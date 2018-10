Dort, wo einmal das Leben entstanden sein soll, sieht es aus wie in einem Albtraum. In Lokis Burg, einer heißen Quelle mehr als 3.000 Meter unter dem Meeresspiegel, gibt es kein Licht, nur Dunkelheit. Die einzigen Bilder, die man von dort unten kennt, stammen von Tauchrobotern. Deren Scheinwerfer tauchen die Formation in fahles Licht; so sieht sie aus, als bestünde sie aus bleichen Knochen. Scheue Fische flitzen durch die Schwärze – namenlos, weil sie vorher noch nie ein Mensch gesehen hat.

Lokis Burg liegt auf dem Grund des Atlantiks vor Skandinavien. Aus ihren bizarren Türmen sprudelt bis zu 300 Grad Celsius heißes Wasser, das mit Eisen und Schwefel versetzt ist. Ganz so, als käme es direkt aus der Hölle.

Es ist das größte Mysterium der Biologie, wie sich einst an Orten wie diesem tote Materie in Leben verwandelte, in einfachste Zellen – und wie aus diesen komplexe Organismen entstanden.

Der Stammbaum des Lebens gliedert sich in drei dicke Äste, sogenannte Domänen: die Bakterien, die Archaea und die Lebewesen aus echten Zellen, Eukaryoten genannt – dazu gehören alle Pilze, Pflanzen und Tiere, auch wir. Die Archaea unterscheiden sich äußerlich kaum von Bakterien, sind aber Extremisten: Sie können in Säure überleben, in siedendem Wasser, ohne Licht und am Boden von Sümpfen. Aus diesen simplen Lebensformen sollen komplexe Organismen entstanden sein, die sich letztendlich zu uns Menschen entwickelt haben. Kann das sein? Und wenn ja: Wie genau soll es abgelaufen sein?

Eine Antwort auf diese Fragen haben Forscher nun aus der Schwärze um Lokis Burg geborgen: Sie entdeckten spektakuläre Spuren eines winzigen Wesens – des Vorreiters des komplexen Lebens. Es gehört zwar zu den Archaea, hat aber bereits Eigenschaften echter Zellen entwickelt. Das bedeutet nicht weniger, als dass Eukaryoten – und damit wir Menschen – Nachfahren der Archaea sind. Die Erkenntnis ist ein Durchbruch in der Frage nach unseren Ursprüngen.

Zu verdanken haben wir sie einem Teelöffel voller Schlick, den ein norwegischer Wissenschaftler vor ein paar Monaten vom Grund des Ozeans holte und seinem Kollegen Thijs Ettema überließ. Der sollte in dem Schlamm nach Spuren von Leben suchen. Der Mikrobiologe von der Universität Uppsala fand etwas, was man bislang noch nie gesehen hatte: Genspuren von Archaea, die bereits den Weg zur Menschwerdung angetreten haben. Ihr nun rekonstruiertes Erbgut ist der Beweis dafür, dass tief unten im Ozean besondere Wesen leben. Sie verfügen über Gene, die man sonst nur bei den komplexeren Eukaryoten findet. Die Winzlinge und wir Menschen hatten also einen gemeinsamen Vorfahren, der ebenfalls ein Archaeon war. "Diese Arbeit beschreibt nicht einfach nur die Sequenz eines neuen Archaea-Genoms, sie markiert einen wichtigen Schritt, um zu verstehen, woher die Eukaryoten stammen", sagt der Molekularbiologe James Lake von der University of California in Los Angeles.

Lokiarchaeota sollen die Winzlinge aus der Frühzeit des Lebens nun heißen, benannt nach ihrem Siedlungsgebiet rund um Lokis Burg. "Home, sweet home", vermerkte der britische Economist unter dem Foto der archaischen Heimstatt des Lebens.

Um die Tragweite der Entdeckung zu verstehen, muss man die Unterschiede der drei Domänen des Lebens anschauen. Obwohl Bakterien und Archaea schon hoch entwickelte Zellen besitzen, sind die echten Zellen höherer Organismen viel komplexer aufgebaut. Ähnlich wie der Körper eines Menschen besitzen sie so etwas wie Organe, sogenannte Organellen. Betrachtet man diese unter dem Mikroskop, fällt als Erstes der Zellkern (Karyon) auf, nach dem die Eukaryoten benannt wurden. Umhüllt von einer Doppelmembran, befinden sich darin Chromosomen, in denen die Erbmoleküle verpackt sind. Eukaryotische Zellen verfügen außerdem über komplizierte innere Membransysteme, in denen Syntheseprozesse ablaufen, Botenstoffe gespeichert sowie Proteine gebildet werden, die Transportaufgaben in der Zelle übernehmen. Mithilfe eines Zellskeletts aus speziellen Eiweißen können eukaryote Zellen auch ihre Form verändern oder sich fortbewegen.