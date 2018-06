Über elfeinhalb quälende Stunden lang haben die Berliner Philharmoniker die musikalische Weltöffentlichkeit am Montag in Atem gehalten und letztlich an der Nase herumgeführt. Am Ende stand – nichts. "Die heutige Wahl eines Nachfolgers von Sir Simon Rattle als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker ist ohne Ergebnis geblieben", so die klapperdürren Worte der Presseerklärung. Fortsetzung folgt, bis zu einem Jahr Zeit wolle man sich dafür nehmen. Die viel gerühmte basisdemokratische Verfassung des Orchesters (124 Musiker mit 124 Stimmen) scheint diesem nun erstmals zum Verhängnis geworden zu sein. Der 11. Mai 2015 jedenfalls wird in der sensiblen Klangkörperseele Spuren hinterlassen, wenn nicht Wunden, ja Narben. Wussten die Musiker so wenig, was sie wollen? Wurde die Wahl schlecht vorbereitet? Hat man nicht damit gerechnet, dass Mariss Jansons, einer der aussichtsreichsten Kandidaten, seinen Vertrag beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in letzter Sekunde verlängern würde? Alles Spekulationen, Kaffeesatzleserei. Am wahrscheinlichsten dürfte es sein, dass man sich über der Personalie Christian Thielemann derart die Köpfe eingeschlagen hat, dass am Ende die Unversehrtheit des Kollektivs auf dem Spiel stand – mehr als jede künstlerische Entscheidung. Vielleicht aber, letzte Variante, haben die Philharmoniker sich auch einen Korb eingefangen (von Daniel Barenboim etwa) und mussten mitten in der Wahl noch einmal von vorn anfangen. Verkündet wurde die unfrohe Botschaft um 21.35 Uhr vor der Jesus-Christus-Kirche in Dahlem (da der israelische Staatspräsident in Berlin zu Gast war, fiel die Philharmonie in die Bannmeile). Ein mythischer Ort, sind hier doch viele berühmte Aufnahmen entstanden, unter Furtwängler, Karajan, Claudio Abbado. Geholfen hat auch das nichts.

Wo liegt der Fehler? Zunächst im Strukturellen. Die Demokratie hat für solche Situationen ihre Instrumente. Die Philharmoniker haben sie offenbar nicht. Weil Kunst ohne die nötige Souveränität eben doch nicht demokratisch zu regeln ist. Die Verlierer sind nicht die vier, fünf Kandidaten, die nicht gewählt wurden; der Verlierer ist das Orchester, das nun darum bangen muss, dass es seine Attraktivität beschädigt hat. Welcher Spitzendirigent möchte sich einem solchen Hickhack ein zweites Mal aussetzen? Worum geht es hier überhaupt: um die Selbstüberschätzung einzelner Musiker oder um die Verantwortung eines Leuchtturms der klassischen Musik? Die Berliner Philharmoniker seien eine schöne, aber kalte Frau, hat Leonard Bernstein einmal gesagt. Um schöne kalte Frauen kann es bisweilen schrecklich einsam werden.