Deutschland ist in der vergangenen Woche einem islamistischen Anschlag entgangen. Vieles ist noch ungeklärt, doch deutet einiges darauf hin, dass ein Ehepaar aus Oberursel ein traditionelles Radrennen im Raum Frankfurt am Main attackieren wollte. Ein weiches Ziel, wie es in der Sprache der Terrorfahnder heißt. Waffen wurden gefunden, dschihadistische Gewaltvideos, Kontakte in die islamistische Szene gelten als wahrscheinlich. Umrisse eines verheerenden Verbrechens zeichnen sich ab.

Das Land aber reagiert gelassen, geradezu erstaunlich abgeklärt, wie schon auf die Absage des Karnevalsumzugs in Braunschweig, wie schon auf all die Beinahe-Terrorakte der vergangenen Monate, wie auf die Anschläge in Kopenhagen, Paris und zuletzt in Texas. Die Deutschen, so scheint es, sind nicht mehr so leicht zu erschüttern.

Natürlich weiß niemand, wie sich die Republik verändern würde, wenn es wirklich den einen großen Anschlag geben sollte, mit dem ja ernsthaft zu rechnen ist. Ob dann Hysterie ausbricht, Panik, ein posttraumatischer Schock wie nach dem 11. September in den Vereinigten Staaten, was dann noch die Bürgerrechte gelten und die Bekenntnisse zum friedlichen Zusammenleben der Religionen – jede Prognose darüber ist Spekulation. Einstweilen aber herrscht überall ein ziemlich erwachsenes Verhalten.

Jetzt, im Fall von Oberursel, war eine Baumarktmitarbeiterin wachsam und geistesgegenwärtig, die Behörden haben gut gearbeitet, die Bevölkerung ist nicht in Hysterie verfallen, die Medien reagieren allenfalls mit routinierter Aufregung. Keep calm and carry on, ruhig bleiben und weitermachen – die urbritische Alltagsweisheit ist das unausgesprochene Leitmotiv der Republik. Einige Radler sind sogar trotz Absage auf die Rennstrecke gegangen. Tempo statt Terror.

Viele Bürger äußern Vertrauen in die Arbeit der Ermittler, wollen sich ihren Alltag nicht durch Furcht lähmen lassen. Vielleicht ist das ein Gewöhnungseffekt, vielleicht das naive Zutrauen, dass es irgendwie auch weiter gut gehen wird. So wie bisher noch immer, wiewohl alle Wahrscheinlichkeit dagegen spricht und auch alle Erfahrungen in den Nachbarländern.

Es könnte aber durchaus sein, dass es neben den nachvollziehbaren, ziemlich rationalen Gründen für die Gelassenheit auch noch andere Motive gibt. Motive, die weniger leicht zu benennen sind, schon gar nicht empirisch zu belegen. Beweggründe, die uns unangenehm sind, weil sie in tiefere Schichten des Bewusstseins führen, in die dunkleren Kammern unseres Denkens.

Ist es völlig ausgeschlossen, dass wir uns mitunter fragen, ob all das, was der Westen im Mittleren Osten in den vergangenen Jahrzehnten angestellt hat, von der Irak-Invasion über die Unterstützung der Despoten in Saudi-Arabien bis hin zur Teilnahmslosigkeit im Bürgerkrieg in Syrien, nicht Hass befeuern könnte, einen natürlich irrationalen Wunsch nach Rache?

Unmöglich, das auszusprechen oder auch nur den Gedanken zu Ende zu formulieren, ohne in den Verdacht zu geraten, man wolle die glücklich vereitelten Attentate irgendwie rechtfertigen, man habe Verständnis für die Tatverdächtigen. Lieber schweigen und über den Bahnstreik schimpfen.

Und, ja, natürlich, das schwer Einzugestehende, uns selbst Verstörende geht mitunter ebenso in die andere Richtung: Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber die weitaus meisten Anschläge und Anschlagspläne der vergangenen Jahre hatten einen islamistischen Hintergrund – auch diese alte Erkenntnis gilt nach wie vor. Daraus keinen Generalverdacht zu machen, nicht in anti-islamische Reflexe zu verfallen, das ist eine zivilisatorische Anstrengung, die immer wieder neu gelingen muss. Und auch dabei hilft Gelassenheit. Ein zügiges Übergehen zur Tagesordnung. Und das Vertrauen, dass die Sicherheitsbehörden auch in Zukunft die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus einigermaßen klar hinbekommen.

Bislang ist Deutschland ganz gut gefahren mit dieser Mischung aus robuster Gelassenheit und dem Wegdrücken dunkler Gedanken.