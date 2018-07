Seit 1990 sind schätzungsweise 20.000 Menschen bei dem Versuch, nach Europa zu kommen, im Mittelmeer ertrunken. Das ist eine fürchterliche, eine traurige Zahl, doch sie zeigt uns nur einen Bruchteil der Menschen, die jährlich aufbrechen und es schaffen, lebend über die europäischen Grenzen zu kommen. Denn wir reden von insgesamt Hunderttausenden Menschen, die sich auf die Flucht begeben. Sie verstecken sich in Lastwagen, sie schlagen sich auf Schleichwegen zu Fuß durch, sie schaukeln in prall gefüllten Booten über das gefährliche Meer, oder sie reisen, als Touristen getarnt, ein. Es gibt zahllose Wege und zahllose Mittel.

Doch eines haben alle Menschen, die auf illegale Weise nach Europa kommen, gemeinsam: Sie haben Schleusern Geld gegeben, damit sie ihnen die Reise organisieren. Hunderttausende Menschen jährlich zahlen Summen, die sich zwischen ein paar Hundert und zumeist Tausenden von Euro bewegen. Das Geschäft der Menschenschleuser ist milliardenschwer.

Die beiden Autoren Andrea Di Nicola und Giampaolo Musumeci, ein Kriminologe und ein Journalist, haben dieses Geschäft in ihrem Buch Bekenntnisse eines Menschenhändlers nachgezeichnet.

Das Unterfangen dieses Buches ist schon allein deshalb verdienstvoll, weil Menschenschleuser von der Öffentlichkeit oft wie eine Naturgewalt betrachtet werden. Schlimm, ja, aber irgendwie auch unvermeidlich, weil eben nicht zu kontrollieren. Di Nicola, Kriminologe an der Universität Trient, der auch die UN und die Europäische Kommission in diesen Fragen berät, und Musumeci, Journalist und Dokumentarfilmer, sind weit gereist, um die Verästelungen dieses Geschäftes zu verfolgen. Ihre Recherchen haben sie in die Ukraine geführt, auf den Balkan, nach Libyen und nach Schwarzafrika.

Die Autoren konzentrieren sich in diesem Buch auf zwei Männer, die in der Branche zu den Großen gehören – Loncaric und Kücuk. Die beiden Verbrecher sind für die Ermittler schwer zu fassen, weil sie äußerst anpassungsfähig sind und weil die Voraussetzungen für erfolgreiche Polizeiarbeit fehlen. "Wenn man bis zum Kopf des Netzwerkes vordringen will", schreiben die Autoren, "muss man über Grenzen und Länder hinweg ermitteln. Dann müssen Polizisten und Justiz rund um den Globus Informationen austauschen und sich abstimmen. Hinzu kommt, dass solche Straftaten in den Durchgangs- und Herkunftsländern der Flüchtlinge nicht immer mit einem angemessenen Strafmaß belegt sind."

Es gibt also einiges, was sich gegen die Menschenhändler tun ließe. Dafür müsste vor allem das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Einsicht geöffnet werden, dass Menschenhandel eben bekämpft werden kann. Dazu leistet das Werk der Autoren, das von Christine Ammann aus dem Italienischen übersetzt wurde, einen wichtigen Beitrag. Schade nur, dass Di Nicola und Musumeci in einem Anfall von Besserwisserei, der ihnen gar nicht steht, der journalistischen Berichterstattung pauschal "Heuchelei und Sensationsgier" unterstellen. Das ist dann doch allzu billig.