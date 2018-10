Frau Müller hat Pech: Diese Woche kommt sie nicht zur Arbeit, weil die Züge stillstehen. Nächste Woche muss sie zu Hause bleiben, weil sie ihr Kind nicht in die Kita geben kann. Und in der Woche darauf? Schafft sie es vielleicht nicht in den Urlaub, weil die Flüge ausfallen. Bei Frau Müller herrscht Chaos. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die in diesen Tagen schwer genervt sind, weil auf nichts mehr Verlass ist – außer darauf, dass die Zeit nach einem Streik nur die Vorbereitung auf den nächsten ist.

Die Lokführer organisieren gerade den längsten Ausstand in der Geschichte der Bahn. Die Erzieherinnen bereiten den härtesten Arbeitskampf vor, seit es Kitas gibt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Piloten das nächste Mal streiken. Ein Ende der Tarifkämpfe ist nicht in Sicht. Ständig legt irgendwer einen Teil des öffentlichen Lebens lahm.

Ist das noch normal oder schon verrückt? Der Druck auf die Politik jedenfalls nimmt zu: So kann es nicht weitergehen – tut was! Doch wird heute wirklich mehr gestreikt als früher? Haben die Gewerkschaften das Maß verloren? Drei Thesen zum modernen Arbeitskampf und ein Lösungsvorschlag:

Die Konflikte werden härter. Große Streiks gab es auch früher. Daran beteiligten sich viele Hunderttausend Arbeitnehmer, die Folgen spürten jedoch oft nur wenige, vor allem Unternehmer. Heute ist es oft andersherum: Wenige legen die Arbeit nieder – und treffen Hunderttausende Unbeteiligte. Das ist das neue Muster. Als Pendler, Urlauber oder Eltern werden Bürger zu Geiseln wechselnder Interessengruppen.

Noch vor zehn Jahren spielte sich die Hälfte aller Streiks hinter Fabriktoren ab. Stehen Fließbänder still, ärgert das vor allem den Fabrikbesitzer. Bleiben hingegen Züge in Bahnhöfen und Flugzeuge am Boden, schadet das allen, die auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind. Heute finden 90 Prozent der Arbeitskämpfe im Dienstleistungssektor statt, also genau dort, wo viele Bürger sie spüren.

Gleichzeitig haben die Arbeitskämpfe zugenommen: "Die Zahl der Konflikte hat sich in zehn Jahren mehr als verdreifacht", sagt Tarifexperte Heiner Dribbusch von der Hans-Böckler-Stiftung. 2014 führten 214 Konflikte zum Streik, zehn Jahre früher nur unter 60. In der offiziellen Streikstatistik erscheint Deutschland zwar immer noch als konfliktarmes Land. Doch diese Statistik trügt, weil sie nur die Zahl der Streikenden und die dadurch ausgefallenen Arbeitstage misst. Da hat es großen Einfluss, wenn die IG Metall ihre 2,3 Millionen Mitglieder zu einem Warnstreik aufruft. Zehntausend aufmüpfige Piloten oder Lokführer fallen dagegen kaum ins Gewicht. Wie stark die Streiks der wenigen das öffentliche Leben beeinträchtigen – das zählt nicht.

Die Konflikte sind nicht nur zahlreicher, sie sind auch härter geworden. Sogar die Kindergärtnerinnen fahren nun ihre Ellenbogen aus. Sie legten bisher nur einmal, im Jahr 2009, bundesweit die Arbeit nieder. Damals schlossen viele Kitas aber bloß für ein oder zwei Tage, die Beschäftigten verschiedener Bundesländer wechselten sich ab. Es war ein Streik der Nadelstiche. Das hatte zu wenig Wirkung, sagen Gewerkschafter heute. Deshalb wollen sie diesmal massiver vorgehen: Gestreikt wird wohl in mehreren Bundesländern gleichzeitig, und Kitas könnten wochenlang geschlossen bleiben – so lange, wie es eben nötig ist. "Das wird eine harte Auseinandersetzung, die viele Eltern hart treffen wird", warnte der ver.di-Chef Frank Bsirske bereits.

Die Streiks erreichen eine neue Eskalationsstufe, und die Folgen sind direkter, weil unsere Gesellschaft immer mobiler wird, mehr auf Arbeitsteilung setzt und Kinder öfter fremdbetreuen lässt. Der Alltag folgt einem engen Takt, die Abläufe sind wie im Uhrwerk aufeinander abgestimmt: Steht nur ein Rädchen still, blockiert das ganze Getriebe.

Jeder kämpft für sich. Die deutschen Gewerkschaften zeichneten sich einmal dadurch aus, dass sie neben ihren Interessen auch das Wohl der Allgemeinheit im Blick hatten. Sie fühlten sich nicht nur ihrer eigenen Klientel, sondern allen Arbeitnehmern verpflichtet. Verantwortung zeigte beispielsweise die IG Metall, als sie gemeinsam mit den Arbeitgebern Hunderttausende Jobs durch flexible Arbeitszeitregelungen rettete und auf überzogene Lohnforderungen verzichtete. Solchem Pragmatismus ist es mit zu verdanken, dass Deutschland so glimpflich durch die jüngste Weltwirtschaftskrise gekommen ist.