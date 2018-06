Thor, Gott des Donners, das klingt nach großem Drama und spannenden Geschichten. Weit gefehlt. Thor hat Glubschaugen, ist fett, bärtig, etwas behäbig und tut – wie die meisten Zootiere – eigentlich nichts. Wer ihn eine Stunde lang in seinem Becken beobachtet, fragt sich: Warum lieben so viele Menschen dieses öde Tier? Und wird die Liebe halten nach den großen Nachrichten, die sich gerade im Tierpark ankündigen? Aber dazu später.

Vor knapp einem Jahr, am 15. Juni 2014, wurde Thor im Tierpark Hagenbeck geboren. Eine Sensation, die erste Walrossgeburt in einem deutschen Zoo. Die Stadt jauchzte auf, ein Baby mit Bart, ein Thronfolger für die 2003 gestorbene NDR-Antje. In kürzester Zeit hatte das Walross fast 4000 Facebook-Fans, die ihm den Namen Fiete gaben, allerdings von den Bild- Lesern rüde überstimmt wurden, die ihn schließlich Thor nannten.

Damit war der Anfang gemacht: Ein Star braucht einen Namen, der verleiht Persönlichkeit.

Doch wer ist dieser Thor? Durch eine Tür, die aussieht wie ein profaner Felsen, betritt man die Katakomben von Hagenbecks Eismeer. Es ist 13.15 Uhr, Zeit für die Fütterung. Wer Thor persönlich treffen darf, zieht den Neid von Kollegen und Freunden auf sich. "Der ist so süß. Und ich darf immer nur zu den Kaninchenzüchtern / Busbeschleunigungsgegnern / Thalia-Premieren", mault es einem auf dem Büroflur entgegen.

Dabei ist so eine Fütterung mäßig spannend. Thor schlabbert ein Tablett Fischpüree mit laktosefreiem Spezialmilchbrei weg, anschließend werden ihm die Essensreste aus dem Bart gespritzt. Das mag er nicht. Deswegen gibt’s zur Belohnung zwei, drei Fische. Fertig.

Viermal am Tag geht das so – und das sind schon die Höhepunkte im Walrossdasein. Thor lebt mit seiner Mutter noch, vom Rest der Familie getrennt, bei den Seebären. Die allerdings ignorieren den pummeligen Publikumsliebling. Also verbringt Thor seinen Tag mit Schlafen (gern bis mittags), Rumliegen und Schwimmen, besonders gern vor der Glasscheibe unten, vor der die Menschenkinder vergnügt quieken. Thor ist ihr Star.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 19 vom 7.5.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.



Zur Freude des Tierparks. Zootiere sind spätestens seit Thors großer Vorgängerin Antje immer auch Marken und damit Werbeträger. Einige – wie Thor oder der Berliner Eisbär Knut – werden zu Promis, die es in die Meldungsspalten der Zeitungen schaffen und Tausende Besucher anlocken. Aber zum Star eignet sich nicht jeder. Man muss süß aussehen (Baby mit Bart), möglichst einzigartig sein (erstes in Deutschland geborenes Walross) und braucht einen markanten Namen (Donnergott). Thor hatte beste Voraussetzungen. Den Rest füllt unsere Fantasie – geschult durch Animationsfilme wie Madagascar oder Ice Age.

So wie Thor da auf dem Stein liegt und sich mit der Flosse auf den Bauch patscht, erinnert er doch an die Pinguine aus Madagascar, oder? Und wie er da so neugierig mit den Kindern spielt, sieht er da nicht ein bisschen aus wie die Mammutkinder aus Ice Age?

Fiktion schlägt Realität. So war das schon bei Antje. Fast 20 Jahre lang war die Walrossdame das NDR-Maskottchen, trat in Pausenfilmen auf, die heute sehr alt und sehr, sehr langsam wirken. 2001 wurde die Original-Antje vom NDR ausgemustert. Kinderbuchautor Janosch entwarf zum Ausgleich eine Zeichentrickfigur. Antje durfte nun als schlankes, plietsches Walrossmädchen Abenteuer mit dem kleinen Tiger und dem kleinen Bären erleben. Mit dem Original hatte die Zeichentrick-Antje nichts mehr außer dem Namen gemein.