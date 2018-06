Mal ehrlich, finden Sie nicht auch, dass die Regierung sich mehr um Familien und Kinder kümmern sollte als um Zuwanderer? Dass Wirtschaftsflüchtlinge selbst für die Kosten aufkommen sollten, die sie in unserem Land verursachen? Und stimmen Sie zu, dass die falsche Flüchtlingspolitik der EU etwas mit dem zunehmenden Terrorismus in Europa zu tun haben könnte? Dann kreuzen Sie bitte links unten an und schicken den Fragebogen zurück an die Regierung. Wir zählen auf Ihre Meinung!

Was wie eine böse Satire klingt, meint der ungarische Regierungschef Viktor Orbán bitterernst. Acht Millionen Fragebögen versandte seine Regierung in diesen Tagen; jeder erwachsene Ungar ist eingeladen, seine Meinung zu Zuwanderung und Terrorismus mitzuteilen. Der Zusammenhang ist vorgegeben, die Fragen sind durchweg suggestiv. Aber wer wollte etwas dagegen haben, wenn das Volk gefragt wird?

In der Financial Times war neulich zu lesen, der Populismus in Europa habe seinen Höhepunkt überschritten. Eine gewagte Prognose. In Ungarn jedenfalls lässt sich besichtigen, wie ein Land und seine politische Kultur verlottern, wenn eine Regierung jede Hemmung abgelegt hat. Lang und länger wird die Liste der Orbánschen Ausfälle: Über die Todesstrafe muss man reden dürfen; Pressefreiheit ist nicht so wichtig; die Zeit der liberalen Demokratien ist ohnehin vorüber; über das Schicksal der Flüchtlinge richtet das Volk.

Und was sagt die EU dazu?

Hätten ein Geert Wilders oder eine Marine Le Pen einen solchen Fragebogen verteilt, wäre die Aufregung groß gewesen. Aber der Ungar Orbán gilt vielen in der EU noch immer als "einer von uns"; seine Partei Fidesz ist unverändert Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der auch CDU und CSU gehören. Wenn sich die Granden der EVP treffen, sitzen Merkel und Orbán gemeinsam am Tisch.

Doch es wäre für Merkel und Co. höchste Zeit, endlich Position zu beziehen. Die rechtlichen Möglichkeiten der EU, Orbán Einhalt zu gebieten, sind begrenzt, die politischen aber noch lange nicht ausgeschöpft. Das beginnt mit einem offenen Wort unter Parteifreunden und muss mit dem Ausschluss des Orbánschen Fidesz aus der EVP nicht enden.

Man könnte ja auch einen Fragebogen verteilen: Stimmen Sie zu, dass ein Regierungschef, der die europäischen Werte mit Füßen tritt, in der EU nichts mehr verloren hat?