wäre ich in dieser Woche die Strecke RE 4 gefahren, von Aachen über Düsseldorf nach Dortmund. Nun wurde mir stattdessen die Strecke RE 1 zugeteilt, von Aachen über Köln nach Hamm. Dort mache ich eine Stunde Pause. Dann geht es auf der derselben Strecke zurück.

Ganz normale Arbeitstage sind es aber auch für mich nicht. Es ist nämlich viel weniger los auf den Schienen. Gerade im Ruhrgebiet kommen die vielen Züge sich sonst manchmal in die Quere. Nun muss ich seltener an roten Ampeln warten, bin also auch pünktlicher.

Manchmal kommen außerdem Fahrgäste zu mir und sagen: "Wie gut, dass es noch Beamte gibt!" Das höre ich natürlich gerne. Bei der Privatisierung der Bahn hat man an Probleme durch Streiks wahrscheinlich gar nicht groß gedacht. Nun merken die Leute, was sie an uns verbeamteten Lokführern haben. Für ein paar Tage leben wir im Bewusstsein der Gäste noch einmal auf! Das ändert aber nichts daran, dass wir eine aussterbende Spezies sind. 2045 wird der Letzte von uns in den Ruhestand gehen.

Viele Menschen denken, dass die anderen Lokführer sauer sind, weil wir Beamten auch an Streiktagen fahren. Aber das ist nicht so. Da gibt es keine Reibereien. Die wissen ja, dass ich nicht streiken darf. Und ich kann die Kollegen sehr gut verstehen. Für das wenige Geld, das die verdienen, würde ich meinen Job auch nicht machen wollen.

"Natronlauge hängt in Gremberg fest"

Rainer Schillinger, 48, Leiter Logistik bei Infraserv Knapsack

Als ich am Sonntag vom Bahnstreik erfahren habe, war mir klar: Das wird eine intensive Woche! Wir betreiben einen Chemiepark in Hürth bei Köln. Dort produzieren verschiedene Unternehmen, eines fertigt zum Beispiel Kunststoffgranulat für die Autoindustrie. Als Dienstleister kümmern wir uns um deren Logistik, also darum, dass die von den Unternehmen benötigten Rohstoffe rechtzeitig eintreffen und ihre Produkte sicher beim Kunden ankommen. Normalerweise ist das ein eingespielter Prozess, der still vor sich hinläuft.

Diese Woche ist wegen des Streiks, der auch den Güterverkehr betrifft, alles anders. Ich telefoniere ständig: Wo ist eine Lieferung gerade? Wann braucht der Kunde sie spätestens? Ein Beispiel: Mehrere Kesselwagen mit Natronlauge hat die Privatbahn Rhein Cargo für uns zum Rangierbahnhof in Gremberg gebracht. Dort aber hängen sie gerade fest. Denn der Bahnhof wird von der Deutschen Bahn betrieben, und wegen des Streiks stauen sich dort immer mehr Waggons. Wir befürchten, dass der Rangierbahnhof bald gar keine neuen Lieferungen mehr annehmen kann.

Natürlich setzen wir auch verstärkt auf Lkw. Aber das hilft nicht immer. Denn bestimmte Stoffe wie etwa Phosphor dürfen aus Sicherheitsgründen gar nicht auf der Straße transportiert werden. Es ist also gar nicht so einfach, immer eine Lösung zu finden. Durch die vielen Streiks der vergangenen Monate haben wir aber schon eine gewisse Routine entwickelt. Panik bricht bei mir so leicht nicht mehr aus.

"Unsere ganze Flotte ist gerade unterwegs"

Klaus Tusche, 45, Commercial Director beim Autovermieter Avis

Seitdem die Lokführer ihren Streik angekündigt haben, klingeln die Telefone in unserem Callcenter viel häufiger. Und auch an unseren Vermietungs-Stationen haben wir es manchmal mit verzweifelten Kunden zu tun. In unserer Station in Mannheim etwa tauchte am Dienstagmorgen eine Mutter mit zwei Kindern auf. Ihr Auto war in der Werkstatt. Mit dem Zug wollte sie es wieder abholen. Nun aber gab es keine Zugverbindung mehr.

Natürlich wollen wir helfen. Aber wegen des außergewöhnlich langen Streiks gibt es einige Stationen, die keine Autos mehr zur Verfügung haben. So war es auch in Mannheim. Die Mutter musste warten, bis wir dann zum Glück doch noch ein Auto für sie finden konnten.

Unsere größte Herausforderung ist, die Mietwagen dorthin zu bekommen, wo sie gerade benötigt werden. Wer beispielsweise von Hamburg mit dem Zug nach Kassel fahren wollte und von dort aus weiter mit einem unserer Mietwagen, der braucht das Auto nun plötzlich nicht mehr in Kassel, sondern in Hamburg. Unsere ganze Flotte ist deshalb gerade unterwegs. Und unsere Fahrer, die Autos zwischen den Stationen verteilen, haben deutlich mehr zu tun als sonst.